El noreste de Estados Unidos apenas comienza a recuperarse del impacto de un potente nor’easter que paralizó aeropuertos, complicó carreteras y dejó acumulaciones significativas de nieve, cuando ya enfrenta una nueva amenaza invernal esta misma semana. Siete estados fueron declarados en emergencia, entre ellos Nueva York, Connecticut y Pensilvania, tras registrarse entre 12 y 24 pulgadas de nieve en varias zonas del interior, con sectores que superaron incluso esos totales. Aunque el sistema principal ya se alejó, el patrón atmosférico sigue activo y podría generar nuevas complicaciones en los próximos días.

La meteoróloga Yara Lasanta, de N+ Univision 34, advirtió que el invierno aún no da tregua. “El noreste del país acaba de salir del impacto de un potente nor’easter que dejó nevadas intensas, ráfagas fuertes de viento y problemas en aeropuertos y carreteras. (…) Pero atención, porque el patrón invernal seguirá activo esta misma semana”, explicó.

La fecha clave: mitad de semana bajo vigilancia

Según el análisis meteorológico, el nuevo sistema podría desarrollarse a mitad de semana, con mayor probabilidad de afectar entre miércoles y jueves, especialmente el interior del estado de Nueva York y regiones de Nueva Inglaterra.

Aunque se prevé que sea un evento más ligero en comparación con la tormenta anterior, no se descartan acumulados adicionales de nieve que podrían mantener condiciones peligrosas en carreteras y zonas montañosas.

En EE.UU., las autoridades piden precaución ante posibles acumulaciones adicionales de nieve. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Riesgo de hielo y temperaturas bajo cero

Además de la nieve, otro factor que preocupa es el aire frío que domina gran parte del territorio. Lasanta alertó que las temperaturas nocturnas favorecerán la formación de hielo, aumentando el riesgo de accidentes durante las madrugadas.

“El viento provocó reducción de visibilidad y cortes de energía. Y aunque este gran sistema ya se alejó, el invierno no ha terminado para el noreste”, enfatizó la experta, recomendando cautela y seguimiento constante a las actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología.

Aeropuertos y carreteras bajo presión

El reciente nor’easter dejó afectaciones importantes en vuelos y desplazamientos terrestres. La combinación de nieve intensa, ráfagas fuertes y baja visibilidad obligó a cancelar y retrasar operaciones en distintos aeropuertos de la región.

Ahora, aunque el próximo sistema no alcanzaría la misma magnitud, podría prolongar el impacto logístico y complicar nuevamente los desplazamientos, especialmente en zonas del interior donde las temperaturas permanecen más frías.

En EE.UU., el aire frío aumenta el riesgo de hielo durante las noches y madrugadas. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

Invierno activo: la recomendación clave

Las autoridades piden no bajar la guardia. Con un patrón invernal persistente, cualquier sistema adicional —por ligero que parezca— puede generar condiciones resbaladizas y peligrosas.

La recomendación es clara: mantenerse informado, evitar viajes innecesarios durante las horas críticas y extremar precauciones en carreteras, especialmente en la fecha señalada a mitad de semana.

Porque aunque la tormenta más fuerte ya pasó, el invierno en el noreste todavía tiene capítulos pendientes.

