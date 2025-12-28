Una nueva tormenta proveniente del Pacífico se aproxima a las costas de California, elevando la alerta ante un inminente regreso del mal tiempo. Los pronósticos revelan que esta área del estado mencionado registrará lluvias . ¿Desde cuándo se presenciará este evento climático? ¿Realmente es para preocuparse?

Esta región ha sido duramente golpeada por una serie de ríos atmosféricas que trajeron consigo lluvias torrenciales, ocasionando inundaciones y deslizamiento en ciertas áreas. Sin embargo, en los últimos días, el panorama climático fue favorable, ya que se registró un patrón seco.

Si bien se consideraba que esta clima favorable se mantendría hasta finalizar el presente año, los pronósticos del equipo meteorológico del medio ABC 7 alertaron el regreso de las precipitaciones a vísperas del 2026, aunque serán ligeras.

Las lluvias se registrarían a vísperas del Año Nuevo, según pronósticos meteorológicos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por lo tanto, los ríos y los arroyos podrán absorber el caudal sin riesgo de desbordamientos importantes; no obstante, los conductores y residentes deberán estar alertas ante posibles encharcamientos en carreteras y calles.

Estas precipitaciones se registrarán en gran parte del sur y centro de California durante la tarde y las primeras horas de la noche de la víspera de Año Nuevo. Es más, la condición climática se extenderá hasta el jueves 1 de enero en el norte de la región.

Previo a la llegada de las lluvias en California, se espera la presencia de fuertes vientos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Se presenciará fuertes vientos en la región

Antes de la llegada de las lluvias, AccuWeather señaló la presencia de fuertes vientos en California, conocidos como fenómeno de Santana, con velocidades que oscilarían entre los 64 y 96 km/h. Esta condición, junto al regreso del suelo húmedo, ocasionaría que algunos árboles se desprendan.

Por consecuencia, se ha emitido una alerta de fuertes ráfagas de viento desde este domingo 28 hasta el martes 30 de diciembre para montañas y valles, tales como Santa Mónica, San Gabriel, San Bernardino y Riverside.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!