La nueva ofensiva migratoria anunciada en Estados Unidos ha encendido las alarmas entre miles de familias de estatus mixto, donde conviven padres sin papeles con hijos ciudadanos o residentes. Bajo el plan impulsado por Tom Homan, conocido como el “Zar de la Frontera”, se habla de más redadas y deportaciones, lo que aumenta el miedo a separaciones familiares y a que hogares que hasta ahora se sentían relativamente seguros queden directamente en la mira de las autoridades de inmigración. En esta nota te explicaremos en qué consiste este plan.

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA OFENSIVA MIGRATORIA EN EE.UU.?

La nueva ofensiva migratoria busca intensificar los operativos y las expulsiones, con un foco particular en los hogares donde hay padres sin documentos y niños ciudadanos o residentes; es decir, en las llamadas familias de estatus mixto. Homan ha anunciado una fase de deportaciones masivas, priorizando a unas 900,000 personas que ya tienen orden final de expulsión.

Como parte de la estrategia, se enviará a un gran número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los estados y ciudades santuario, donde tradicionalmente ha existido mayor protección local para los inmigrantes sin papeles.

Defensores de los migrantes llaman a presionar al Congreso y a fortalecer las leyes locales para frenar los excesos de esta política de deportaciones masivas (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando Gemini)

PREOCUPACIÓN EN LAS FAMILIAS DE ESTATUS MIXTO

Como se realizarán redadas en barrios y ciudades con alta población migrante, el riesgo aumenta para familias donde los padres no tienen estatus legal, aunque vivan con hijos nacidos en Estados Unidos.

Por su parte, organizaciones civiles advierten que estos operativos pueden derivar en separaciones de familias, dejando a menores ciudadanos sin uno o ambos progenitores y creando un efecto de miedo generalizado en comunidades enteras.

¿CÓMO SE PREPARAN LOS ESTADOS ANTE ESTA AMENAZA?

Ante las próximas redadas en contra de familias de estatus mixto, los estados ya vienen preparándose. Yanira Arias, organizadora de participación y defensa en Alianza Américas, contó que hay dos maneras de responder a esta situación.

“Uno: asegurar que los congresistas entiendan que no se les debe dar ni un centavo más al enforzamiento riguroso de las leyes como lo hemos estado viendo; eso funcionó a principios de año cuando hubo un entrampamiento y se logró de manera temporera cerrar parcialmente el Departamento de Seguridad Nacional en su rama de enforzamiento (…). Dos: asegurarse que las colaboraciones entre organizaciones oficiales, electos locales se fortalezcan con el propósito de que si ya existen leyes locales que respeten los derechos de los inmigrantes, que se fortalezcan o que se identifiquen otros tipos de mecanismos”, dijo en conversación con N+ Univision.

Respecto al cambio de nombre que la administración Trump pretende hacer con las siglas ICE por NICE (National Inmigration and Customs Forcement), señaló que no le compete, pues debe intervenir el Congreso.

“No es tan fácil, debe intervenir el Congreso. Debemos de recordar que la estructura fue creada por el Congreso ya hace casi 30 años y definitivamente con competencias que están dentro de su jurisdicción. La administración por sí misma no puede hacer este tipo de cambios, ya que no solo es el nombre, son la estructura, los protocolos, los entrenamientos y sobre todo cuál es el ánimo de usar esa infraestructura respecto a la presencia de personas que se encuentran en E.UU. sin estatus regularizado y que urge acción del Congreso para garantizar que las familias se mantengan unidas”, finalizó.

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