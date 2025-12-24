Cuando cambia el calendario escolar en Nueva York, el impacto va mucho más allá de las aulas, sobre todo en los hogares hispanos. En barrios como Jackson Heights, Corona, Sunset Park, Washington Heights o el sur del Bronx, padres, abuelos y otros familiares dependen de esas fechas para coordinar vacaciones, turnos de trabajo, celebraciones de fin de año y el cuidado de los niños, algo que no siempre es fácil para quienes tienen más de un empleo o trabajan en horarios nocturnos.

En ese contexto, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYC DOE) confirmó una modificación importante para el ciclo escolar 2025‑26. La decisión apunta a algo muy concreto: ofrecer un descanso de fin de año más largo y evitar interrupciones innecesarias en el regreso a clases, una queja frecuente entre familias hispanas que deben reorganizar sus rutinas entre el Metro, los buses y los traslados diarios a escuelas en los cinco condados.

¿CUÁNDO SERÁ EL RECESO Y CUÁNDO REGRESAN LOS ESTUDIANTES?

De acuerdo con el calendario actualizado del Department of Education (DOE), los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York iniciarán el receso invernal el miércoles 24 de diciembre y permanecerán sin clases hasta el viernes 2 de enero. El regreso oficial a las aulas quedó establecido para el lunes 5 de enero, eliminando el retorno por un solo día que figuraba en versiones anteriores del calendario.

Este cambio amplía el descanso total de 9 a 12 días consecutivos si se cuentan los fines de semana. Para muchas familias hispanas en NYC —incluyendo hogares en vecindarios como Elmhurst, Inwood, Bushwick o Mott Haven— esto representa una diferencia real al momento de planificar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, viajar a ver a la familia en otros estados o países, o buscar opciones de cuidado infantil cuando los padres trabajan en restaurantes, construcción, limpieza, delivery u otros oficios con pocos días libres.

Las escuelas de Nueva York le darán a sus estudiantes unos cuantos días de vacaciones durante este invierno (Foto: Imagen creada con inteligencia artificial por Freepik)

¿POR QUÉ SE ELIMINÓ EL REGRESO DE UN SOLO DÍA?

En una versión previa del calendario escolar 2025‑26, el DOE había programado el regreso a clases para el viernes 2 de enero. Con la actualización, esa fecha fue declarada día libre tanto para estudiantes como para el personal educativo, evitando que los niños tengan que volver solo por una jornada antes de retomar de lleno la rutina escolar. El objetivo, según explicaron autoridades educativas, es facilitar la organización familiar y reducir el estrés que provoca ese “regreso relámpago” entre las celebraciones de fin de año.

La decisión no surge de la nada. Durante el ciclo 2024‑25, un día escolar aislado antes del receso navideño generó fuertes críticas de padres y maestros, especialmente en comunidades de mayoría latina donde muchas familias dependen del calendario escolar para organizar sus días de trabajo y las actividades en iglesias, ligas deportivas juveniles o centros comunitarios. Incluso, un estudiante de séptimo grado en Brooklyn impulsó una petición que logró amplio apoyo y terminó influyendo en una medida tomada por el alcalde Eric Adams.

UN CAMBIO CON ANTECEDENTES CLAROS

Además de ese episodio reciente, existe un antecedente histórico que muchos padres recuerdan. La última vez que el 2 de enero cayó en viernes, durante el ciclo escolar 2014‑15, también fue considerado día no lectivo, lo que permitió un receso más continuo para los estudiantes. Por eso, para muchas familias neoyorquinas —incluidas las de origen dominicano, puertorriqueño, mexicano, ecuatoriano y centroamericano— la modificación del calendario actual no resultó sorpresiva.

A pesar de sumar un día adicional de descanso, funcionarios del DOE confirmaron que la ciudad seguirá cumpliendo con la ley estatal de Nueva York, que exige un mínimo de 180 días de instrucción por año escolar. El ajuste no pone en riesgo el financiamiento ni las obligaciones legales del sistema educativo, algo clave para las escuelas de vecindarios de mayoría hispana que dependen de esos recursos para programas de apoyo en inglés como segundo idioma, tutorías y actividades extracurriculares.

Las vacaciones de invierno representan una oportunidad perfecta para que los más pequeños pasen las fiestas de fin de año junto a sus familias (Foto: Freepik)

OTRAS FECHAS IMPORTANTES EN ENERO

Más allá del receso invernal extendido, el calendario escolar incluye otras fechas clave que las familias hispanas deben tener en cuenta al organizar sus horarios. El lunes 19 de enero no habrá clases por la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., mientras que el lunes 26 se llevará a cabo un Día de Desarrollo Profesional, lo que significa que los estudiantes de secundaria y preparatoria no asistirán a clases.

Desde la experiencia de quienes siguen de cerca la educación pública en la ciudad —incluyendo organizaciones comunitarias, asociaciones de padres y grupos latinos que se reúnen en escuelas, centros culturales y parroquias— este tipo de ajustes suele ser bien recibido. Un descanso más continuo permite a los estudiantes regresar con mayor energía y ayuda a las familias a comenzar el nuevo año con menos tensiones logísticas, especialmente para quienes dependen del transporte público y de redes de apoyo entre vecinos y familiares.

Con el regreso a clases fijado para el 5 de enero, el calendario escolar 2025‑26 refleja una mayor sensibilidad hacia las necesidades reales de la comunidad educativa de Nueva York, donde la presencia hispana es cada vez más visible en distritos escolares del Bronx, Queens, Brooklyn y Upper Manhattan. Pequeños cambios en las fechas pueden marcar una diferencia importante en la vida diaria de miles de hogares latinos, desde quienes viven en edificios de la NYCHA hasta quienes comparten departamentos en vecindarios como Corona, Washington Heights o el Lower East Side.

Evento Fecha Inicio del receso invernal Miércoles 24 de diciembre Fin del receso invernal Viernes 2 de enero Regreso a clases Lunes 5 de enero Día de Martin Luther King Jr. (sin clases) Lunes 19 de enero Día de Desarrollo Profesional (sin clases para secundaria y preparatoria) Lunes 26 de enero

