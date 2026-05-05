Las autoridades de una ciudad en Texas aprobaron una nueva prohibición contra los juegos de azar tipo tragamonedas, endureciendo aún más las restricciones sobre el juego en el estado. La medida afecta especialmente a las llamadas máquinas “eight-liners”, que durante años lograron operar aprovechando vacíos legales.

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Estos dispositivos funcionan de forma similar a tragamonedas tradicionales, pero en lugar de entregar dinero en efectivo reparten premios, juguetes u otros artículos, lo que les permitía evitar algunas regulaciones estatales relacionadas con apuestas ilegales.

La ciudad que aprobó la nueva norma es Dickinson, ubicada a unos 30 minutos de Houston. Las autoridades locales votaron a favor de prohibir las máquinas eight-liners luego de que el alcalde de una ciudad vecina fuera arrestado por presuntamente dirigir una red ilegal de apuestas.

Aunque estos dispositivos entregaban premios y no dinero en efectivo, la ciudad decidió endurecer las reglas tras una investigación por apuestas ilegales en una localidad cercana. (Foto referencial: Pixabay)

Con la nueva ordenanza, estas máquinas deben apagarse de inmediato, incluso aunque anteriormente podían operar bajo ciertas disposiciones estatales. La decisión generó molestia entre dueños de negocios locales que dependían de estos ingresos adicionales.

Una de las comerciantes afectadas es Ann Murski, propietaria del bar Blue Room, quien criticó la medida y aseguró que estas máquinas eran esenciales para mantener abierto su negocio.

“Estas máquinas eight-liners tienden a pagar nuestras cuentas”, dijo Murski a KTRK-TV. “En general, los bares del vecindario están sufriendo”.

Comerciantes aseguran que estas máquinas ayudaban a cubrir gastos y mantener abiertos sus negocios. (Foto referencial: Pixabay)

Durante una reunión del concejo municipal, Murski también advirtió sobre el impacto competitivo que traerá la prohibición.

“Una prohibición aquí dejará nuestro campo de juego desigual”, declaró ante el concejo de Dickinson. “Nuestros clientes irán dos millas aquí, dos millas allá, aquellos que deseen ese tipo de entretenimiento”.

Por su parte, el concejal Kevin Edmonds defendió la decisión al afirmar que estas máquinas utilizan “dinero del mercado negro”.

La decisión forma parte de un mayor control sobre el juego en Texas. (Foto referencial: Pixabay)

Según explicó, “el dinero del mercado negro trae crimen. También es una oportunidad para limpiar la ciudad”.

Murski lamentó el cierre y resumió su frustración diciendo: “Creo que cuando las desenchufe y vea lo oscuro que se va a poner, podría llorar: ‘Oh, no, se fueron’”.

Arresto de alcalde en Texas por red de apuestas ilegales

La autoridad a la que se hace mención es Christopher Armacost, el alcalde de la ciudad de Hitchcock, Texas, quien fue arrestado en febrero de 2026 tras una masiva redada policial.

Según Gambling Insider, las autoridades del condado de Galveston ejecutaron órdenes de cateo en 20 locales y en el propio Ayuntamiento, incautando cientos de máquinas de juego, armas y más de 400,000 dólares en efectivo.

Armacost enfrenta cargos por participar en actividades delictivas organizadas, ya que presuntamente su propio negocio de lavandería albergaba máquinas ilegales y la ciudad se beneficiaba de las tarifas de permisos de estos locales.

Ante el temor de que el “dinero sucio” y el crimen organizado detectados en Hitchcock se extendieran a su jurisdicción, los líderes de Dickinson optaron por cerrar cualquier vacío legal, endureciendo sus ordenanzas para “limpiar” la ciudad y evitar que sus bares se conviertan en focos de apuestas ilegales.

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