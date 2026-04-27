El icónico descenso de la bola de Times Square no solo será parte de Año Nuevo este año. Para el Día de la Independencia, este evento se repetirá varias veces a lo largo del país, marcando la medianoche en cada zona horaria de Estados Unidos. La iniciativa fue anunciada por America250 junto con One Times Square. Se trata de una transmisión especial a nivel nacional que ampliará el tradicional conteo regresivo, llevándolo más allá de una sola celebración.

El evento principal, llamado “Giving 4th Broadcast Benefit Show”, se realizará el 3 de julio. Durante esa jornada, se llevarán a cabo ocho descensos de la bola, cada uno sincronizado con la medianoche en distintas zonas horarias del país.

La secuencia comenzará en territorios como Guam y avanzará progresivamente por diferentes regiones hasta llegar a Samoa Americana. Con esta dinámica, los organizadores buscan crear una celebración continua de casi 24 horas que conecte a todo el país.

En total, habrá ocho descensos sincronizados desde Guam hasta Samoa Americana. (Foto por CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

El primer descenso está programado para las 10 de la mañana del 3 de julio en la zona horaria de Chamorro, que incluye Guam y las Islas Marianas del Norte. Luego, el evento continuará por Puerto Rico y el territorio continental de Estados Unidos, incluyendo el tradicional conteo en Nueva York a las 11:59 de la noche.

Después de ese momento, se realizarán más descensos correspondientes a las zonas horarias Central, Montaña, Pacífico, Alaska y Hawái-Aleutianas. El último de estos eventos está previsto para la mañana siguiente, cerrando así el ciclo completo.

La transmisión principal se podrá seguir a través del sitio web oficial de la organización y podrá seguirse tanto por televisión como por plataformas de streaming. Según los organizadores, esta idea busca unir a distintas regiones del país en una misma celebración, aunque ocurra en horarios diferentes.

La iniciativa forma parte de una campaña nacional para fomentar donaciones y conmemorar los 250 años del país. (Foto referencial: Freepik)

El acceso presencial en Times Square será limitado y no estará abierto al público general. Las autoridades indicaron que el evento se realizará con entradas controladas dentro del edificio, aunque todavía no se brindaron detalles sobre cómo conseguirlas.

Además, esta celebración servirá como antesala de “Giving 4th”, una campaña nacional de recaudación de fondos vinculada al Día de la Independencia.

La iniciativa busca promover las donaciones y convertir el 4 de julio en una fecha anual dedicada también a la solidaridad, como parte de las actividades por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!