Conseguir un apartamento en Manhattan a un precio accesible suele parecer casi imposible, sobre todo si vives en Nueva York, pagas renta mes a mes y ya estás al límite con las cuentas del súper, la OMNY Card y los gastos básicos del hogar. En esta parte de New York City, los alquileres de mercado superan con facilidad los US$4,000 mensuales, sobre todo en zonas como Midtown, el Upper East o el propio East Harlem, lo que deja a muchas familias trabajadoras —incluyendo a la comunidad latina que vive y trabaja en la ciudad— buscando alternativas dentro del campo de viviendas asequibles. Para quienes llevan años escuchando hablar de “housing lottery” y NYC Housing Connect, pero nunca se animaron a llenar la aplicación, cada vez que aparece una nueva convocatoria la noticia corre rápido por los grupos de WhatsApp, las iglesias, las organizaciones comunitarias y las bodegas del barrio: todos quieren saber si califican, cuánto es la mensualidad y qué tan difícil es aplicar.

En esta ocasión, una nueva convocatoria abrió la puerta a ese tipo de oportunidades. El edificio residencial Forte Living, ubicado en el barrio de East Harlem, lanzó una lotería oficial para asignar apartamentos con renta regulada y comodidades de nivel casi “luxury”. El proceso se gestiona a través de la plataforma de la ciudad, NYC Housing Connect, que permite a los interesados registrarse y participar en el sorteo para acceder a unidades con precios por debajo del mercado actual en Manhattan.

¿DÓNDE ESTÁ EL EDIFICIO Y POR QUÉ GENERA TANTA ATENCIÓN?

El complejo residencial Forte Living at 205 East 110th Street se encuentra en 205 East 110th Street, en pleno sector de East Harlem, dentro del distrito de Manhattan, en el código postal 10029. Se trata de un edificio moderno de 18 pisos que forma parte del programa de vivienda asequible de la ciudad y del esquema de Inclusionary Housing Program, lo que permite ofrecer rentas reguladas a determinados niveles de ingreso.

Algo importante que siempre aclaro cuando hablamos de estas loterías: no se trata de vivienda pública tradicional, como los proyectos de NYCHA. En este caso, es un edificio privado que reserva una parte de sus apartamentos para alquileres regulados bajo las reglas de NYC Housing Connect.

East Harlem, también conocido como El Barrio, es una zona con fuerte presencia latina —especialmente puertorriqueña, dominicana y mexicana— donde conviven edificios nuevos con construcciones antiguas, restaurantes de comida criolla, taquerías, panaderías latinas y centros comunitarios que dan servicio a la comunidad. Por eso, el hecho de que esta lotería sea en Manhattan y en un barrio históricamente hispano hace que muchos residentes vean la convocatoria como una oportunidad real para seguir en la zona sin tener que mudarse a otro borough por el precio de la renta.

El complejo incluye varias comodidades que normalmente se ven en edificios de alto nivel:

Gimnasio completamente equipado

Áreas comunes renovadas

Espacios de coworking

Sala de billar

Terraza y solárium en la azotea

Zonas de barbacoa

Espacios verdes para actividades al aire libre

Spa, piscina y áreas al aire libre pensadas para relajarse después del trabajo

Además, la ubicación facilita el acceso al transporte público, con estaciones cercanas que conectan con varias líneas del Metro de Nueva York, incluyendo las líneas 1, 2, 3, A, B y C, lo que permite moverse con facilidad hacia el centro de Manhattan, el Bronx o Brooklyn.

¿QUÉ TIPOS DE APARTAMENTOS ESTÁN DISPONIBLES?

La convocatoria incluye 53 unidades con renta regulada para hogares con ingresos dentro de determinados límites establecidos por el programa de vivienda de la ciudad.

Los apartamentos disponibles son:

Estudios

Departamentos de 1 habitación

Departamentos de 2 habitaciones

Las rentas dependen del porcentaje del AMI (Area Median Income), un indicador que utiliza el gobierno para determinar qué nivel de ingresos puede acceder a vivienda asequible.

Ejemplos de precios y requisitos de ingreso

Tipo de unidad Alquiler mensual aproximado Rango de ingresos elegible 1 habitación (40% AMI) US$1,013 US$41,589 – US$58,320 2 habitaciones (40% AMI) US$1,169 US$50,092 – US$70,000 1 habitación (60% AMI) US$1,595 US$61,543 – US$87,480 2 habitaciones (60% AMI) US$1,875 US$74,298 – US$105,000

En términos generales, los hogares elegibles para esta convocatoria deben tener ingresos que pueden oscilar aproximadamente entre US$41,589 y más de US$200,000 al año, dependiendo del tamaño del hogar, el tipo de unidad y la banda de AMI a la que apliquen, aunque las unidades con renta más baja se concentran en los rangos menores.

Este es el edificio en el que se encuentran los apartamentos que participarán en la lotería (Foto: NYC Housing Connect)

¿QUIÉNES TIENEN PRIORIDAD EN LA LOTERÍA?

En este tipo de convocatorias siempre existen ciertos grupos que reciben prioridad dentro del proceso. En el caso de esta lotería, se dará preferencia a:

Residentes de las Juntas Comunitarias 01 y 11 de Manhattan

Personas con discapacidades de movilidad, visión o audición

Empleados públicos (municipal employees)

Veteranos

Residentes actuales de la ciudad de Nueva York

También hay un porcentaje de unidades adaptadas para personas con necesidades de accesibilidad, lo que incluye ajustes para sillas de ruedas y otras adaptaciones razonables.

Para muchas familias latinas que ya viven en El Barrio o en otras partes de Manhattan, esta prioridad territorial puede ser clave, ya que aumenta las probabilidades frente a solicitantes de otros sectores de la ciudad.

¿CÓMO APLICAR PASO A PASO?

El proceso es bastante claro y se realiza completamente en línea a través de la plataforma oficial de la ciudad.

Pasos para participar

Crear o ingresar a una cuenta en NYC Housing Connect. Buscar la convocatoria del edificio Forte Living. Completar el perfil del hogar y los ingresos con la información más reciente (incluyendo salarios, horas extra, propinas u otros ingresos). Subir la información requerida y revisar cada sección. Enviar la solicitud antes de la fecha límite.

Algo que siempre recomiendo cuando alguien me pregunta sobre estas loterías: completar el perfil con calma, tener a mano los documentos básicos (W-2, paystubs, cartas del empleador) y verificar todos los datos antes de enviar la solicitud, porque cualquier error puede retrasar o afectar la revisión.

DOCUMENTOS QUE PUEDEN PEDIR SI RESULTAS PRESELECCIONADO

Si el sistema selecciona tu solicitud en la lotería digital, el siguiente paso será verificar la información presentada. Para eso, normalmente solicitan documentos como:

Declaraciones de impuestos

Recibos de salario

Estados de cuenta bancarios

Identificación válida (ID estatal, licencia de conducir o pasaporte)

Verificación del empleador

No enviar estos documentos dentro del plazo establecido puede significar perder la oportunidad, incluso si tu número salió sorteado en la lotería inicial.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR LA SOLICITUD

La convocatoria para los apartamentos de Forte Living en East Harlem estará abierta hasta el 27 de abril de 2026.

Dato clave Información Edificio Forte Living Ubicación 205 East 110th Street, Manhattan Plataforma de aplicación NYC Housing Connect Fecha límite 27 de abril de 2026 Unidades disponibles 53 apartamentos

Todas las solicitudes enviadas dentro del plazo participan en la lotería digital, ya que el sistema no funciona por orden de llegada, sino a través de un sorteo entre las aplicaciones elegibles.

¿POR QUÉ ESTA LOTERÍA DE VIVIENDA LLAMA TANTO LA ATENCIÓN?

Quienes siguen de cerca el tema de vivienda en Nueva York saben que las loterías en Manhattan siempre generan más expectativa que en otros boroughs. La razón es simple: el precio del alquiler en esta zona está entre los más altos de Estados Unidos, y la diferencia entre una renta de mercado y una renta regulada puede ser de cientos o incluso miles de dólares al mes.

Acceder a un apartamento con renta regulada en este distrito puede representar una diferencia enorme en el presupuesto mensual de una familia, especialmente para hogares latinos que trabajan en servicios, construcción, delivery, cuidados o limpieza, y que muchas veces comparten apartamento para poder cubrir los costos. Y aunque nadie puede garantizar ganar el sorteo, lo cierto es que aplicar es gratuito y no requiere intermediarios ni “gestores”, algo clave en medio de una crisis de vivienda que afecta a miles de residentes en New York City.

En ese contexto, cada nueva convocatoria se convierte en una oportunidad que muchos deciden intentar, ya sea que vivan en El Barrio, en el Bronx o en Queens, pero trabajen todos los días en Manhattan. Porque, al final del día, participar en la lotería puede ser la puerta de entrada a vivir en Manhattan pagando un alquiler mucho más accesible que el del mercado actual, sin renunciar a la vida de barrio, a la comida latina de la esquina y a la red de apoyo comunitario que hace que Nueva York se sienta como casa para tantos hispanos.

Dos mujeres caminando por las calles de Nueva York en plena tormenta invernal. La ciudad es reconocida por muchas cosas, entre ellas, lo costoso que es vivir allí (Foto: AFP)

