Una nueva tormenta avanza desde las Montañas Rocosas hacia el centro de Estados Unidos y amenaza con complicar el regreso de millones de personas que viajaron por el feriado de Acción de Gracias (Thanksgiving). El fenómeno meteorológico llegará mientras varias comunidades de la costa este todavía intentan recuperarse de la histórica tormenta que provocó inundaciones y dejó a numerosos residentes sin electricidad. Aunque este nuevo sistema no tendría la misma intensidad que el anterior, su llegada durante uno de los días de mayor movimiento de viajeros podría generar importantes dificultades.

Fuertes vientos ponen en alerta a millones de personas

El sistema de baja presión que se fortalece sobre las Grandes Llanuras está provocando intensas corrientes de viento detrás de su frente frío. Las condiciones más peligrosas se esperan este domingo en las Altas Llanuras y las zonas cercanas a las laderas orientales de las Montañas Rocosas, donde las ráfagas podrían alcanzar los 60 mph (97 km/h). Según FOX Weather, más de 40 millones de estadounidenses se encuentran bajo alertas por viento relacionadas con este fenómeno.

Estas condiciones también podrían complicar los desplazamientos por carretera, especialmente en algunos tramos de las autopistas interestatales I-25, I-35, I-70 e I-80. Los vehículos de gran tamaño serán particularmente vulnerables a los fuertes vientos laterales. Además, los aeropuertos de las regiones centrales de las Grandes Llanuras y las Montañas Rocosas podrían experimentar demoras, incluido el Aeropuerto Internacional de Denver.

Las lluvias y tormentas eléctricas se extenderán hacia el Medio Oeste, el sureste y la costa este hasta el lunes. (Foto: AFP)

Lluvias y tormentas eléctricas continuarán hasta el lunes

Durante el domingo, la humedad procedente del golfo de México avanzará hacia el norte y favorecerá la formación de lluvias y tormentas eléctricas en sectores del valle del Mississippi, el Medio Oeste y el sureste del país. Aunque todavía existe incertidumbre sobre las zonas que recibirán las precipitaciones más intensas, se esperan episodios de lluvias abundantes, ráfagas de viento y poca visibilidad, factores que podrían dificultar la circulación en las principales carreteras ubicadas al este del río Mississippi.

El avance de las precipitaciones continuará durante la noche del domingo y podría extenderse hasta el lunes hacia el valle de Ohio, los Apalaches y la costa este. Para la mañana del lunes, el sistema comenzaría a alejarse de Nueva Inglaterra; sin embargo, otra ronda de fuertes vientos podría afectar a esta región, que ya sufrió algunos de los daños más importantes durante la tormenta de Acción de Gracias. En esta ocasión, las ráfagas llegarán desde el noroeste y podrían alcanzar entre 30 y 50 mph (48 y 80 km/h).

¿Qué aeropuertos podrían registrar retrasos?

El domingo será uno de los días con mayor movimiento de pasajeros durante el periodo festivo de Acción de Gracias, por lo que las condiciones meteorológicas podrían afectar a importantes centros de transporte aéreo. Entre los aeropuertos que podrían experimentar complicaciones se encuentran los de Denver, Kansas City, St. Louis, Chicago, Memphis y Atlanta.

Aunque el nuevo fenómeno meteorológico sería menos intenso que la tormenta del jueves, la combinación de fuertes vientos, lluvias extendidas y una elevada cantidad de viajeros podría ocasionar nuevos retrasos tanto en las carreteras como en las terminales aéreas.

Por ello, quienes tengan previsto regresar a casa durante este domingo o el lunes deberán considerar posibles cambios en sus desplazamientos.