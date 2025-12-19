El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY, por sus siglas en inglés) ha lanzado una convocatoria para contratar paleadores de nieve de emergencia, debido a la condición climática que está azotando a los distintos condados y genera complicaciones al realizar viajes por carretera. En caso residas en esta localidad y te interese postular a este oferta de trabajo, a continuación te compartiré los requisitos y cuánto están pagando por cumplir estas funciones.

Es importante señalar que esta oferta de empleo se limita al periodo de invierno 2025-2026 y es de naturaleza transitoria, ya que los seleccionados se enfocarán en atender las emergencias y tareas claves que se originan por las fuertes nevadas y situaciones de hielo.

Ante las precipitaciones de nieve en estos últimos días, se están llevando a cabo labores de mantenimiento para garantizar que tanto conductores como ciudadanos se trasladen sin peligro alguno.

La ciudad de Nueva York ha sido una de las zonas afectadas por la tormenta invernal. (Crédito: AP Photo)

Qué labores realizan los paleadores de nieve en Nueva York

Si estás interesado en postular a esta oferta de trabajo temporal, entre tus obligaciones se destacan la remoción de nieve y hielo en puntos críticos del espacio público de la ciudad, que comprende paradas de autobuses, cruces de peatones, calles peatonales y zonas calificadas como transitables.

No consideres que se trata de un trabajo cómodo, ya que deberás lidiar con condiciones climáticas y posiblemente realizarías horas extras, dependiendo de la magnitud de las precipitaciones de nieve. Por esa razón, el estado físico es clave para ser contratado.

Requisitos para ser paleador de nieve en Nueva York

Según lo expuesto por el DSNY, estos son los requisitos que debes tener en cuenta al momento de realizar la solicitud correspondiente:

Contar con, al menos, 18 años de edad.

Poseer estatus legal para trabajar en Estados Unidos.

Presentar un buen estad físico para trabajos pesados y en climas fríos.

No se necesita experiencia previa, aunque se tomará en cuenta la disponibilidad horario y la capacidad para responder con agilidad ante una emergencia invernal.

Entre los documentos que deberás presentar al postular a esta oferta de trabajo son: 2 fotografías pequeñas tamaño 1½ x 1½ pulgada, documento original y copia de dos formas de identificación válidas, y tarjeta de Seguro Social.

A cuánto asciende el suelo para paleador de nieve en Nueva York

Es importante resaltar que estos trabajos te pagan por horas. Con ese contexto, el DSNY ofrece $19 por hora como tarifa base, pero puede incrementarse a $29 cuando el trabajador pasa de 40 horas en una misma semana.

En caso seas contratado por empresas privadas, el pago suele ser relativamente mejor, ya que ofrecen aproximadamente $28 por hora, con un rango de $23 a $32, pero dependerá netamente tu experiencia y en qué zona se requiere los servicios.

Con lo mencionado, puedes ingresar a este ENLACE y completar tus datos para obtener una cita.

Este trabajo es temporal, debido a la fuerte presencia de nieve que se está registrando en la ciudad. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Nevadas moderadas en Nueva York

En los últimos días, la nevada que ha tenido mayor impacto en la ciudad de Nueva York fue aquella registrada de 13 al 14 de diciembre, que dejó alrededor de 2,5 a 3 pulgadas de acumulaciones, pero hubo variaciones por zonas. Por suponer, ciertas áreas de Staten Island y Queens alcanzaron superaron las 6 pulgadas.

