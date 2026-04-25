La conversación sobre cómo moverse entre Nueva York y Nueva Jersey volvió a tomar fuerza, y esta vez no solo por el tráfico eterno del área metropolitana ni por las vueltas que muchos residentes deben dar cada día para cruzar el Hudson, sino también por la presión logística que traerá la próxima Copa Mundial de la FIFA en la región. En una ciudad donde tomar el tren, el bus o el auto puede convertirse en una odisea, cualquier alternativa de transporte despierta interés inmediato, especialmente entre la comunidad hispana del Alto Manhattan, Queens y el Bronx, que conoce muy bien lo que significa perder tiempo en traslados largos, caros y agotadores. En ese contexto, ha ganado impulso una propuesta que podría cambiar la movilidad entre ambos estados: una nueva ruta de ferry entre Harlem y Edgewater.

LOS MUELLES EN LA MIRA

Si uno revisa el mapa, la propuesta es bastante clara. El punto de partida sería el muelle de la calle West 125, en Harlem, una infraestructura que lleva más de una década sin uso, pese a haber costado cerca de US$20 millones.

Del otro lado del río Hudson, el destino sería Edgewater, una localidad de Nueva Jersey que ya cuenta con conexiones de ferry hacia Manhattan operadas por NY Waterway. Eso, en teoría, facilitaría la puesta en marcha de este nuevo servicio.

Ruta propuesta del ferry:

Origen: Muelle de West 125 Street, Harlem, Alto Manhattan.

Destino: Edgewater, Nueva Jersey.

Tiempo estimado: menos de 10 minutos.

Objetivo inicial: facilitar traslados durante la Copa Mundial.

Proyección: servicio permanente a largo plazo.

Lo llamativo es que no se trata solo de conectar dos puntos en el mapa, sino de abrir una nueva opción de movilidad para una zona del Alto Manhattan que históricamente ha tenido menos conexiones directas con Nueva Jersey.

UN MUELLE CONSTRUIDO, PERO SIN USO

Aquí es donde la historia se vuelve todavía más llamativa. El muelle de West 125 Street fue terminado en 2009, pero desde entonces no ha tenido servicio regular de ferry. En otras palabras: una infraestructura moderna que, en la práctica, ha permanecido subutilizada durante años.

Vecinos de Harlem llevan tiempo pidiendo que ese espacio se convierta en una conexión real de transporte. Y no es difícil entender por qué. Hoy, cruzar hacia Nueva Jersey muchas veces implica rodeos largos, más gasto en pasajes y depender de corredores saturados como el George Washington Bridge, algo que cualquiera que viva en Washington Heights o en sectores cercanos conoce demasiado bien.

¿POR QUÉ AHORA VUELVE EL PROYECTO?

La respuesta corta es la Copa Mundial. Pero hay más detrás de esta discusión.

El alto costo de los boletos de NJ Transit para llegar al MetLife Stadium, que en algunos casos superarían los US$100 ida y vuelta, reactivó el debate sobre alternativas de transporte más prácticas.

A eso se suma un fondo federal de aproximadamente US$200 millones destinado a mejorar la movilidad hacia el estadio, incluyendo ferris y autobuses lanzadera. Sin embargo, hay una condición clave: el financiamiento tiene fecha límite en mayo.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

¿QUÉ FALTA PARA SU APROBACIÓN?

Hasta aquí, la idea parece razonable. Pero en la práctica, todavía hay varios pasos pendientes antes de que el ferry pueda convertirse en una realidad.

Principales obstáculos y pendientes:

Evaluación oficial: la New York City Economic Development Corporation debe analizar formalmente la propuesta.

Coordinación interestatal: falta un acuerdo directo con autoridades de Edgewater.

Restricciones de seguridad: durante eventos masivos como la Copa Mundial y celebraciones como el 4 de julio, las regulaciones marítimas complican nuevas rutas.

Operación del servicio: hay que definir quién gestionará la ruta, posiblemente en conjunto con NY Waterway.

Uso de fondos federales: se deben cumplir los plazos para acceder al financiamiento disponible.

A esto se suma un punto importante: aunque el servicio podría no estar listo para la Copa Mundial por razones de seguridad, autoridades de Edgewater han dejado abierta la posibilidad de implementarlo después del torneo.

MÁS QUE UN FERRY: UN CAMBIO EN LA MOVILIDAD

Más allá del evento deportivo, lo relevante de esta propuesta es la posibilidad de cambiar cómo se conecta el Alto Manhattan con Nueva Jersey. Para muchos vecinos, esto no sería solo una solución temporal, sino una mejora concreta en la vida diaria.

Funcionarios como Shaun Abreu y Adriano Espaillat han insistido en que este ferry podría convertirse en un enlace permanente. Y ahí está el centro de la discusión: reducir tiempos de viaje, aliviar la congestión y ofrecer una alternativa más accesible para miles de personas que hoy dependen de rutas indirectas.

Al final, todo dependerá de decisiones políticas, coordinación entre agencias y tiempos administrativos que en Nueva York nunca son sencillos. Pero si algo queda claro es que el muelle de Harlem ya volvió al debate público. La pregunta ahora es si esta vez sí logrará activarse o si seguirá esperando, como ha ocurrido desde 2009.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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