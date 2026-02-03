El invierno en Nueva York tiene esa costumbre de irse y regresar como visita incómoda: cuando uno ya guardó las botas de nieve en el clóset, aparece otro frente frío cruzando la costa Este y nos recuerda que febrero sigue siendo terreno del abrigo pesado, la bufanda y el chocolate caliente. En estos días, muchos lectores que viven en la ciudad o que están planificando viajar desde otros puntos de Estados Unidos —desde el área triestatal hasta comunidades latinas en Florida, Texas o California— tienen la misma duda: después de la última tormenta importante, ¿la nieve volverá a aparecer sobre Manhattan, Queens, el Bronx o Brooklyn, o tendremos solo ese frío seco y persistente que se siente camino al subway o mientras se espera el bus en la 5ª Avenida? La respuesta, mirando los pronósticos oficiales y los modelos a mediano plazo, es matizada: no hay señales de una gran tormenta invernal como la de finales de enero, pero sí de nuevas nevadas ligeras, repartidas a lo largo de febrero, que pueden afectar tanto el tráfico como los vuelos y la rutina diaria de quienes viven, trabajan o estudian en la Gran Manzana.

Para entender qué puede pasar en los próximos días, conviene mirar con calma los pronósticos oficiales y las proyecciones especializadas para febrero de 2026, que sugieren un mes frío, con varios episodios de nieve débil y periodos alternados de lluvia y tiempo seco. No estamos ante un patrón de nevadas extremas, pero sí ante un escenario típico del noreste de Estados Unidos: suficiente nieve para complicar el tránsito, resbalar en las esquinas y obligar a sacar nuevamente el “puffy jacket”, pero sin llegar a un cierre masivo de escuelas o a cancelaciones masivas de vuelos como en otros inviernos recientes.

Montones de nieve cubren la acera mientras una persona cruza la calle en Midtown Manhattan en la ciudad de Nueva York, el 1 de febrero de 2026 (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

¿QUÉ DICEN LOS PRONÓSTICOS PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS EN NUEVA YORK?

Si miramos el pronóstico de corto plazo para la ciudad de Nueva York, el mensaje es claro: seguirá haciendo mucho frío, pero la nieve, al menos en el arranque de febrero, será limitada y más bien intermitente. El escenario es típico de la ciudad en esta época: mañanas con sensación térmica muy por debajo de cero, tardes que apenas superan el punto de congelación y noches en las que el termómetro vuelve a caer de forma marcada.

De acuerdo con las previsiones a 7–10 días de la NWS, se mantiene la probabilidad de episodios de nieve ligera, en especial durante las noches más frías, sin indicios de una gran tormenta de nieve que paralice por completo la ciudad. Las temperaturas se mantendrán cerca o por debajo de 0 °C en varios momentos del día, lo que refuerza esa sensación invernal que se siente al cruzar Times Square, caminar por Jackson Heights o esperar el tren en estaciones abiertas como las de la línea 7 en Queens.

El pronóstico extendido coincide en una idea central: febrero se perfila frío, con algunas nevadas débiles y chances de mezcla de lluvia y nieve, pero sin señales claras —por ahora— de un evento invernal extremo. Esto no significa que no pueda haber cambios de último minuto, porque la trayectoria de las tormentas en la costa Este puede variar con poca anticipación, así que seguir las actualizaciones diarias sigue siendo clave para quienes viajan o trabajan al aire libre.

FECHAS CON MAYOR PROBABILIDAD DE NIEVE EN FEBRERO

Para tener una visión más completa del mes, vale la pena revisar el panorama de febrero de 2026 que ofrecen portales especializados como Weather25, que proyectan varios días con nieve, aunque con acumulaciones moderadas para Nueva York. En conjunto, se espera un puñado de jornadas con nieve en las próximas dos semanas, con un total aproximado de algo más de 6 centímetros de acumulación, suficiente para blanquear parques y ver montones de nieve en las esquinas, pero manejable para una ciudad acostumbrada a este tipo de escenario.

Días previstos con nieve en Nueva York (febrero de 2026), según estas estimaciones a 14 días:

Viernes 6 de febrero: alrededor de 0,4 cm de nieve.

Sábado 7 de febrero: cerca de 0,6 cm.

Domingo 8 de febrero: aproximadamente 0,2 cm.

Viernes 13 de febrero: en torno a 2,9 cm.

Sábado 14 de febrero: unos 1,8 cm.

Domingo 15 de febrero: cerca de 0,3 cm.

En total, se estiman 6 días con nieve en los próximos 14 días, con una acumulación que ronda los 6,2 centímetros, lo que se ajusta a un patrón de nevadas frecuentes, pero poco intensas. Para muchos residentes —incluidas familias latinas en barrios como Washington Heights, Sunset Park o Corona— esto suele traducirse en mañanas de limpieza de aceras, niños jugando con la nieve en los parques y, al mismo tiempo, precauciones extra al manejar o caminar por calles resbaladizas.

¿CÓMO SERÁ EL CLIMA TÍPICO DE FEBRERO EN LA CIUDAD?

Febrero suele ser un mes crudo en Nueva York, y las proyecciones para 2026 no se alejan de ese patrón: se esperan temperaturas que en promedio se mueven entre -3 °C y 3 °C, con ambiente muy frío y frecuentes entradas de aire ártico. En la práctica, esto significa mañanas con hielo en las escaleras del subway, tardes en las que el viento se siente con fuerza al cruzar puentes como el de Williamsburg o el de Queensboro, y noches que invitan más a quedarse en casa que a caminar por la ciudad.

Según los promedios climáticos para febrero en Nueva York:

Días con nieve en el mes: alrededor de 10.

Días con lluvia: entre 8 y 15.

Días secos: cerca de 11.

Ese “combo” de nieve, lluvia y frío constante explica por qué febrero es uno de los meses más duros del año en la ciudad, tanto para residentes como para turistas. Para la comunidad hispana que vive en Nueva York, esto se traduce en cambios de rutina muy marcados: desde adaptar horarios de trabajo y escuela hasta organizarse para dejar a los niños en la guardería o en el “after school” sin arriesgarse a largas esperas en la calle a temperaturas bajo cero.

Nueva York ha soportado varios centímetros de nieve en el último mes (Foto: EFE)

EL PRONÓSTICO OFICIAL DEL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

El National Weather Service (NWS) respalda este panorama de frío persistente y nevadas puntuales, con avisos recurrentes por bajas temperaturas y viento en la región de Nueva York. En sus pronósticos detallados se subraya que, hacia el cierre de la semana, hay ventanas de oportunidad para nieve ligera, sobre todo durante la noche y la madrugada, cuando las temperaturas caen con más fuerza.

Algunos datos clave del pronóstico detallado del NWS para esta fase del invierno incluyen máximas cercanas al punto de congelación y mínimas por debajo de -10 °C en los días más fríos, especialmente en la noche. En varias ocasiones, la sensación térmica puede situarse por debajo de los 10 °F (alrededor de -12 °C), una situación que obliga a usar varias capas de ropa, guantes gruesos, gorro y calzado adecuado para nieve o hielo, algo que la mayoría de los neoyorquinos —incluida la gran comunidad latina— tiene ya incorporado como parte del “uniforme” de invierno.

Para quienes dependen del transporte público, estos días fríos y ventosos suelen venir acompañados de demoras en buses y trenes, así como de avisos de precaución por posibles superficies resbaladizas en estaciones y escaleras. También pueden presentarse problemas puntuales en los aeropuertos de la zona —JFK, LaGuardia y Newark— cuando coinciden ráfagas de viento, nieve ligera y bajas temperaturas, algo habitual en este tramo del invierno.

ENTONCES, ¿VOLVERÁ A NEVAR EN NUEVA YORK?

La respuesta corta es que sí, la nieve volverá a Nueva York en febrero, pero lo hará de forma moderada y escalonada, sin un gran evento de tormenta invernal en el corto plazo. Lo que muestran los modelos y pronósticos es un patrón de nevadas ligeras distribuidas a lo largo de la primera mitad del mes, con acumulaciones modestas pero suficientes para teñir de blanco la ciudad en varias ocasiones.

Para quienes viven en la ciudad, esto significa mantenerse atentos a posibles acumulaciones leves, a calles y aceras resbaladizas y a cambios de última hora en horarios de transporte o clases. Para quienes planean viajar a Nueva York desde otros estados —algo muy común en la comunidad hispana, ya sea para visitar familia, hacer turismo o venir de compras— la recomendación es la de siempre: revisar el pronóstico actualizado antes de llegar, considerar seguros de viaje flexibles y empacar ropa adecuada para enfrentar tanto la nieve como el frío intenso. En resumen, el invierno en la Gran Manzana todavía tiene capítulos por escribir este febrero, pero, al menos por ahora, sin el guion dramático de una gran tormenta de nieve.

Punto clave Detalle principal Contexto general Febrero de 2026 en Nueva York se perfila como un mes frío, con ambiente típicamente invernal, pero sin una gran tormenta de nieve a la vista en el corto plazo. Tendencia de nieve Se esperan varias nevadas ligeras, intermitentes y de acumulación moderada, suficientes para blanquear la ciudad pero sin un impacto extremo. Próximos días El pronóstico a 7–10 días indica frío intenso, noches bajo cero y chances de nieve débil, especialmente en horas nocturnas y madrugadas. Fechas con más probabilidad de nieve La primera mitad de febrero concentra la mayor probabilidad de nevadas leves, repartidas en varios días con acumulación total cercana a 6 cm. Clima típico de febrero Temperaturas medias entre -3 °C y 3 °C, con combinación de nieve, lluvia y días secos, lo que hace de febrero uno de los meses más duros del año. Rol del NWS El Servicio Meteorológico Nacional respalda el escenario de frío persistente y nevadas puntuales, con episodios de viento y sensación térmica muy baja. Impacto en la vida diaria Habrá que tomar precauciones por calles resbaladizas, posibles demoras en transporte y ajustes de rutina, tanto para residentes como para turistas y viajeros. Conclusión sobre “cuándo volverá a nevar” La nieve regresará de forma moderada y escalonada a lo largo de febrero, sin grandes tormentas por ahora, pero con varios episodios de nieve ligera en la ciudad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!