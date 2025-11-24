Recientemente, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva directriz que consiste en retener los pasaportes , de sus propios ciudadanos o extranjeros, en los distintos aeropuertos. Conozca en qué consiste esta norma y quiénes serían los afectados de quedarse sin realizar sus viajes programados.

¿En qué consiste esta nueva normativa?

Según lo señalado en un comunicado oficial, este cambio clave está relacionado al procedimiento de renovación de pasaportes que realizaría cualquier ciudadano estadounidense o inmigrante con estatus legal.

La nueva medida tiene como propósito reforzar los controles de seguridad durante los viajes, prevenir la duplicidad de pasaportes y contrarrestar el uso de documentos vencidos o extraviados.

La nueva directriz está relacionada al proceso de renovación de pasaporte en Estados Unidos. (Crédito: Freepik)

¿Quiénes serían afectados con esta nueva medida?

La disposición está dirigida a ciudadanos estadounidenses y/o extranjeros que están tramitando la renovación de pasaporte por correo a través del Formulario DS-82. El solicitante tendrá que entregar su documento vencido, la solicitud correspondiente, una fotografía con la medida adecuada y el pago de las tarifas.

Es importante señalar que la entrega del pasaporte previo es un requisito indispensable durante este proceso de renovación, ya que, de no hacerlo, el Departamento de Estado rechazaría la solicitud, impidiendo que la persona obtenga un nuevo documento y realice viajes.

La entrega de este nuevo pasaporte podría tardar, como máximo, cuatro semanas. Este periodo de tiempo sería perjudicial para aquellas personas que tengan viajes a corto plazo o dependan de este documento para algún trámite migratorio.

Es importante que el pasaporte vencido se entregue durante el proceso de renovación. (Crédito: Freepik)

Cómo obtener el pasaporte más rápido en Estados Unidos

El tiempo de espera puede variar en ciertos casos; sin embargo, existe la posibilidad de que este documento pueda ser entregado en cuestión de días. Según el portal Travel State Gov, estas son las opciones que facilitarían el proceso:

Viaje por emergencia de vida o muerte (requiere cita previa y viaje internacional).

Viajes por urgencia (necesaria una cita previa y viajes internacionales).

Expedited - viajar en menos de 6 semanas.

Rutina - viajar en 6 semanas o más.

Ten en cuenta que habrá una tarifa extra por el trámite expedito, cuyo costo es de $60 más los gastos de envío.