Una reciente resolución gubernamental ha generado incertidumbre entre miles de jóvenes que forman parte de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) , al plantear modificaciones que acelerarían los procesos de deportación para quienes están bajo su protección. ¿En qué consiste realmente y qué impacto tendría en aquellos que están inscritos en este programa? A continuación, te mencionaré sus implicaciones reales y otros detalles que son necesarios conocer, especialmente si cuentas con este beneficio migratorio.

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Un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (IBA, por sus siglas en inglés) ha determinado que estar inscrito en este programa no es razón suficiente para que se detengan los procesos de deportación en curso.

Entonces, al establecerse que DACA es un medida de protección transitoria y no una vía legal para obtener la Green Card o la ciudadanía estadounidense, la orden limita el criterio de los jueces migratorios y elimina el argumento que utilizaban los abogados para gestionar el cierre de casos de expulsión .

DACA es un programa dirigido a jóvenes indocumentados que ingresaron a EE.UU. siendo niños y están protegidos de ser deportados. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)

Cómo afecta a los beneficiarios del DACA este nuevo fallo

Si bien esta orden no determina que se realicen deportaciones masivas e inmediatas, deja expuesto a los famosos “dreamers” en una situación de mayor vulnerabilidad legal. Entonces, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) han solicitado a los beneficiarios en tomar la vía de salida voluntaria.

Es más, una organización que apoya los derechos de los beneficiarios de la DACA también denunciaron la eliminación de los mecanismos de amparo que, por más de 10 años, garantizaron la permanencia de miles de jóvenes que llegaron a EE.UU. en su infancia .

El DHS también enfatizó que este programa en cuestión no otorga derechos de carácter permanente a sus beneficiarios.

Esta nueva resolución forma parte de la política rigurosa por parte de la actual Administración. (Crédito: SAUL LOEB / AFP) / SAUL LOEB

Hasta la fecha, cifras oficiales revelan que 261 beneficiarios de la DACA han sido arrestados por las autoridades migratorias y otros 86 han sido deportados; sin embargo, la cifra se puede incrementar.

Con la nueva resolución, la incertidumbre crecer en los “dreamers”. También es posible que la actual Administración retire los beneficios a más de medio millón de inscritos sin ajustar la regulación principal.

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