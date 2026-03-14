Para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026, la Casa de la Moneda actualizará las monedas de cinco, diez, veinticinco y cincuenta centavos que los estadounidenses reciben como cambio en su día a día. Aunque todavía no han entrado en circulación, una de ellas ya está generando debate por un detalle de su diseño que fue eliminado. Se trata de la moneda de 10 centavos. ¿Cuál fue exactamente el cambio que le hicieron y por qué llama tanto la atención de muchos ciudadanos? En los siguientes párrafos te damos la respuesta.

Este es el anverso de la nueva moneda de 10 centavos (Foto: Casa de la Moneda de EE.UU.)

EL DETALLE QUE FUE ELIMINADO DE LA MONEDA DE 10 CENTAVOS

Una nueva moneda de diez centavos que entrará en circulación tiene algunos cambios, pero lo que más llamó la atención fue la eliminación de un detalle que muchos consideran importante.

¿Cómo era la antigua moneda?

Primero mencionemos que la anterior moneda de diez centavos Emerging Liberty Dime tenía al presidente Franklin D. Roosevelt en el anverso, y en el reverso mostraba la antigua antorcha, la rama de olivo y la rama de roble.

Así era la antigua moneda de 10 centavos (Foto: Casa de la Moneda de EE.UU.)

¿Cómo es el nuevo diseño de la moneda de 10 centavos?

La nueva moneda de diez centavos, que se anunció a inicios de este año, tendrá en el anverso el rostro de la Dama de la Libertad mirando hacia la derecha y con sus mechones de cabello hacia adelante producto del viento. Mientras que en el reverso aparecerá un águila en vuelo que sostiene flechas en las garras de una pata y mira hacia la otra pata que curiosamente no sujeta nada.

El anverso y el reverso de la nueva moneda de 10 centavos (Foto: Casa de la Moneda de EE.UU.)

¿Por qué se omitió la rama de olivo que es símbolo de paz?

La omisión de la rama de olivo en el reverso de la moneda ha generado muchos comentarios; y no es para menos, ya que al simbolizar la paz, varios no entienden por qué Donald Trump, autodenominado “presidente de la paz”, obvió ese símbolo.

¿QUIÉN DISEÑÓ LA MONEDA ORIGINAL?

El Padre Fundador Charles Thompson fue quien diseñó el sello junto con William Barton. Precisamente, el primero escribió en 1782 que los símbolos “denotan el poder de paz y guerra que reside exclusivamente en el Congreso”.

¿CÓMO ADQUIRIR LAS NUEVAS MONEDAS?

Las nuevas monedas se podrán adquirir en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en coin sets o en bolsas y rollos seleccionados.

“Los diseños de estas monedas históricas representan la historia del camino de Estados Unidos hacia una ‘unión más perfecta’ y celebran los ideales de libertad que definen a este país. Esperamos brindar a cada estadounidense la oportunidad de tener en sus manos los 250 años de historia de nuestra nación, conectando a EE.UU. a través de las monedas”, señaló Kristie McNally, subdirectora de la Casa de la Moneda de USA.

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