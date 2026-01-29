Una nueva amenaza pone en alerta a millones de ciudadanos que residen en Estados Unidos; se espera la llegada de la tormenta invernal Gianna durante la noche de este jueves 29 de enero. Este evento meteorológico promete transformar el panorama de diversas regiones para este fin de semana, trayendo condiciones climáticas que ocasionarían complicaciones en la rutina de las personas. Si te interesa descubrir qué estados del país están bajo riesgo inminente con el paso de este sistema de tormentas, te invito a leer los siguientes párrafos con el propósito de que tomes tus precauciones.

De acuerdo a Carlos Robles, jefe de Meteorología de Noticias Telemundo, la aparición de esta tormenta invernal Gianna es el resultado de un sistema de baja presión desde Canadá al entrar en contacto con las aguas cálidas del océano Atlántico.

Como consecuencia, este evento trae consigo grandes cantidad de nieve, fuertes ráfagas de viento e intensas lluvias. Lo preocupante de este fenómeno es que puede intensificarse rápidamente hasta convertirse en un peligroso ciclón bomba.

Es más, el meteorólogo citado reveló que más de 22 millones de habitantes del país están bajo advertencia de tiempo invernal, evidenciando que se necesitan tomar las precauciones necesarias.

No solo se registraría nieve, también se espera fuertes vientos e intensas lluvias. (Crédito: Charly Triballeau / AFP)

Qué estados resultarán afectados con la llegada de la tormenta invernal Gianna

Carlos Robles específico que estas duras condiciones climáticas se registrarían principalmente en las Carolinas, Georgia, Virginia y Virginia Occidental para este sábado 31 de enero. Es más, los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur recibirían hasta 9 pulgadas de nieve.

Dicha acumulación sería suficiente para que los aeropuertos de ambos estados ordenen la cancelación o el retraso de vuelos durante el fin de semana. Es importante resaltar que no se descarta la presencia de vientos que superarían los 75 mph, un registro similar a un huracán.

Para el meteorólogo Carlos Robles, las acumulaciones en las Carolas ocasionaría que sus aeropuertos cancelen o retrasen vuelos este fin de semana. (Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para la noche del domingo 1 de febrero, es altamente probable que la nieve se traslade hacia la costa del Noreste del país, pero no se registraría acumulaciones significativas en las principales ciudades de los estados que conforman esta región.

Por ejemplo, en Nueva York y en el área metropolitana de Washington se podría presenciar algunos copos de nieve durante este fin de semana.

