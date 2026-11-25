En Nueva York, prepararse para el invierno va más allá de sacar los abrigos del clóset y buscar la pala. Antes de organizar una visita familiar por Thanksgiving o salir de compras navideñas, conviene reservar un momento para comprobar qué haría falta si una tormenta complicara el regreso al apartamento o interrumpiera la electricidad. Entre las prioridades figuran verificar las alarmas de humo y monóxido de carbono, guardar suministros en el carro, recibir avisos oficiales en el celular e identificar ramas que pudieran caer sobre viviendas, aceras o cables. Atender estos pendientes con anticipación permite organizarse sin las prisas que acompañan una emergencia.

Las guías del estado reúnen distintas precauciones para afrontar las bajas temperaturas. Estas pueden organizarse en cuatro tareas prácticas, tanto para quienes manejan a diario como para aquellos que se desplazan en subway o autobús.

Nueva York se caracteriza por albergar varias pulgadas de nieve durante el invierno en reiterados episodios de tormentas (Foto: Getty Images)

1. REVISA LOS DETECTORES DE HUMO Y MONÓXIDO DE CARBONO

Antes de utilizar la calefacción de manera constante, comprueba que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente. La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado, conocida como DHSES, recomienda instalar y probar estas alarmas en cada piso del hogar.

También aconseja encargar una inspección profesional anual de los equipos de calefacción, las chimeneas o las estufas de leña. Detectar fallas antes del uso intensivo permite atender problemas que podrían pasar inadvertidos.

El monóxido de carbono representa un peligro porque carece de olor y color. Una instalación defectuosa o el uso inadecuado de aparatos de combustión puede provocar una intoxicación sin señales fáciles de reconocer.

Si recurres a un generador portátil durante un apagón, mantenlo al aire libre, al menos a 20 pies —aproximadamente seis metros— de puertas, ventanas y conductos de ventilación. Nunca lo enciendas dentro del apartamento, el sótano o el garaje.

Incluye estas tareas en la revisión del hogar:

Probar las alarmas de humo y los detectores de monóxido de carbono.

Programar una inspección profesional del sistema de calefacción.

Comprobar los sellos de puertas y ventanas.

Proteger las tuberías expuestas que puedan congelarse.

2. PREPARA UN KIT DE EMERGENCIA PARA EL CARRO

Si manejas al trabajo, visitas familiares fuera de la ciudad o planeas un viaje durante las fiestas, revisa lo que llevas en la cajuela. La guía estatal de conducción invernal aconseja transportar artículos que permitan conservar el calor, señalar una avería y responder cuando las ruedas queden atascadas.

Artículo ¿Para qué sirve? Mantas y una bolsa de dormir Ayudan a conservar el calor durante una espera prolongada. Guantes, medias y gorros adicionales Permiten reemplazar prendas mojadas y abrigarse mejor. Linterna con baterías de repuesto Proporciona iluminación sin depender del sistema eléctrico del carro. Botiquín de primeros auxilios Facilita la atención de lesiones menores mientras llega ayuda. Raspador de hielo y cepillo para nieve Sirven para despejar el parabrisas y retirar la acumulación sobre la carrocería. Bolsa de arena o arena para gatos Puede mejorar la tracción cuando las ruedas quedan atascadas. Pala pequeña y herramientas básicas Resultan útiles para retirar obstáculos y resolver problemas sencillos. Cables para pasar corriente Permiten auxiliar una batería descargada con apoyo de otro vehículo.

¿Qué hacer si quedas varado durante una nevada?

La recomendación estatal es permanecer dentro del vehículo, salvo que haya ayuda visible a muy corta distancia. Mantén despejado el tubo de escape y utiliza la calefacción de forma intermitente, siguiendo las precauciones oficiales contra el monóxido de carbono.

Salir a caminar sin conocer la ubicación de un refugio puede aumentar la exposición al frío. Por eso, evita alejarte del automóvil para buscar auxilio sin una referencia cercana y segura.

3. ACTIVA LAS ALERTAS OFICIALES EN TU CELULAR

Recibir información oportuna ayuda a organizar los desplazamientos, ya sea para llegar al turno laboral, recoger a los niños o regresar de una reunión familiar. El estado dispone de notificaciones por mensaje de texto sobre emergencias y condiciones meteorológicas en el área seleccionada.

Para inscribirte, envía el nombre de tu condado o borough al 333111. Si resides en la ciudad, utiliza alguna de estas opciones, sin espacios ni signos de puntuación:

Área Texto que debes enviar al 333111 Manhattan MANHATTAN Brooklyn BROOKLYN Queens QUEENS Bronx BRONX Staten Island STATENISLAND Conjunto de la ciudad de Nueva York NEWYORKCITY

Cómo registrarte, paso a paso

Abre la aplicación de mensajes de tu celular. Escribe el nombre del borough o condado, sin añadir “county”. Envía el texto al 333111. Si necesitas avisos de otra zona, repite el procedimiento con la ubicación correspondiente.

La inscripción no tiene costo, aunque pueden aplicarse las tarifas de tu compañía telefónica. Quienes ya pertenecen a NY-Alert no necesitan completar nuevamente ese trámite para recibir las mismas comunicaciones estatales sobre emergencias y condiciones del tiempo.

Los avisos pueden incluir tormentas invernales importantes, frío extremo, apagones extensos y determinadas restricciones de viaje. No sustituyen un pronóstico diario: están destinados a situaciones que cumplen los criterios establecidos por las autoridades.

4. REVISA LOS ÁRBOLES CERCANOS Y REPORTA LAS RAMAS PELIGROSAS

La preparación también incluye observar el entorno del edificio. DHSES aconseja atender las ramas muertas que podrían caer sobre una vivienda durante un temporal, pero identificar ese riesgo no significa que debas subirte a una escalera o intentar cortarlas.

En la ciudad de Nueva York, el procedimiento depende de dónde esté el árbol. Si pertenece a la vía pública, puedes solicitar atención mediante NYC311 cuando presente daños, obstruya una acera o interfiera con cables.

Los trabajos de poda sobre ejemplares públicos requieren autorización. Cuando el problema se encuentre dentro de una propiedad privada, comunícalo al dueño o a la administración para gestionar una evaluación.

Situación Qué hacer Un árbol de la calle presenta ramas muertas o dañadas Reportarlo a NYC311 para que las autoridades evalúen el caso. El ejemplar está dentro de una propiedad privada Avisar al dueño o a la administración del inmueble. Hay una rama caída o a punto de desprenderse en un espacio público Solicitar atención mediante NYC311. Existe una amenaza inmediata para la vida de una persona Llamar al 911.

Si observas cables caídos, mantente alejado y actúa como si tuvieran corriente. Repórtalos a la compañía eléctrica; nunca intentes moverlos ni retirar objetos que estén en contacto con ellos.