Los habitantes del área triestatal de Estados Unidos están enfrentando duras condiciones climáticas en los últimos días y este panorama gélido no cambiará para el fin de semana, el cual ha sido denominado como “el clima más frío de la temporada”. La ciudad de Nueva York será una de las más impactadas; por lo tanto, las autoridades locales ya tomaron ciertas medidas con el propósito de salvaguardar la integridad de los neoyorquinos. En los siguientes párrafos, te invito a descubrir el pronóstico climático de la Gran Manzana y las acciones que se implementarán entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero.

El paso de la última tormenta invernal ha provocado consecuencias fatales en la ciudad de Nueva York. El fenómeno meteorológico ocasionó que 17 residentes pierdan la vida a fines del mes de enero debido al frío extremo.

Esta lamentable situación no se pretende repetir en NYC para la presente semana, así lo declaró su alcalde Zohran Mamdani. Y es que el ambiente gélido seguirá impactando en esta área para el sábado 7 de febrero, con sensaciones térmicas que alcanzarán los -10 grados.

El propio alcalde Mamdani brindó el reporte de fallecidos en la ciudad de Nueva York a causa del frío extremo. (Crédito: EFE/EPA/SARAH YENESEL) / SARAH YENESEL

La tendencia se mantendrá hasta el domingo 8 de febrero. En horas de la mañana, la sensación térmica alcanzará entre los -15 y -30 grados. Estos registros son ideales para que los ciudadanos que no se abriguen correctamente desarrollen hipotermia o congelación.

“Cuando alguien se expone al frío sin la ropa adecuada, se puede medir en minutos el tiempo que tarde en desarrollar congelación, hipotermia y sufrir algunos de los efectos”, declaró a CBS News el doctor Matthew Projansky, director de medicina de urgencias de Northwell Health.

Las medidas tomadas en la ciudad de Nueva York ante alerta de frío extremo

El alcalde Mamdani anunció que se activó un ‘código azul’ en la ciudad de Nueva York para este fin de semana. Se trata de un protocolo cuyo propósito es brindarle asilo a aquellos ciudadanos vulnerables, tales como aquellos que residen en las calles o las familias que no cuenten con calefacción en sus hogares.

Los centros de calentamiento son buenas opciones para mitigar los efectos del frío extremo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Estas condiciones (gélidas) serán letales. Estar al aire libre, incluso por un corto periodo de tiempo, podría suponer un grave riesgo”, señaló el burgomaestre.

Actualmente, se han habilitado 65 nuevas unidades de alojamiento y 62 centros de calentamiento para hacer frente a las bajas temperaturas en la ciudad. Además, las autoridades han puesto a disposición la línea telefónica 311 que invita la comunidad en informar sobre cualquier individuo en riesgo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí