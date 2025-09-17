La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) anunció una modificación significativa que impactará a los viajeros que crucen las fronteras terrestres del país. Se trata de un ajuste al costo del Formulario I-94, el documento oficial que registra la entrada y salida de visitantes no residentes y define el periodo autorizado de estancia en territorio estadounidense.

A partir del 30 de septiembre, quienes lleguen por tierra, ya sea en automóvil, autobús o a pie, deberán pagar $30 para tramitar el I-94. Hasta ahora, el costo era de $6, pero la CBP incorporará un cargo adicional de $24. Este cambio no afectará a quienes entren por aeropuertos o puertos marítimos, donde el registro se genera electrónicamente sin costo extra.

El ajuste busca financiar programas migratorios y modernizar los servicios fronterizos. | Crédito: Imagen generada por IA / OpenAI

La agencia adelantó que este no será un incremento único. La nueva normativa vincula el monto a los ajustes anuales del Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), por lo que el precio podría variar cada ejercicio fiscal.

De acuerdo con información oficial, los fondos recaudados se transferirán al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Tesoro de Estados Unidos, con el fin de reforzar la financiación de programas migratorios y modernizar los servicios relacionados con el ingreso de visitantes extranjeros.

El cambio no afecta a quienes ingresen por aire o mar, donde el I-94 se genera electrónicamente sin costo adicional. | Crédito: iStock / Piero Hatto

¿Qué es y para qué sirve el I-94?

El Formulario I-94 es un documento oficial utilizado por la CBP para registrar la entrada y salida de personas extranjeras no residentes en el país.

Su función principal es comprobar la admisión legal de un viajero y establecer el tiempo autorizado de permanencia en Estados Unidos. Es decir, indica la fecha hasta la cual una persona puede permanecer en el país de manera legal.

En resumen, el I-94 sirve como evidencia del estatus migratorio y es esencial para actividades como:

Solicitar una extensión de estadía o un cambio de estatus.

Demostrar entrada legal al realizar trámites de inmigración o laborales.

Mantener un registro oficial para las autoridades migratorias.

