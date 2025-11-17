Una inesperada normativa ha llegado a California , generando cierto asombro entre sus residentes. Sucede que los compradores enfrentarán un rotundo cambio al momento de realizar compras en los distintos negocios o supermercados. ¿De qué trata? En los siguientes párrafos te lo explicaré a mejor detalle.

Por el momento, esta regla se implementará en el condado no municipalizado de Napa. De acuerdo a la nueva ordenanza aprobada por la Junta de Supervisores de la mencionada ciudad, esto cambiaría totalmente la rúbrica cuando uno de sus ciudadanos deseen llevar distintos alimentos o utensilios a sus hogares.

Se trata de la prohibición total de bolsas de plástico. El objetivo es disminuir considerablemente la contaminación plástica local, ya que los distintos negocios situados en este condado aún seguían repartiendo dichos elementos calificándolos de ‘reutilizables’, cuando realmente no era así.

En caso algún establecimiento o supermercado no cumpla con estas nuevas órdenes del condado, enfrentaría multas que oscilan entre los $1,000 y $5,000 por día, dependiendo la gravedad de la infracción.

La nueva ordenanza indica que, desde el 2026, queda prohibido las bolsas de plástico en los supermercados. (Crédito: Freepik)

Qué tener en cuenta ante esta nueva regla de prohibición de bolsas de plástico

Además de la prohibición de bolsas de plástico de un solo uso, también se han añadido otras medidas que cada ciudadano debe tener en cuenta desde el próximo año, tales como:

Los establecimientos pueden ofrecer bolsas de papel que contengan, al menos, un 50% de material reciclado.

Los negocios cobrarán un mínimo de 10 centavos por cada bolsa de papel. El costo se reflejará en la boleta de compra.

Esta iniciativa incentiva a que los compradores se orienten por las bolsas de papel. (Crédito: Freepik)

Por qué esta nueva medida ha sido criticada

Si bien esta iniciativa pretende cambiar la conducta de los consumidores de Napa, invitándoles a preferir bolsas reutilizables, ya se han expuesto ciertas críticas. Entre los puntos señalados son:

Aunque se trataría de un costo de 10 centavos, algunos clientes podrían requerir varias bolsas en sus compras, lo que implica mayor gasto.

Los negocios pequeños tendrían ciertas dificultades para asumir el costo de cambiar el suministro de bolsas.

Consideran que esta iniciativa no solucionaría la gravedad de la contaminación plástica. Recomiendan implementar cursos de concientización y otras alternativas de reciclaje.