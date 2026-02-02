El invierno en Estados Unidos no da tregua . Aunque en estos últimos días varias partes del país han presentado condiciones climáticas extremas, tales como nevadas y temperaturas gélidas, los informes meteorológicos pronostican la llegada de una nueva tormenta invernal que intensificará este mal tiempo en ciertas áreas. El paso de este fenómeno representa un peligro, ya que los habitantes podrían desarrollar hipotermia o congelación en cuestión de minutos. Por esa razón, las autoridades han puesto en marcha una serie de acciones para mitigar este frente frío. En los siguientes párrafos, te mencionaré qué áreas tendrán que prepararse ante este mal tiempo.

El jefe de meteorología en Noticias Telemundo, Carlos Robles, explicó que, durante el Día de la Marmota, un frente frío cruzó los planicies centrales; además, se registraron ligeras nevadas en los Grandes Lagos y los Apalaches.

Entre los estados que presentaron precipitaciones de nieve son Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, las Carolinas, Minnesota, Virginia, Virginia Occidental y Michigan.

Esta tendencia gélida seguirá para el martes 3 de febrero, según lo señalado por el climatólogo citado. Se espera que este sistema frío se desplace hacia el sur del país, trayendo posibles lluvias en partes de Texas, Mississippi, Alabama, Georgia y las Carolinas.

Estas son algunas ciudades situadas al sureste del país que presentarían lluvias hasta el miércoles 4 de febrero. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Las condiciones frías que se están registrando en la áreas mencionadas suelen ser preocupantes, ya que pueden causar daño mortal a aquellos habitantes que no se abriguen correctamente e incumplan las recomendaciones de las autoridades.

Eventualmente, este fenómeno meteorológico se trasladará hacia el mar aledaño al sureste del país. No se descartan capas de nieve en Nueva York y Washington D.C. para el próximo miércoles 4 de febrero.

Nueva York seguirá registrando un mal tiempo; se esperan nevadas y bajas temperaturas en esta semana. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Ciertos estados presentan un ambiente soleado

El panorama es completamente diferente para los estados que conforman las regiones de la Costa del Pacífico, las Montañas Rocosas y el Suroeste del país, ya que presentarán temperaturas cálidas desde el día mencionado hasta finalizar la presente semana, con registros que oscilarían entre los 59 ° y 80 °F .

