La educación superior en Florida entrará en una transformación histórica tras la nueva ley firmada por el gobernador Ron DeSantis. La normativa permitiría que cierto personal de universidades y colegios estatales puedan estar armados dentro de las instalaciones; sin embargo, existen posturas que rechazan dicha legislación. Es importante señalar que existen pautas muy específicas de quiénes podrán portar armamento y bajo qué condiciones. Para conocer esta información, es necesario que leas el contenido de este artículo.

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Se trata de la legislación CS/CS/HB 757 (School Safety) promulgada el pasado 15 de mayo, la cual pretende ampliar el programa de “guardianes armados” a las instituciones de educación postsecundaria del estado en mención.

Es importante señalar que dicho programa fue implementado inicialmente tras la tragedia de Parkland y se retoma nuevamente como consecuencia del tiroteo de 2025 en la Universidad Estatal de Florida , el cual dejó dos víctimas y seis heridos.

El programa de "Guardianes Armados" surgió ante el tiroteo masivo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas. (Crédito: Saul MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SAUL MARTINEZ

Según lo estipulado en el Senado de Florida , los alguaciles ayudarán a las instituciones públicas postsecundarias a implementar programa de tutores con la finalidad de que ciertos empleados y profesores puedan portar armas dentro de los campus .

Entonces, los sheriffs de cada condado asumirán la responsabilidad de realizar evaluaciones psicológicas, entrenamientos con armas, ejercicios de desescalada y las recertificaciones anuales de los participantes.

Cada centro universitario público decidirá por cuenta propia si participan de dicha iniciativa; es más, los docentes y trabajadores tienen la libertad de capacitarse formalmente para dicha función.

No sería lo único; de acuerdo a N+ Univision 43 , las universidades estatales están obligadas a poner en marcha la siguiente serie de protocolos de protección adicionales:

Equipos de manejo de amenazas.

Planes de respuesta ante atacantes activos.

Evaluaciones anuales de riesgos de seguridad.

Sistemas mejorados de alertas en campus.

Protocolos de reunificación familiar durante emergencias.

Coordinación directa con agencias policiales.

Capacitación en salud mental para empleados.

Los alguaciles de cada condado de Florida realizarán las capacitaciones correspondientes a los trabajadores de las universidades y colegios estatales que pretenden formar parte del programa. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Nuevo delito por disparar un arma cerca a una escuela o universidad estatal en Florida

La normativa también ha creado nuevas sanciones penales, entra las cuales destaca una medida que pretende tipificar como delito el disparar armas de fuego a una distancia menor a 1,000 pies de cualquier plantel educativo estatal en Florida.

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