En un momento en el que pagar la renta, la guardería, las compras en el supermercado y hasta el metro se siente cada vez más pesado para muchas familias hispanas que viven en Nueva York, el estado acaba de dar un paso clave para aliviar un poco esa presión mensual. Se trata de una ampliación histórica del Empire State Child Credit (ESCC), el crédito tributario por hijos del Estado de Nueva York, que aumenta el dinero disponible por cada menor y alcanza a un número mucho mayor de hogares, incluyendo a muchos que nunca antes habían recibido este apoyo. La medida, impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y aprobada por la Legislatura estatal, busca poner efectivo directamente en los bolsillos de las familias trabajadoras, desde los padres que hacen turnos nocturnos en restaurantes en Queens o el Bronx hasta las mamás que combinan dos trabajos de limpieza y cuidado de niños en Brooklyn o Staten Island. Por eso, si crías hijos en el mencionado estado conviene entender bien cómo funciona este crédito, quiénes califican y qué pasos hay que seguir para no dejar este dinero sobre la mesa cuando presentes tus impuestos estatales.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO POR HIJOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK?

El beneficio se conoce oficialmente como Empire State Child Credit (ESCC) y es un crédito tributario reembolsable. En la práctica, esto significa que puede reducir los impuestos estatales que una familia debe pagar o convertirse en un reembolso en efectivo, incluso para quienes no tienen obligación tributaria.

Desde la oficina de la gobernadora Hochul señalan que esta ampliación forma parte de la agenda de asequibilidad del estado, diseñada para mejorar la situación financiera de las familias trabajadoras y en especial de aquellas con niños pequeños, que suelen enfrentar gastos más altos en cuidado infantil y pañales. Para muchas familias inmigrantes de barrios como Corona, Mott Haven o Bushwick, este crédito puede significar poder ponerse al día con servicios, comprar útiles escolares sin endeudarse o cubrir parte de la renta durante un mes complicado.

La gobernadora Kathy Hochul recordó a los neoyorquinos que pueden solicitar este crédito ampliado (Foto: AFP)

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE RECIBIR CON LA AMPLIACIÓN?

Uno de los cambios más importantes está en los montos del crédito, que aumentan de forma considerable según la edad de los hijos.

Para la temporada de impuestos 2026 (año fiscal 2025):

Hasta US$1,000 por cada hijo menor de 4 años.

Hasta US$330 por cada hijo de entre 4 y 16 años.

Para el año fiscal 2026 (que se declara en 2027):

El crédito para hijos de 4 a 16 años aumentará hasta US$500 por hijo.

Los menores de 4 años seguirán calificando para hasta US$1,000.

Con estos ajustes, el beneficio promedio por familia prácticamente se duplica, pasando de unos US$472 a alrededor de US$943, según estimaciones oficiales del estado. Eso significa que, por ejemplo, una pareja en el Bronx con un niño de 3 años y otro de 7 podría recibir más de US$1,300 combinando los montos máximos una vez que el aumento esté plenamente vigente.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA EL EMPIRE STATE CHILD CREDIT?

Para acceder al crédito, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos. En resumen, se debe:

Ser residente del Estado de Nueva York durante todo el año.

Tener al menos un hijo menor de 17 años al 31 de diciembre de 2025.

Presentar una declaración de impuestos estatales de Nueva York.

Contar con un SSN o ITIN válido, tanto del contribuyente como de cada hijo declarado. Esto quiere decir que, incluso, los inmigrantes indocumentados pueden solicitarlo

En cuanto a los ingresos, para recibir el crédito completo:

Hasta US$75,000 de ingresos para personas solteras o jefes de familia.

Hasta US$110,000 para parejas casadas que presentan declaración conjunta.

Además, con el nuevo diseño de la eliminación gradual (phase-out), familias de clase media con ingresos más altos pueden recibir un monto parcial. Por ejemplo, el estado indica que incluso un hogar de cuatro personas con un niño menor de 4 años y otro mayor de 4, con ingreso de US$170,000, que antes no recibía nada, ahora puede obtener más de US$500 al año.

Las familias hispanas que viven en Nueva York y son inmigrantes indocumentados, también pueden reclamar este crédito (Foto: Freepik)

UN BENEFICIO CLAVE PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

Un cambio fundamental es la eliminación del antiguo requisito de ingreso mínimo, que durante años dejó fuera del beneficio completo a muchas familias con trabajos informales, jornadas parciales o periodos sin empleo.

Ahora:

Quienes no tienen ingresos o ganan menos de US$4,000 pueden recibir el crédito máximo en efectivo, siempre que presenten su declaración.

Si los ingresos superan ese monto y no hay impuestos adeudados, el crédito se paga como reembolso.

Si existe una deuda pequeña de impuestos, el crédito puede cubrirla e incluso generar dinero adicional.

Este ajuste amplía de forma real el alcance del programa y permite que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan, incluyendo hogares que dependen de trabajos por horas en construcción, delivery, limpieza o cuidados, muy comunes entre la comunidad latina en Nueva York. Organizaciones que trabajan contra la pobreza infantil en el estado señalan que esta expansión puede reducir la pobreza infantil en Nueva York en más de un 8% si todas las familias elegibles reclaman el crédito.

¿AFECTA OTROS BENEFICIOS COMO SNAP O MEDICAID?

Este punto genera muchas dudas, pero la respuesta oficial es clara: recibir el Empire State Child Credit no afecta otros beneficios clave. La Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York (OTDA) confirmó que el crédito no reduce ni elimina ayudas como:

SNAP (cupones de alimentos).

Medicaid.

SSI.

Asistencia en efectivo.

Programas de vivienda.

Además, si el reembolso se guarda en una cuenta de ahorros o en el banco, ese dinero no se tomará en cuenta para los límites de activos durante 12 meses para estos programas. Esto es especialmente importante para familias que viven en vivienda pública o reciben Section 8 en vecindarios de alta renta como partes de Brooklyn y Manhattan, donde cualquier cambio en el ingreso o los ahorros suele generar preocupación.

¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO Y FECHAS CLAVE?

La temporada de presentación de impuestos 2026 (año fiscal 2025) ya está abierta y el estado está alentando a las familias a presentar lo antes posible para recibir su dinero más rápido. La presentación electrónica (e-file) es la opción más rápida y segura, y suele permitir recibir el reembolso en menos tiempo que enviar formularios en papel. Es importante que esto se realice con el Formulario IT-213 .

El Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York ofrece opciones gratuitas de preparación y presentación para quienes califican, algo especialmente útil para familias de ingresos bajos y medios que no quieren gastar en un preparador privado. Un detalle clave: incluso si no existe obligación de declarar impuestos, es obligatorio presentar la declaración estatal para poder recibir el Empire State Child Credit. En muchas iglesias, organizaciones comunitarias y centros de recursos para inmigrantes en Nueva York —por ejemplo, en El Bronx, Harlem o Corona— suelen ofrecer clínicas de taxes gratis o de bajo costo, por lo que vale la pena preguntar en tu barrio.

UN IMPACTO QUE VA MÁS ALLÁ DEL ALIVIO ECONÓMICO

De acuerdo con análisis de expertos y documentos oficiales del estado, si todas las familias elegibles acceden a este crédito ampliado, la medida podría reducir de forma significativa la pobreza infantil en Nueva York, en más de un 8%. Además de aliviar la presión inmediata sobre el presupuesto mensual, los estudios muestran que estas transferencias ayudan a mejorar el bienestar de los niños, desde la salud hasta el rendimiento escolar y las oportunidades futuras.

Por eso, más allá de los números, este programa se convierte en una herramienta concreta para reforzar la estabilidad económica de millones de hogares en todo el estado, incluyendo a cientos de miles de familias hispanas que viven y trabajan en la ciudad de Nueva York. Si tienes hijos y resides en Nueva York —seas ciudadano, residente permanente o declares con ITIN— revisar tu elegibilidad y presentar tu declaración estatal puede marcar una diferencia real en tu economía familiar y en el día a día de tus hijos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!