¿Es una primavera engañosa? Aunque el calendario todavía marca mayo, la ciudad ya vive sensaciones propias del verano: el asfalto parece humear en horas pico, estaciones del metro con ventilación pobre y barrios donde la sombra escasea. Las autoridades declararon código rojo ante una ola de calor que eleva temperaturas y sensación térmica por encima de lo habitual para esta época y amenaza con romper marcas que no se veían en décadas, así que esto no es un simulacro, ni mucho menos un juego... es serio. El impacto se siente en todos los rincones: desde trabajadores de reparto que no pueden pausar sus rutas, hasta familias en apartamentos compactos sin aire acondicionado; muchos inmigrantes que comparten viviendas y abuelos que cuidan nietos bajo techos sin refrigeración. Esto es tan preocupante que la ciudad ha abierto centros de climatización, reforzado rutas de asistencia para personas sin hogar y emitido alertas sobre la calidad del aire. Para millones de neoyorquinos —especialmente en barrios latinos como Washington Heights, Jackson Heights o Sunset Park— saber qué hacer hoy y mañana puede marcar la diferencia entre un día difícil y una emergencia médica.

La situación no solo preocupa por las altas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional también emitió avisos por mala calidad del aire y una advertencia oficial por calor extremo que estará vigente entre el martes 19 y el miércoles 20 de mayo. Para adultos mayores, niños y personas con enfermedades previas estas condiciones representan un riesgo real. En tanto, quienes son personas “sanas” no deben pensar que la pasarán bien, pues este clima pega a todos y pega fuerte.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CÓDIGO ROJO EN NUEVA YORK?

El llamado “código rojo” es una medida de emergencia activada por el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar de la Ciudad de Nueva York cuando el calor y la humedad alcanzan niveles peligrosos.

La alerta se activa bajo estas condiciones:

Situación Temperatura o índice de calor Calor extremo durante varios días 95 °F o más por al menos dos días consecutivos Calor severo en un solo día 100 °F o más

Cuando entra en vigor esta medida, la ciudad amplía los refugios temporales y refuerza la asistencia para personas sin hogar y residentes vulnerables. Además, las autoridades piden a la población mantenerse atenta a cualquier persona que pueda estar sufriendo los efectos del calor en la vía pública. En esos casos, se recomienda llamar al 311 para solicitar ayuda inmediata o al 911 si es una emergencia médica.

.@NYCDHS has declared a Code Red during the current heat emergency.



If you see someone who appears to be experiencing homelessness and may need assistance, call 311. An outreach team will be dispatched to offer support.



For medical emergencies, call 911. — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) May 19, 2026

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA OLA DE CALOR SEGÚN REPORTES OFICIALES?

Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el aviso por calor permanecerá activo desde las 11:00 a.m. del martes 19 de mayo hasta las 8:00 p.m. del miércoles 20 de mayo.

Durante ese periodo, la sensación térmica podría superar fácilmente los 100 °F en distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas urbanas con poca circulación de aire y abundante concreto, donde el calor suele acumularse más rápido. Las autoridades también mantienen vigilancia sobre la red eléctrica debido al uso masivo de aires acondicionados en toda la ciudad.

SEÑALES DE ALERTA: CUÁNDO EL CALOR SE VUELVE PELIGROSO

Uno de los puntos más importantes en este tipo de emergencias es reconocer los síntomas de agotamiento por calor o golpe de calor. Muchas veces las personas minimizan el impacto de las altas temperaturas, pero el calor extremo puede afectar el cuerpo más rápido de lo que imaginamos.

Estas son algunas señales de alerta que no conviene ignorar:

Piel muy caliente o sudoración excesiva

Dificultad para respirar

Mareos o desorientación

Náuseas o vómitos

Latidos cardíacos acelerados

Confusión o debilidad extrema

Si una persona presenta varios de estos síntomas, lo recomendable es buscar atención médica cuanto antes y trasladarse a un lugar fresco o con aire acondicionado.

Protegerse de los rayos del sol también es clave en Nueva York (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

¿QUIÉNES CORREN MAYOR RIESGO?

Aunque el calor extremo afecta prácticamente a todos, hay grupos especialmente vulnerables.

Grupo de riesgo Motivo Adultos mayores de 60 años El cuerpo regula peor la temperatura Niños pequeños Se deshidratan más rápido Personas con enfermedades cardíacas o respiratorias El calor aumenta el esfuerzo físico del organismo Pacientes con diabetes Mayor riesgo de descompensación Personas sin hogar Exposición prolongada al sol y altas temperaturas

Las autoridades de Nueva York también intensificaron los controles de bienestar para residentes considerados de alto riesgo y están coordinando visitas puerta a puerta en vecindarios con alta densidad de adultos mayores y familias inmigrantes.

¿CÓMO ESTÁ RESPONDIENDO LA CIUDAD?

El alcalde Zohran Mamdani y la Agencia de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York activaron el Plan de Emergencia por Calor.

Entre las medidas implementadas destacan:

Apertura de centros de climatización en bibliotecas, museos y centros comunitarios.

Supervisión constante del sistema eléctrico.

Coordinación con hospitales y servicios médicos.

Refuerzo de asistencia para personas vulnerables.

La intención es evitar emergencias médicas masivas y prevenir apagones durante las horas de mayor consumo energético.

NYC is heating up. ☀️ Cooling Centers are open across all five boroughs to help New Yorkers stay cool and safe. Drink water, limit outdoor activity, and find a center near you: https://t.co/B7Zx4YUJbW #HeatSafety #NYCAging pic.twitter.com/iaMO8jefsf — NYC Department for the Aging (@NYCAging) May 19, 2026

¿CÓMO MANTENERSE A SALVO DURANTE EL CALOR EXTREMO?

Cuando las temperaturas alcanzan niveles tan altos, pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia. Y aunque muchas personas creen que “aguantar el calor” es suficiente, la realidad es que el cuerpo puede resentirse rápidamente.

Estas son algunas recomendaciones clave:

Beber agua constantemente, incluso sin sentir sed.

Evitar actividades físicas intensas entre las 11:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Permanecer en lugares con aire acondicionado.

Mantener cerradas cortinas y persianas para bloquear el calor.

Si alguien no tiene aire acondicionado en casa, las autoridades recomiendan acudir a espacios públicos refrigerados como bibliotecas, centros comerciales o museos.

Consejos básicos de protección:

Llevar una botella de agua reusable.

Evitar bebidas con cafeína o alcohol en horas de mucho calor.

No dejar niños ni mascotas en vehículos cerrados.

Revisar a vecinos mayores o con movilidad reducida.

Usar sombrero y protección solar si debes estar al aire libre.

¿CÓMO EVITAR APAGONES EN NUEVA YORK?

Otro problema que preocupa durante esta ola de calor es la sobrecarga eléctrica. Con millones de equipos de aire acondicionado funcionando al mismo tiempo, la red energética enfrenta una presión enorme.

Recomendación Objetivo Ajustar el aire acondicionado a 78 °F Reducir consumo eléctrico Usar lavadoras o lavavajillas por la noche Evitar sobrecarga en horas pico Apagar luces innecesarias Ahorrar energía Mantener cerradas ventanas y cortinas Conservar el aire fresco

Las autoridades también pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de NYC Health y NYC Emergency Management, donde se actualizan recomendaciones, centros de climatización y alertas meteorológicas en tiempo real.

RECURSOS Y CONTACTOS OFICIALES

NYC Health: https://www.nyc.gov/site/doh/index.page?utm_source=chatgpt.com

NYC Emergency Management (Beat the Heat info): https://www1.nyc.gov/site/em/index.page

Para asistencia no urgente: llama al 311. En emergencia médica: 911.

REFERENCIAS CULTURALES PARA LA POBLACIÓN HISPANA

Cooling centers: muchas sucursales de la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) operan como centros de climatización; consulta la sucursal más cercana si necesitas un lugar fresco con enchufes para cargar el teléfono.

Comida y tiendas: durante olas de calor los bodegones y supermercados 24 h (Key Food, Associated, C-Town) son puntos habituales para comprar bebidas frías; revisa también mercados comunitarios en tu barrio.

Para trabajadores al aire libre (repartidores, taxistas, trabajadores de construcción): arma un kit con agua, toallitas húmedas, una gorra y una tarjeta con información de emergencia en español e inglés.

Una ciudadana de Nueva York caminando por una conocida avenida mientras se hidrata para evitar mayores estragos por el aumento de temperaturas (Foto: AFP) / TIMOTHY A. CLARY

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