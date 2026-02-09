Las condiciones climáticas en ciertas áreas de Estados Unidos seguirán críticas . Recientemente, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) avisó sobre la posible llegada de una tormenta invernal que traerá consigo nevadas y fuertes vientos en gran parte del país. Esto representa una complicación para las personas que planificaron ciertas actividades al aire libre o viajes por automóvil para el martes 10 de febrero. En las siguientes líneas, te mencionaré las áreas posibles que resultarán afectadas por estas condiciones climáticas adversas.

En los últimos días, ciertos estados del país, especialmente aquellos situados en el Noreste, han tenido que lidiar con condiciones invernales severas, especialmente con temperaturas que alcanzaban el punto de congelación.

Ahora, esta nueva tormenta también genera preocupación, ya que se podrían registrar acumulaciones de nieve y ráfagas de vientos capaces de reducir la visibilidad en los conductores. Por esa razón, el NWS emitió esta alerta con el propósito de que los habitantes de las zonas afectadas tomen sus precauciones.

Estas condiciones climáticas seguirán afectando a ciertas partes del país en lo que resta de la semana, según el NWS. (Crédito: AFP) / Piero Hatto

Estas son las zonas de EE.UU. bajo advertencia de tormenta invernal

Alaska es el estado que registraría estas severas condiciones climáticas para mañana. Por ejemplo, en el interior del delta de Kuskokwim se esperan acumulaciones de nieve entre 5 y 10 pulgadas, y ráfagas de viento de hasta 40 mph; ambos factores ocasionarían una visibilidad limitada y situaciones de tránsito peligrosas.

La cosa norte de la bahía de Bristol y el Cabo Occidental también esperan nevadas entre 11 y 17 pulgadas, acompañadas de fuertes vientos que alcanzarían las 45 mph. También se presentará el mismo inconveniente: dificultades en la circulación vial.

La costa norte de la bahía de Bristol registraría hasta 17 de pulgadas de nieve para el martes 10 de febrero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Además, la llegada de un sistema de baja presión desde el mar de Bering generará condiciones climáticas adveras, con un impacto previsto que iniciará la madrugada del martes 10 y posiblemente concluya en las primeras horas del miércoles 11 de febrero.

Alaska no sería la única zona afectada, ya que el NWS pronóstico la llegada de lluvias en zonas bajas y nevadas en regiones montañosas del oeste, acumulaciones de nieve moderadas en los Grandes Lagos y el Noreste.

