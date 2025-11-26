Los viajeros que lograron esquivar el mal clima antes de Thanksgiving 2025 podrían no tener la misma suerte en su regreso. Una nueva tormenta, nacida en el noroeste del país durante la noche festiva, amenaza con convertirse en un sistema invernal de largo alcance que traerá nieve, lluvia intensa y un desplome marcado de temperaturas justo antes de que empiece diciembre.

Un panorama complicado tras Thanksgiving 2025

El sistema llegará primero al Pacífico Noroeste con lluvia y nieve en zonas elevadas desde la noche de Thanksgiving. El viernes avanzará hacia las Rocosas, donde el aire frío comenzará a mezclarse con la tormenta, generando las primeras nevadas en el norte de las Rocosas y las Grandes Llanuras.

El mapa del clima en EE.UU. muestra los pronósticos de precipitaciones tras Thanksgiving 2025. | Crédito: CNN

Para el sábado, el centro de la tormenta se ubicará en las Llanuras, fortaleciéndose a medida que se dirige al Medio Oeste. En esa zona, el país quedará dividido: al sur del sistema caerá lluvia, mientras que al norte —incluyendo Nebraska, Kansas y varios estados del Midwest— dominará la nieve acompañada de ráfagas de viento fuertes.

El domingo, el impacto se trasladará al este del río Misisipi. La región de los Grandes Lagos y partes de los Apalaches tendrán nieve, mientras que la Costa Este y el Sur enfrentarán lluvias que podrían dificultar la conducción. El sistema abandonará la costa este a primeras horas del lunes.

La franja de nieve: amplia y aún incierta

Aunque los acumulados exactos aún son difíciles de prever, los modelos principales coinciden en que la nevada abarcará desde las Rocosas hasta los Apalaches, en lo que podría ser el episodio de nieve más extendido de todo el otoño meteorológico.

La tormenta invernal podría complicar los viajes tras Thanksgiving en varias regiones de EE.UU. | Crédito: EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ

Ciudades que ya han visto nieve, como Chicago, volverían a recibirla el sábado por influencia del lago. En contraste, áreas que suelen tener acumulaciones tempranas —como Minneapolis, que recién registró su primera nevada de la temporada días atrás— podrían ver por fin un episodio más significativo.

La lluvia también dará problemas

Al sur de la zona de nieve, la lluvia podría convertirse en un obstáculo adicional para los viajeros. Desde el sábado, partes del este de Texas, Oklahoma, Arkansas y Luisiana podrían experimentar episodios de lluvia fuerte e incluso tormentas capaces de generar inundaciones repentinas.

El domingo, la lluvia se expandirá por buena parte del Este, lo que podría provocar demoras y trayectos lentos en una de las jornadas de mayor movimiento del fin de semana.

Una masa de aire ártico cerrará el evento

Mientras la tormenta cruza el país, una masa de aire ártico se deslizará detrás de ella. El descenso brusco comenzará el sábado en las Rocosas y las Llanuras, donde las máximas podrían caer a valores de entre -9 °C y -6 °C (teens y low 20s en Fahrenheit). Durante la madrugada del domingo, gran parte del centro-norte del país registrará temperaturas de un solo dígito, y el frío extremo alcanzará incluso al norte de Texas.

Se espera nieve intensa en el norte y lluvias fuertes en el sur durante el fin de semana festivo. | Crédito: EFE

El domingo será un día atípicamente gélido para gran parte del centro del país, con temperaturas entre 15 y 20 grados por debajo de lo normal. Algunas zonas del Medio Oeste podrían no superar el punto de congelación. El aire helado se expandirá hacia el Este, y para el lunes muchos estados amanecerán con temperaturas bajo cero, especialmente en Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur y el Alto Medio Oeste, donde se esperan varios grados bajo cero.

Con el inicio del invierno meteorológico el 1 de diciembre, esta masa ártica podría ser solo un adelanto de episodios aún más fríos a medida que el mes avance, impulsados por posibles alteraciones en el vórtice polar.

