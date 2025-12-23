Las nuevas reglas para las visas H‑1B pueden cambiar el futuro de muchos profesionales latinos que ya viven en Estados Unidos o que sueñan con trabajar legalmente en el país, especialmente en estados con gran presencia hispana como California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona o Nevada. Estas comunidades, donde miles de familias dependen de trabajos en tecnología, salud, educación y otros sectores especializados, tendrán que prestar mucha atención a cómo se priorizarán ahora los perfiles con más estudios y mejores salarios.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS VISAS H‑1B?

La discusión sobre las visas H‑1B vuelve a tomar fuerza en Estados Unidos y está generando preocupación entre empresas, universidades y profesionales extranjeros, incluidos muchos latinos que trabajan o quieren trabajar legalmente en el país. Ya no se trata solo de un ajuste técnico, sino de un cambio que puede impactar directamente en el mercado laboral, en la competitividad de las compañías y en las oportunidades de miles de personas con estudios y experiencia profesional, desde el Valle del Silicio en California hasta los centros tecnológicos de Texas, Florida y Nueva York.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aprobó una nueva regla que modifica la forma en que se asignan las visas de trabajo H‑1B. A partir de ahora, el proceso dará prioridad a los inmigrantes con mayor cualificación y mejores salarios, dejando atrás el sistema tradicional de selección aleatoria que durante años marcó el camino de muchos ingenieros, programadores, médicos y profesores latinos en Estados Unidos.

La visa H-1B está en el ojo del huracán por unos recientes cambios de USCIS (Foto: Freepik)

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA REGLA H‑1B?

El ajuste más importante es la eliminación de la lotería al azar que se utilizaba hasta ahora para seleccionar a los beneficiarios de las visas H‑1B. Durante años, este mecanismo fue duramente cuestionado por permitir que algunos empleadores saturaran el registro con solicitudes de trabajadores extranjeros con salarios más bajos, afectando tanto a empleados estadounidenses como a profesionales calificados que aspiraban a mejores condiciones, entre ellos muchos hispanos que ya residen en EE. UU.

Con la nueva selección ponderada, las solicitudes ya no tendrán las mismas probabilidades. Las peticiones que correspondan a trabajadores mejor remunerados y con mayor nivel de preparación académica o experiencia profesional tendrán más opciones de ser elegidas, lo que podría favorecer a quienes han obtenido títulos en universidades estadounidenses o cuentan con trayectoria sólida en sectores como tecnología, ingeniería, ciencia o educación superior en ciudades con alta presencia latina.

EL ENFOQUE DEL GOBIERNO Y EL IMPACTO PARA TRABAJADORES LATINOS

Desde la administración del presidente Donald Trump explican que esta reforma busca proteger los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses. Matthew Tragesser, vocero de USCIS, aseguró que el sistema anterior fue explotado por empleadores que buscaban importar mano de obra más barata, pagando sueldos inferiores a los del mercado local, algo que también terminó impactando en profesionales latinos que competían por mejores plazas en compañías de tecnología, salud o educación.

El DHS sostiene que este nuevo enfoque también fortalecerá la competitividad de Estados Unidos. Al incentivar a las empresas a contratar talento extranjero mejor pagado y más cualificado, se busca reducir abusos y, al mismo tiempo, impulsar la innovación en sectores clave como tecnología, ingeniería, ciencia y educación superior, ámbitos donde miles de hispanos se han abierto camino en estados como California, Texas, Nueva York, Florida o Illinois.

¿CUÁNTAS VISAS H‑1B HAY Y DESDE CUÁNDO APLICAN LOS CAMBIOS?

Un punto clave es que el número total de visas H‑1B se mantiene sin cambios. Cada año se emiten 65,000 visas, a las que se suman 20,000 adicionales para personas con títulos universitarios obtenidos en universidades estadounidenses, un grupo donde hay una presencia cada vez mayor de jóvenes latinos que se gradúan en áreas STEM y buscan quedarse a trabajar en ciudades como Dallas, San Antonio, Orlando, Tampa, Las Vegas o San José.

Lo que cambia no es el cupo, sino quién tiene prioridad dentro de ese límite anual. La norma final entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará para el proceso de registro del año fiscal 2027, lo que da un margen de tiempo para que empleadores y profesionales extranjeros —incluidos muchos hispanos con estudios avanzados o experiencia en sectores especializados— se adapten a las nuevas reglas y ajusten sus planes de carrera y migración.

En Estados Unidos hay diferentes tipos de visa, dependiendo de cada necesidad del inmigrante (Foto: Freepik)

OTROS CAMBIOS EN LA POLÍTICA MIGRATORIA H‑1B

Esta medida se suma a otros ajustes impulsados por el gobierno de Trump en materia migratoria que afectan directamente a empleadores y trabajadores extranjeros. Entre ellos, destaca una proclamación presidencial que exige a los empleadores pagar US$100,000 adicionales por cada visa H‑1B como condición de elegibilidad, lo que podría limitar el acceso de empresas más pequeñas, pero también presionar a las grandes compañías para que valoren más a los profesionales altamente cualificados, incluidos miles de latinos que ya contribuyen a la economía en estados de alta concentración hispana.

Para USCIS, estos cambios son presentados como pasos importantes para reforzar la integridad del programa H‑1B y asegurar que se priorice el interés laboral de Estados Unidos. Sin embargo, para muchas familias hispanas que viven en el país —y para quienes tienen familiares en América Latina con la esperanza de conseguir una visa de trabajo especializada— la gran pregunta seguirá siendo quién podrá realmente competir bajo este nuevo sistema y qué estrategias educativas y laborales serán clave en los próximos años.

