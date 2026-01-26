En el último fin de semana, gran parte de Estados Unidos ha tenido que enfrentar duras condiciones climáticas tras la llegada de una potente tormenta invernal , trayendo consigo nevadas, hielo, lluvia helada y bajas temperaturas. Con el inicio de una nueva semana, el mal tiempo seguirá manteniéndose en 14 puntos específicos, lo que pondrá a prueba la perseverancia de miles de habitantes. En los siguientes párrafos te revelaré cuáles son los estados que seguirán resultando afectados con otra ronda de nieve en estos días.

Este evento meteorológico ha representado un gran desafío para los ciudadanos que residen en el país, ya que debieron lidiar con el descenso drástico de los termómetros como con los cortes masivos de suministro eléctrico .

Es más, se han registrado pérdidas humanas durante este fin de semana. Según el medio Newsweek , al menos nueve personas fallecieron a causa del clima gélido que se ha registrado en estos últimos días.

La acumulación de hielo ene los tendidos eléctricos han ocasionado el corte masivo de este suministro. (Crédito: Imagen creada por MAG usando la IA de Gemini)

Por esa razón, es fundamental no descuidar las medidas de protección frente al frío intenso, debido a que los organismo oficiales han emitido alertas que afectarán la región durante los primeros días de esta semana.

Cuáles son los 14 estados de EE.UU. que registrarán más nieve en los próximos días

En un reporte compartido por AccuWeather, los estados que registrarán más nieve hasta el martes 27 de enero son Minnesota, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania, Maryland, Virginia Occidental, Virginia, Nueva York, Massachusetts, Vermont, Nueva Hampshire y Maine.

Se prevé que las acumulaciones máximas serían de 5 pulgadas en estas áreas afectadas, según lo señalado por el meteorólogo Tom Kines. Las nevadas más intensas se producirán en el oeste de Michigan y el centro de Nueva York, lo que causaría complicaciones al momento de viajar por carretera.

El centro de Nueva York será una de las áreas que registraría mayores nevadas para este inicio de semana. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Lo preocupante es que no habrá una mejora térmica en gran parte de Estados Unidos, ya que las temperaturas no superarán por encima del punto de congelación. Esto obliga a que sigas priorizando vestirte con varias capas de ropa.

