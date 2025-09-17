CBP anunció un aumento en el costo del Formulario I-94 para quienes crucen a EE.UU. por tierra. | Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity
Oscar Guerrero Tello
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció una modificación significativa que impactará a los viajeros que crucen las fronteras terrestres del país. Se trata de un ajuste al costo del Formulario I-94, el documento oficial que registra la entrada y salida de visitantes no residentes y define el periodo autorizado de estancia en territorio estadounidense.

A partir del 30 de septiembre, quienes lleguen por tierra, ya sea en automóvil, autobús o a pie, deberán pagar $30 para tramitar el I-94. Hasta ahora, el costo era de $6, pero la CBP incorporará un cargo adicional de $24. Este cambio no afectará a quienes entren por aeropuertos o puertos marítimos, donde el registro se genera electrónicamente sin costo extra.

El ajuste busca financiar programas migratorios y modernizar los servicios fronterizos. | Crédito: Imagen generada por IA / OpenAI
La agencia adelantó que este no será un incremento único. La nueva normativa vincula el monto a los ajustes anuales del Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), por lo que el precio podría variar cada ejercicio fiscal.

De acuerdo con información oficial, los fondos recaudados se transferirán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Tesoro de Estados Unidos, con el fin de reforzar la financiación de programas migratorios y modernizar los servicios relacionados con el ingreso de visitantes extranjeros.

El cambio no afecta a quienes ingresen por aire o mar, donde el I-94 se genera electrónicamente sin costo adicional. | Crédito: iStock
¿Qué es y para qué sirve el I-94?

El Formulario I-94 es un documento oficial utilizado por la CBP para registrar la entrada y salida de personas extranjeras no residentes en el país.

Su función principal es comprobar la admisión legal de un viajero y establecer el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos. Es decir, indica la fecha hasta la cual una persona puede permanecer en el país de manera legal.

En resumen, el I-94 sirve como evidencia del estatus migratorio y es esencial para actividades como:

  • Solicitar una extensión de estadía o un cambio de estatus.
  • Demostrar entrada legal al realizar trámites de inmigración o laborales.
  • Mantener un registro oficial para las autoridades migratorias.

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

