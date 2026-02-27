La sequía sigue empeorando en el centro de Florida y el panorama meteorológico ha mantenido en alerta a residentes y autoridades durante las últimas semanas. Las condiciones secas persistentes, combinadas con baja humedad y vientos moderados, han elevado las preocupaciones por incendios en distintos puntos de la región. Sin embargo, el patrón atmosférico está a punto de modificarse. Un frente frío avanza hacia el estado y, aunque no traerá un descenso marcado de temperaturas, sí incrementará de forma importante las probabilidades de lluvia desde la tarde del viernes hasta el sábado 28 de febrero, ofreciendo un posible alivio tras un periodo prolongado sin precipitaciones significativas.

¿Cuándo comenzará la lluvia?

Los modelos meteorológicos todavía afinan el horario exacto, por lo que podrían realizarse ajustes conforme se acerque el fin de semana. Por ahora, la mayoría de los datos sugiere que la lluvia comenzará a ingresar durante la tarde del viernes, con mayor probabilidad después de las 5 p.m.

Se espera que el sistema se extienda hacia los condados del sur después de las 7 p.m., intensificándose durante la noche.

Florida podría registrar acumulados variables según el modelo meteorológico. | Crédito: AFP

¿Qué pasará el sábado 28 de febrero?

El periodo de lluvia más constante y, en algunos sectores, más intensa, podría registrarse durante la madrugada y primeras horas del sábado. La mayor parte de la precipitación continua debería desplazarse hacia el este y disminuir hacia finales de la mañana.

Aun así, el ambiente inestable podría favorecer el desarrollo de algunos chubascos y tormentas aisladas durante la tarde del sábado, especialmente en áreas del interior.

¿Cuánta agua podría caer?

Las cantidades finales dependerán de qué modelo meteorológico termine verificándose:

El modelo GFS indica que las zonas costeras podrían recibir hasta 1 pulgada de lluvia, mientras que muchas áreas del interior quedarían por debajo de media pulgada.

El modelo europeo proyecta un escenario más húmedo, con acumulados entre 1 y 3 pulgadas en algunos puntos, e incluso cantidades localmente superiores.

Al combinar ambas proyecciones, el consenso actual apunta a lluvias generalizadas durante la noche del viernes y primeras horas del sábado, con acumulados que podrían variar considerablemente según la ubicación.

Florida enfrenta un cambio de clima tras semanas de sequía. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Un alivio necesario, aunque aún por confirmar

Aunque todavía se ajustan detalles en el pronóstico, todo indica que el sábado 28 de febrero traerá un cambio relevante en el clima de Florida. Tras semanas marcadas por sequía, baja humedad y riesgo elevado de incendios, la llegada de lluvias podría representar un respiro importante para la región, aunque la magnitud exacta del alivio dependerá de cómo evolucione el sistema en las próximas horas.

