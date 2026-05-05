Nueva York está más cerca de aprobar una nueva regulación alimentaria que prohibiría varios aditivos químicos utilizados en productos procesados, incluyendo uno muy común en harinas usadas para preparar pizza y bagels. La medida avanza luego de que el proyecto de ley Senate Bill S1239A fuera aprobado el 21 de abril de 2026 tanto por la Asamblea como por el Senado estatal. Ahora solo falta la firma de la gobernadora Kathy Hochul para que entre oficialmente en vigor.

La legislación, llamada Food Safety and Chemical Disclosure Act, busca prohibir la fabricación y venta de alimentos que contengan bromato de potasio, colorante Rojo 3 y propilparabeno. Estas sustancias son señaladas por investigaciones científicas por posibles efectos negativos en la salud.

El bromato de potasio, uno de los compuestos incluidos en la prohibición, suele utilizarse para fortalecer la masa, ayudar a que suba más y darle un aspecto más blanco a la harina, según el Environmental Working Group.

De acuerdo con el texto del proyecto, “Si bien el uso de aditivos alimentarios para mejorar la vida útil, el sabor o la textura de varios productos comerciales no es algo nuevo, la ciencia sobre los efectos en la salud del mayor consumo de estos aditivos está arrojando nueva luz sobre cuán peligrosos pueden ser algunos de ellos”.

El bromato de potasio suele utilizarse en harinas para fortalecer masas y mejorar su apariencia. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

La propuesta añade: “Esta legislación protege a los neoyorquinos de tres de los aditivos alimentarios más generalizados y dañinos”.

Asimismo, señala que el Rojo 3 ha sido vinculado al cáncer y problemas de comportamiento en niños, el bromato de potasio al cáncer, y los propilparabenos a daños hormonales y reproductivos.

La senadora estatal Cordell Cleare, impulsora del proyecto, explicó a People que respalda la ley “como ambientalista de toda la vida” y porque considera que “el aire limpio, el agua, el suelo y los alimentos son derechos humanos esenciales”.

“Apoyo firmemente la ley de seguridad alimentaria y divulgación química porque cualquier sustancia vinculada al cáncer no tiene lugar en nuestros alimentos, punto”, afirmó.

Si la gobernadora firma la ley, también habrá nuevas restricciones para alimentos vendidos en escuelas públicas. (Foto referencial: Freepik)

“Otros países han prohibido el bromato de potasio sin ninguna disminución en la calidad de los productos a base de harina y lo mismo ocurrirá en Nueva York”, agregó.

El proyecto también obligaría a las empresas a revelar ingredientes clasificados como GRAS (“generalmente reconocidos como seguros”) y restringiría en escuelas públicas la venta de productos con colorantes como Red 3, Red 40, Blue 1, Blue 2, Green 3, Yellow 5 y Yellow 6.

Los pequeños negocios tendrían una exención temporal de tres años para adaptarse a las nuevas reglas.

Bromato de potasio, Rojo 3 y Propilparabeno: por qué buscan prohibirlos

Cabe agregar que estos tres aditivos son objeto de preocupación y estudios científicos, aunque el nivel de evidencia y consenso no es exactamente igual en cada caso.

Bromato de potasio: se usa para fortalecer masas y mejorar el volumen del pan, pizza y bagels. Diversos estudios en animales lo vinculan con cáncer, daño renal y estrés oxidativo, por lo que está prohibido en varios países, incluida gran parte de la Unión Europea. También ha sido clasificado como posible carcinógeno, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH).

se usa para fortalecer masas y mejorar el volumen del pan, pizza y bagels. Diversos estudios en animales lo vinculan con cáncer, daño renal y estrés oxidativo, por lo que está prohibido en varios países, incluida gran parte de la Unión Europea. También ha sido clasificado como posible carcinógeno, según los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). Rojo 3 (Red 3): este colorante artificial fue relacionado con cáncer en roedores macho expuestos a altas dosis en estudios de laboratorio. Por eso, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) anunció que dejará de permitir su uso en alimentos y medicamentos ingeribles, aunque la propia agencia señala que no hay evidencia directa de que cause cáncer en humanos en los niveles habituales de consumo.

este colorante artificial fue relacionado con cáncer en roedores macho expuestos a altas dosis en estudios de laboratorio. Por eso, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) anunció que dejará de permitir su uso en alimentos y medicamentos ingeribles, aunque la propia agencia señala que no hay evidencia directa de que cause cáncer en humanos en los niveles habituales de consumo. Propilparabeno: se utiliza como conservante y generó preocupación por posibles efectos sobre el sistema hormonal y reproductivo, especialmente por su potencial como disruptor endocrino en estudios de laboratorio y animales, señala Consumer Reports. Aunque sigue permitido en algunos lugares, varios reguladores y grupos de salud lo monitorean de cerca y algunas jurisdicciones ya restringieron su uso en alimentos.

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