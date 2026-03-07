La llegada de la primavera y el verano en la ciudad de Nueva York no solo trae una modificación en el clima, sino también nuevas vacantes en diversos sectores de esta área. Si resides en la Gran Manzana y pretendes mejorar tus ingresos o explorar nuevos desafíos profesionales, esta es tu oportunidad ideal para destacar. En esta nota informativa, te quiero revelar cuáles son los sectores con las remuneraciones más atractivas y qué requisitos específicos debes cumplir para que postules con éxito.

Estas ofertas laborales integran el programa de empleo estacional de NYC Parks y estarán vigentes entre abril y septiembre de 2026. Según los requerimientos operativos, existen múltiples vacantes por cada posición que se encuentran distribuidas en diversos puntos de la ciudad.

Con el propósito de garantizar la conservación y la operatividad de los parques de la NYC, el programa pretende reforzar el mantenimiento de los espacios verdes y recreativos que, diariamente, reciben a millones de residentes y turistas.

Debido a que la ciudad cuenta con grandes reservas naturales y parques vecinales, se requieren personas que estén comprometidas en asegurar un correcto estado de conservación de estos espacios.

El propósito de esta convocatoria laboral es conservar y mantener la operatividad de los parques situados en la ciudad de Nueva York. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué empleos ofrece NYC Parks para temporada de primavera y verano este 2026

CITY PARK WORKER

Te comentaré que, para esta oferta de trabajo, deberás estar dispuesto a cumplir las siguientes tareas de mantenimiento general:

Corte de césped

Siembra

Fertilización

Colocación de césped

Poda de arbustos

Limpieza de áreas públicas

Barrer hojas

Recoger basura

Vaciar contenedores

Cuidar instalaciones públicas (baños, áreas deportivas, entre otros)

Conducir vehículos del departamento

Operar maquinaria motorizada

Inspeccionar las instalaciones y el equipamiento.

Este trabajo contempla de 40 horas semanales, con la condición de que el postulante esté disponible para cubrir horarios rotativos, los cuales podrían abarcar turnos nocturnos, vespertinos y fines de semana. Se ofrece un salario de $22,22 por hora.

CITY SEASONAL AIDE (FILER PLANT OPERATOR)

Este puesto de trabajo se relaciona con el mantenimiento y operación de piscinas públicas, aunque también se pueden derivar otras responsabilidades, tales como labores de mantenimiento en edificios y terrenos, cortar césped, recoger basura, retirar nieve o hielo y limpiar estructuras.

Es posible que el personal contratado también ayude a brindar información y asistencia a los visitantes, tanto de manera presencial y vía telefónica. La persona contratadas podría percibir un salario de $19,14 por hora.

Estos puestos de trabajo requieren que el postulante cuenten con una buena condición física. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Requisitos y condiciones para acceder a estos puestos de trabajo en NYC

Para ambas vacantes no se exigen contar con estudios formales ni experiencia previa en el área; si embargo, se establece como requisitos indispensables que el candidato posea una buena condición física, contar con una licencia de conducir válida en el estado de Nueva York y cancelar tarifa administrativas.

