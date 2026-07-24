El 20 de julio de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la eliminación de la regla de “carga pública” que se venía aplicando desde 2022. Esa política daba instrucciones claras al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) sobre cómo decidir si una persona podía ser considerada una posible carga para el gobierno. Al dejar de usarla, muchos migrantes que reciben ayudas federales como SNAP y Medicaid se preguntan ahora si su solicitud de green card será aprobada. En esta nota te contamos qué puede pasar con quienes buscan la residencia permanente en EE.UU.

La llamada “carga pública” es una política que se endureció en 2020 para limitar la inmigración legal durante el primer gobierno de Donald Trump, y que Joe Biden volvió a suavizar en 2022 para proteger mejor a las familias inmigrantes. Ahora que Trump cambió nuevamente el rumbo y dejó sin efecto esa versión más protectora, la entrada en vigor de la nueva regla será en septiembre de 2026.

Los solicitantes de residencia deberán revisar cuidadosamente qué beneficios usan y cómo aparecen en sus historiales, ya que la nueva interpretación de carga pública podría convertir el acceso a ciertos programas en un factor decisivo para negar visas o ajustes de estatus (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA REGLA?

A partir del 18 de septiembre de 2026, los oficiales de inmigración pueden tomar en cuenta si has solicitado, recibido o sigues recibiendo beneficios públicos sujetos a prueba de ingresos (means‑tested), como SNAP (cupones de alimentos), la mayoría de las formas de Medicaid y algunas ayudas de vivienda, cuando analizan si puedes ser considerado “carga pública”.

En otras palabras: la nueva regla hace que el uso de SNAP o Medicaid pueda contar como un punto negativo en la evaluación de tu residencia permanente, pero no provoca automáticamente que te la nieguen.

La regla reemplaza la política más limitada que estaba vigente desde 2022, donde prácticamente solo se consideraban ayudas en efectivo para mantener ingresos y la institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.

¿QUÉ PASARÁ SI SOLICITAS LA GREEN CARD Y RECIBES SNAP O MEDICAID?

Si estás solicitando la green card y al mismo tiempo recibes SNAP o Medicaid, probablemente te estés haciendo la misma pregunta: ¿usar estos programas me puede cerrar la puerta a la residencia permanente? Primero, calma: no existe una lista fija de beneficios que provoquen automáticamente que te nieguen la residencia. La regla establece que cada caso se analiza de forma individual y que el uso de un programa, por sí solo, no significa que no puedas obtener la tarjeta de residencia.

Los oficiales miran el conjunto de circunstancias: edad, salud, tamaño de la familia, ingresos, historial laboral, educación, apoyo del patrocinador y también si has usado ciertos programas para personas de bajos ingresos. Sin embargo, el uso reciente y continuo de SNAP, de la mayoría de los servicios de Medicaid (excepto emergencias) o de asistencia federal de vivienda puede pesar como factor negativo, sobre todo si tu situación económica general muestra que podrías depender del gobierno a largo plazo.

Desde el 18 de septiembre de 2026, los oficiales tendrán mucha más discreción para evaluar si un solicitante de residencia (green card) es “carga pública”, considerando de forma más amplia el uso de ciertos beneficios estatales (Foto: Imagen creada con IA para Freepik)

NO TODAS LAS SOLICITUDES SERÁN AFECTADAS

Las solicitudes pendientes que fueron enviadas o con matasellos hasta el 17 de septiembre de 2026 (antes de la fecha de vigencia) se siguen evaluando bajo la regulación de 2022.

Lo que sí puede contar bajo la nueva regla es la participación en SNAP, Medicaid u otros programas sujetos a verificación de ingresos que continúe después del 18 de septiembre de 2026; ese uso posterior puede integrarse en el análisis de tu solicitud.

¿QUIÉNES NO SE VEN AFECTADOS?

La causal de carga pública no aplica a ciertas categorías protegidas, como refugiados, asilados que ajustan estatus por vía humanitaria, algunos beneficiarios de visas T, visa U, personas que presentan solicitudes amparadas por VAWA o el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS), entre otros grupos definidos por ley.

Según la información difundida por el DHS, quedan excluidas las personas que solicitan la residencia por asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el Estatus Especial para Jóvenes Inmigrantes (SIJS).

Tampoco afecta a quienes solicitan otros beneficios migratorios como la naturalización, DACA, el Estatus de Protección Temporal, el asilo o la autorización de trabajo.

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