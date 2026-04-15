Comprar comida en Nueva York sin sentir que el bolsillo se vacía a mitad de semana se ha vuelto, para muchas familias, una especie de pequeño milagro imposible. Entre el alquiler, el transporte, la comida y los gastos básicos, cada visita al supermercado termina siendo una prueba de resistencia, especialmente para hogares latinos que viven al día y hacen malabares para que el dinero alcance hasta el próximo sueldo. En ese escenario, la propuesta de abrir tiendas administradas por la ciudad con precios más bajos ha despertado interés, dudas y también esperanza, sobre todo en barrios donde una visita a la bodega, al supermercado o al colmado de la esquina ya no siempre alcanza para resolver la compra completa.

Mira también: Ola de calor inusual en Nueva York y Nueva Jersey

La iniciativa busca ofrecer productos esenciales a precios más estables y accesibles, en un momento en que el costo de vida sigue presionando a miles de neoyorquinos. Y aunque todavía faltan detalles clave, el proyecto ya comenzó a generar conversación en una ciudad donde hablar de la canasta básica, de la inflación y de cómo estirar el presupuesto semanal forma parte de la rutina de muchas familias hispanas, desde Washington Heights hasta East Harlem, pasando por el Bronx, Sunset Park y Jackson Heights.

¿CUÁNDO SE INAUGURARÁ LA TIENDA?

Aquí lo más importante: la primera tienda está proyectada para abrir en 2027, aunque por ahora no existe una fecha exacta confirmada. Lo que sí está previsto es que el plan no se quede en un solo local. La administración quiere desarrollar cinco supermercados en total, uno en cada distrito de la ciudad, con la idea de ampliar el acceso a alimentos básicos en distintos vecindarios.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció la creación de una tienda municipal con precios bajos (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

¿DÓNDE ESTARÁ UBICADA LA PRIMERA TIENDA?

La primera tienda estará en La Marqueta, en East Harlem, un lugar con un peso simbólico enorme para la comunidad latina en Nueva York. Aquí te dejo un cuadro rápido con los datos más relevantes:

Dato clave Información Ubicación East Harlem, Manhattan Sitio específico La Marqueta Historia Fundada en 1936 por Fiorello LaGuardia Contexto Zona con alta presencia de comunidades latinas y familias de bajos ingresos

Este mercado histórico, ubicado bajo las vías del tren en Park Avenue, será renovado por completo. La elección no parece casual: el objetivo es llevar alimentos asequibles a una zona donde muchas familias, como ocurre en buena parte de la ciudad, sienten con fuerza el impacto del aumento de precios en el supermercado y también en la bodega del barrio.

¿QUÉ TIPO DE PRECIOS OFRECERÁ?

Aunque todavía no hay una lista oficial de precios, el compromiso del gobierno es claro: los productos deberán costar menos que en los supermercados privados.

Estos son algunos puntos clave: los precios serán uniformes en todas las tiendas. Se enfocarán en productos básicos como huevos, pan, leche y alimentos esenciales. No se venderán productos como tabaco, lotería, entre otros.

La idea, según la propuesta, es que los consumidores no dependan de rebajas temporales ni de promociones de fin de semana, sino que encuentren precios bajos de forma constante.

¿QUIÉNES PODRÁN COMPRAR?

Este es uno de los aspectos que más interés ha generado: no se han anunciado restricciones. En otras palabras, cualquier residente de Nueva York podría comprar allí. No se trataría de un programa exclusivo para un grupo específico, aunque claramente la iniciativa apunta a ayudar más a quienes viven con ingresos ajustados y sienten el golpe de la inflación cada vez que hacen mercado.

DEBATE: APOYO VS. CRÍTICAS

Como suele pasar en Nueva York, la propuesta no ha dejado a nadie indiferente. Mientras unos la ven como una respuesta necesaria al alto costo de vida, otros temen que termine afectando a los pequeños comercios del vecindario, especialmente a las bodegas que forman parte del día a día de la comunidad hispana.

Te resumo las posturas principales:

A favor:

Mayor acceso a alimentos asequibles.

Precios más estables.

Apoyo a comunidades vulnerables.

Críticas:

Podría afectar a bodegas y pequeños comercios.

El dinero podría invertirse en negocios ya existentes.

Hay dudas sobre la eficiencia del modelo público.

Uno de los argumentos más repetidos es que, con el mismo presupuesto, la ciudad podría fortalecer tiendas locales que ya están operando y que conocen de cerca las necesidades del barrio.

UNA APUESTA AMBICIOSA CONTRA LA INFLACIÓN

Para entender por qué esta propuesta ha tomado fuerza, basta mirar la tendencia reciente: entre 2013 y 2023, los precios de los alimentos en la ciudad subieron cerca de un 66%, muy por encima del promedio nacional.

Ese dato explica por qué la administración quiere intervenir directamente en el mercado. La apuesta es ambiciosa: usar recursos públicos para competir con las cadenas privadas y, en teoría, empujar una baja de precios en general.

Al final, más allá del debate político, este proyecto abre una conversación muy real para miles de familias en Nueva York: cómo hacer que comer bien no se convierta en un lujo. En una ciudad donde el arroz, el pollo, los huevos y hasta el pan pueden costar mucho más de lo esperado, cualquier medida que prometa alivio termina captando atención, especialmente entre las comunidades latinas que conocen de cerca lo que significa cuidar cada dólar.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!