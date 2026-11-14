Desde el 9 de noviembre de 2026, desechar agujas o jeringas usadas sin las precauciones exigidas puede costar $250 en la ciudad de Nueva York. La sanción afecta a quienes eliminan incorrectamente materiales médicos punzantes del hogar, incluidos aquellos empleados para administrar insulina y otros tratamientos inyectables. Antes de bajar la basura de tu apartamento, conviene tener clara una diferencia: estos artículos pueden depositarse junto con los desperdicios domésticos si están dentro de un recipiente apropiado, cerrado e identificado; nunca deben quedar sueltos ni mezclarse con el reciclaje. El Departamento de Saneamiento (DSNY) permite utilizar, por ejemplo, una botella resistente de detergente para ropa.

El importe anterior era de $100 y se mantenía desde 2002. Con este aumento, las autoridades buscan proteger al personal encargado de la recolección frente a posibles pinchazos. Según la justificación oficial, los empleados de esa agencia sufrieron más de 140 lesiones de ese tipo durante los tres años calendario anteriores.

As more New Yorkers use injectable medications, more Sanitation Workers are getting stuck by needles & syringes thrown out incorrectly. STOP!! Place items in a leak-proof, puncture-resistant container, like a laundry detergent bottle, seal it up, label it, and place it in trash. DSNY is taking steps to increase the fine for improper disposal of needles, from $100 to $250. Keep Workers safe. Keep NYC clean. Avoid a fine. More: https://t.co/cltVrWsiKR — NYC Sanitation (@NYCSanitation) August 20, 2026

¿QUÉ ARTÍCULOS PUEDEN GENERAR UNA MULTA DE $250 EN NUEVA YORK?

La disposición comprende los residuos domésticos regulados capaces de causar cortes o perforaciones y utilizados para administrar medicamentos. No se trata de un castigo general por arrojar cualquier elemento afilado: el documento menciona expresamente los tubos intravenosos y las jeringas con agujas incorporadas, entre otros ejemplos.

Las instrucciones del DSNY también contemplan los siguientes materiales que requieren manejo especial:

Artículo Qué debes tener presente al desecharlo Jeringas Colócalas en un contenedor adecuado para objetos punzantes. Agujas No deben quedar sueltas dentro de las bolsas de basura. Lancetas Requieren un recipiente resistente a perforaciones. Bisturíes y hojas de escalpelo Necesitan precauciones por sus bordes cortantes. Tubos intravenosos con agujas Figuran entre los ejemplos señalados en la norma.

La diferencia no está únicamente en qué descartas, sino en cómo lo preparas. Una bolsa común no sustituye el envase necesario para evitar que estos elementos queden expuestos durante su manipulación.

¿CÓMO DESECHAR AGUJAS Y JERINGAS PARA EVITAR LA MULTA?

No necesitas una bolsa especial. La agencia municipal permite emplear un contenedor diseñado para materiales punzantes o una alternativa resistente a las perforaciones y que no tenga fugas, como una botella de detergente para ropa.

Sigue estas indicaciones:

Utiliza un recipiente apropiado. Introduce los instrumentos usados en un contenedor específico o en una alternativa que cumpla las condiciones establecidas. Comprueba la resistencia. Si eliges una botella de detergente, verifica que no tenga fugas y soporte las perforaciones. Asegura la tapa. El envase debe quedar completamente cerrado antes de salir de casa. Identifica el contenido. Escribe en el exterior: “HOME SHARPS - NOT FOR RECYCLING”, que significa “objetos punzantes domésticos: no reciclar”. Elige el destino. Puedes colocarlo en la basura doméstica o llevarlo a un punto de recolección autorizado, pero nunca depositarlo con el reciclaje.

Aunque hayas utilizado una botella de plástico, su contenido impide desecharla como un envase reciclable. El DSNY también advierte que estos objetos no deben arrojarse al inodoro.

Loose sharps, like needles and syringes, injure Sanitation Workers. Keep our workforce safe and avoid an (increasing) fine for improperly disposed sharps by properly disposing of your items. It’s simple - use a container. More info at https://t.co/l0N1YVHGZs https://t.co/Bqd0VoTlXC — NYC Sanitation (@NYCSanitation) November 10, 2026

¿DÓNDE LLEVAR LAS AGUJAS USADAS EN NUEVA YORK?

Si prefieres no dejar el recipiente junto con los desperdicios del hogar, existen alternativas de entrega. Antes de salir, consulta cuál te resulta más conveniente y confirma las condiciones de recepción.

Entre las opciones señaladas por el servicio municipal figuran:

Hospitales del estado de Nueva York.

Centros de cuidados de enfermería, conocidos como nursing homes.

Puntos autorizados incluidos en el directorio oficial.

Eventos SAFE Disposal organizados por la ciudad.

Los hospitales y nursing homes del estado están obligados por ley a recibir materiales punzantes utilizados en casa. De acuerdo con el DSNY, no se requiere identificación para entregarlos; sin embargo, conviene llamar previamente y verificar los horarios, además del acceso correspondiente.

Si uno de esos establecimientos rechaza la entrega, puedes comunicarte con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York al 800-522-5006.

No confundas los sitios habilitados para recibir estos instrumentos con los buzones destinados a medicamentos. Antes de trasladarte, verifica que acepten específicamente agujas, jeringas y otros elementos cortantes.

¿POR QUÉ AUMENTÓ LA SANCIÓN POR DESECHAR INCORRECTAMENTE ESTOS RESIDUOS?

Las autoridades atribuyen el cambio al peligro que representa la eliminación inadecuada de materiales médicos domésticos. En su justificación, el DSNY reportó más de 140 pinchazos entre sus empleados durante los tres años calendario anteriores, sin incluir los hallazgos que no provocaron lesiones.

La dependencia también señaló que los motivos para utilizar agujas con fines médicos han aumentado con el tiempo. Sin embargo, el documento no responsabiliza de esos accidentes a una marca comercial ni a un tratamiento específico.

Estos son los datos principales de la disposición:

Medida Información Organismo responsable Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY). Multa anterior $100, vigente desde 2002. Sanción actual $250 por desechar incorrectamente residuos domésticos regulados. Entrada en vigor 9 de noviembre de 2026. Accidentes citados Más de 140 pinchazos entre empleados durante los tres años calendario anteriores. Objetivo declarado Proteger al personal y desalentar prácticas inadecuadas.

Antes de llevar la basura al área de recolección de tu edificio, revisa que los instrumentos punzantes estén dentro de un recipiente resistente, cerrado e identificado. Esa precaución permite cumplir las instrucciones municipales y reduce el riesgo para quienes recogen los desechos.