El pasado 26 de septiembre del 2025, el secretario del Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos, Sean Duffy, anunció restricciones drásticas para la obtención de licencias de conducir comerciales (CDL) destinadas a extranjeros que no tenían residencia permanente en el país norteamericano.

Así, la medida busca endurecer los controles sobre quién puede manejar vehículos de carga en territorio estadounidense.

¿La razón? Pues, según Duffy, una auditoría reveló que al menos 200 mil licencias comerciales no domiciliadas circulan por el país... muchas de las cuales fueron emitidas sin la verificación adecuada del estatus migratorio.

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA REGLA SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

El Departamento de Transporte publicó una normativa titulada “Restoring Integrity to the Issuance of Non-Domiciled CDL”, la cual entró en vigor el 29 de septiembre del 2025.

Al respecto, el secretario Duffy explicó en conferencia de prensa reportada por CNN: “El proceso para emitir estas licencias está absolutamente, 100%, roto. Se ha convertido en una amenaza para la seguridad pública y requiere acción ahora mismo”.​

En ese sentido, la regla obliga a los estados a pausar la emisión de licencias no domiciliadas hasta que puedan implementar los nuevos requisitos de verificación.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LOS MIGRANTES?

Tal como te puedes imaginar, la nueva regla limita la elegibilidad de los migrantes para las licencias CDL.

Y es que el acceso se redujo a solo tres tipos de visa: H-2A (trabajadores agrícolas temporales), H-2B (trabajadores no agrícolas temporales) y E-2 (inversionistas de tratados).

Además, los solicitantes deben presentar un registro I-94 no vencido y hacer el trámite en persona: las solicitudes por correo y en línea ya no están permitidas.

Finalmente, se debe hacer una verificación obligatoria mediante el sistema SAVE.

¿QUIÉNES ESTÁN VETADOS SEGÚN LA NUEVA REGLA SOBRE LICENCIAS DE CONDUCIR COMERCIALES EN ESTADOS UNIDOS?

Actualmente, la lista de excluidos es extensa, tal como precisa Faegre Drinker. Resulta que los extranjeros que poseen otro estatus legal (ajeno al de las visas H-2A, H-2B o E-2) ahora no son elegibles, incluyendo asilados, refugiados, y beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS).

Es decir, si tu estatus migratorio es humanitario, temporal o está bajo protección diferida, la puerta quedó cerrada... las nuevas reglas son categóricas.

La licencia de conducir es obligatoria para manejar en Estados Unidos (Foto: Pixabay)

