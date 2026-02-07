En Nueva York, el invierno no solo se siente: también se enfrenta a diario en cada esquina del Bronx, en las avenidas de Queens, en las cuestas de Washington Heights y en las salidas de las estaciones del subway cuando uno va apurado al trabajo o a dejar a los niños en la escuela. Cada vez que la temperatura cae de golpe, la ciudad entra en modo alerta y las autoridades intensifican sus mensajes preventivos en inglés y en español, tanto en los medios tradicionales como en las cuentas oficiales de la ciudad y el National Weather Service. Este fin de semana no es la excepción: el regreso del frío intenso en el área metropolitana de Nueva York y el resto del Tri-State aumenta el riesgo de que se forme hielo negro en calles, aceras y entradas de viviendas. Por eso, los organismos oficiales están advirtiendo a conductores y peatones sobre un peligro silencioso que aparece cuando menos se lo espera y que cada invierno provoca accidentes de tránsito y caídas en distintas zonas del noreste del país.

Hablar de nieve, calles mojadas y temperaturas bajo cero ya es parte del paisaje habitual en esta época del año para cualquiera que haya pasado un invierno en Nueva York, desde los repartidores que se mueven en bicicleta por Jackson Heights hasta las familias que viven en Staten Island. Sin embargo, hay un fenómeno invernal que suele pasar desapercibido y que, justamente por eso, resulta tan peligroso. Se trata del llamado hielo negro, una condición que puede convertir cualquier trayecto cotidiano —salir del edificio a comprar en el deli de la esquina, cruzar hacia la parada del bus o manejar por la Bruckner Expressway— en una situación de alto riesgo en cuestión de segundos.

Nueva York está soportando los días más fríos del invierno y acá vemos a una mujer caminando por las calles de Brooklyn en plena nevada (Foto: AP)

¿QUÉ ES EL HIELO NEGRO Y POR QUÉ PREOCUPA TANTO?

Cuando escuchamos “hielo negro”, el nombre puede llevar a confusión. No es oscuro ni visible a simple vista: en realidad, es una capa muy fina de hielo transparente que se forma sobre el asfalto, las aceras o los estacionamientos, dejando ver el pavimento y dando la sensación de que la superficie está normal. El problema es que, aunque parece seca o apenas húmeda, está completamente resbaladiza.

Este tipo de hielo se forma cuando la humedad, la lluvia helada o la nieve derretida se congela rápidamente sobre superficies frías, algo muy común cuando la temperatura sube ligeramente durante el día y vuelve a caer por debajo del punto de congelación en la noche o de madrugada. Basta con que el termómetro baje y el agua acumulada vuelva a congelarse para que se genere una trampa invisible en calles y aceras del área de Nueva York. Por eso, el National Weather Service y las agencias locales insisten en extremar precauciones, especialmente en horarios de poca luz, como temprano en la mañana o al final de la tarde.

¿DÓNDE APARECE CON MAYOR FRECUENCIA?

Aunque suele asociarse a las carreteras, el hielo negro no distingue superficies y puede afectar tanto a quienes manejan por la autopista como a quienes caminan rumbo al trabajo o a la iglesia. Hay lugares donde el riesgo es aún mayor:

Puentes y pasos elevados, que se enfrían más rápido que el resto de la vía.

Calles con poca exposición al sol, como algunos tramos entre edificios altos típicos de Manhattan y ciertas zonas residenciales de Brooklyn.

Aceras cercanas a montículos de nieve en proceso de derretimiento, frecuentes después de las tormentas invernales en barrios con alta acumulación de autos estacionados.

Estacionamientos, accesos a edificios y rampas de garajes, donde el agua se puede acumular y congelar en parches.

Incluso el tránsito vehicular puede contribuir a su formación: el calor de las llantas derrite la nieve y, cuando vuelve el frío, esa agua se congela de nuevo creando una capa lisa y peligrosa en zonas muy transitadas del área metropolitana.

LAS ADVERTENCIAS OFICIALES EN NUEVA YORK

Las autoridades de la ciudad, junto con el Department of Sanitation of New York (DSNY) y la oficina de manejo de emergencias, trabajan cada invierno para reducir los efectos del clima extremo, desde las fuertes nevadas hasta las olas de frío. En todos los distritos se utilizan grandes máquinas fundidoras de nieve, conocidas como snow melters, que derriten los montículos acumulados en las esquinas y avenidas principales y filtran los residuos antes de enviar el agua al sistema de alcantarillado.

Aun así, el riesgo de hielo negro persiste cuando las temperaturas vuelven a caer después de un breve deshielo. El descenso previsto para este fin de semana en el noreste, con sensaciones térmicas peligrosamente bajas y acumulación reciente de nieve, facilita la aparición de superficies resbaladizas en carreteras y aceras de la región. Por eso, se pide a los residentes estar atentos, retirar la nieve alrededor de sus vehículos mientras el Alternate Side Parking sigue suspendido en algunos días posteriores a las tormentas y planificar sus traslados con mayor cuidado.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO?

El verdadero problema del hielo negro es que no se ve. A diferencia de la nieve o del hielo blanco, no hay una señal clara de advertencia y muchas veces la única pista es un leve brillo en el pavimento, similar a una superficie vidriosa. Cuando el conductor o el peatón se da cuenta, suele ser tarde: el vehículo pierde tracción o el pie se desliza en un segundo.

Organizaciones especializadas en seguridad vial recuerdan que esta condición está vinculada a numerosos accidentes de tránsito y caídas cada año en Estados Unidos, especialmente durante el invierno en ciudades del norte y el noreste como Nueva York, Boston o Chicago, donde las temperaturas suben y bajan alrededor del punto de congelación. Por eso, las recomendaciones oficiales ponen el foco en la prevención y en ajustar hábitos diarios, desde cómo se maneja hasta cómo se camina por la ciudad después de una nevada.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA REDUCIR RIESGOS

Las autoridades coinciden en que la prevención es la mejor herramienta frente al hielo negro. Algunas recomendaciones básicas pueden marcar la diferencia en la seguridad de conductores y peatones:

Si vas a conducir:

Evita salir si no es estrictamente necesario, sobre todo de madrugada o de noche, cuando las superficies están más frías y el hielo negro es más difícil de detectar.

Reduce la velocidad y aumenta la distancia con otros vehículos, dejando más espacio del habitual para frenar sin riesgo de derrapar.

Evita frenadas y giros bruscos, y no uses el cruise control en calzadas húmedas, con nieve o hielo.

Si caminas por la ciudad:

Usa calzado con buena tracción, algo clave para quienes dependen del transporte público y caminan varias cuadras hasta la parada de bus o la estación del subway.

Camina con pasos cortos y firmes, manteniendo el centro de gravedad ligeramente inclinado hacia adelante para reducir el riesgo de resbalar.

Presta atención a superficies brillantes o húmedas, sobre todo cerca de esquinas, entradas de edificios, rampas y pasos de peatones donde se acumula el deshielo.

En una ciudad que nunca se detiene, el invierno obliga a bajar el ritmo y a mirar el suelo con otros ojos, algo que los residentes de larga data ya han incorporado a su rutina cuando llega la temporada de nieve. El hielo negro no avisa, pero conocerlo y saber cómo actuar puede ayudar a evitar accidentes y a pasar esta etapa del año con mayor seguridad, tanto para quienes llevan años viviendo en Nueva York como para quienes acaban de llegar y se enfrentan por primera vez al invierno del noreste.

Conducir en Nueva York es algo sumamente importante para los ciudadanos (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!