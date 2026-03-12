Estudiantes de Norfolk State University, en Virginia, fueron advertidos sobre una nueva multa relacionada con el consumo de electricidad en algunas residencias estudiantiles fuera del campus. La medida surge en un momento en que muchos jóvenes ya enfrentan el aumento del costo de vida en Estados Unidos. Según reportó la cadena afiliada a NBC WAVY-TV, los alumnos que viven en ciertos complejos de apartamentos administrados por la universidad podrían recibir una multa de 25 dólares si el consumo eléctrico mensual del apartamento supera los 250 dólares. La política fue comunicada recientemente mediante un correo electrónico enviado a los residentes.

El anuncio tomó por sorpresa a varios estudiantes. Emariyon Johnson explicó que no sabía de la existencia de este límite cuando comenzó a vivir allí.

“Si superas algo así como 250 dólares, entonces recibirás una multa”, dijo el estudiante. “Eso es nuevo para mí, porque cuando llegamos aquí, pensé que estaba cubierto por la escuela”.

Otros alumnos también temen que el consumo de sus compañeros de apartamento pueda terminar afectándolos económicamente. Dominic Theibault advirtió que el sistema podría resultar injusto para quienes comparten vivienda con personas que pasan más tiempo en casa.

Si el uso de energía de un apartamento supera los 250 dólares al mes, los residentes pueden recibir una multa de 25 dólares. (Foto referencial: Freepik)

“Podrías estar en una situación en la que… tu compañero de cuarto esté allí todo el tiempo, y ahora… tengas que pagar un cargo y no tenga nada que ver contigo”, señaló, indicando que estas multas podrían resultar “abrumadoras” para estudiantes con dificultades económicas.

Desde la universidad defendieron la decisión al explicar que la institución es la que paga las facturas de electricidad de los estudiantes que viven en estos complejos. Según indicaron, el aumento del consumo representa una carga económica importante para el presupuesto de la universidad.

En el correo enviado a los residentes se explicó la medida: “Estimados residentes, les escribimos para informarles que cualquier apartamento cuyo consumo de electricidad alcance los 250 dólares o más provoca que la universidad sea cobrada por la factura completa de electricidad. Como resultado, hemos comenzado a emitir una multa de 25 dólares a los residentes cuyo consumo de electricidad supere este límite”.

Algunos alumnos dijeron que desconocían la regla y temen verse afectados por el consumo de sus compañeros de vivienda. (Foto referencial: Freepik)

El mensaje también añadía que el uso excesivo de energía tiene un impacto directo en los recursos de la institución.

“Tengan en cuenta que la universidad es la que paga todas las facturas de electricidad, y estos costos se cubren con fondos de la universidad. El uso excesivo genera una carga financiera para el departamento y la comunidad, por lo que esta política se está aplicando. Como estudiante de Norfolk State University, no pagas directamente la factura de electricidad; sin embargo, estos costos los cubre la universidad y no pueden continuar a este nivel. Les pedimos que sean conscientes de su consumo de energía para ayudarnos a administrar los recursos de manera responsable y evitar cargos o multas adicionales en el futuro”, concluye el texto.

Consejos para reducir el consumo de luz en casa

Una forma sencilla de reducir el consumo de electricidad es cambiar las bombillas tradicionales por luces LED. Estas usan hasta un 75 % menos energía y duran mucho más tiempo. También se recomienda apagar las luces cuando no se utilizan y aprovechar la luz natural durante el día.

Otro consejo útil es desconectar aparatos electrónicos cuando no se usan. Muchos dispositivos siguen consumiendo energía incluso en modo de espera, algo conocido como “consumo fantasma”. Usar regletas con interruptor permite cortar completamente la electricidad.

También ayuda usar los electrodomésticos de forma eficiente. Por ejemplo, lavar la ropa con agua fría, usar el lavavajillas solo cuando esté lleno y ajustar bien el termostato del aire acondicionado o calefacción.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!