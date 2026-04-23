Recientemente, el alcalde de Nueva York , Zohran Mamdani, lanzó un sistema diseñado que pretende reducir los costos de seguros de vivienda en esta ciudad. Ante este nuevo plan, posiblemente tengas dudas de cómo funcionará y si realmente tendría un efecto positivo para ti. Según lo planteado por el burgomaestre, se trataría de una iniciativa que beneficiará considerablemente a sus residentes a largo plazo. Para que sepas más detalles sobre estas nuevas medidas, te invito a leer los siguientes párrafos.

Distintos estudios confirmaron una problemática que aquejaban miles de ciudadanos de la Gran Manzana: el alto costo de vida que está afectando progresivamente a los residentes y especialmente a los propietarios.

Entonces, ante los elevados gastos inmobiliarios que se están registrando en Nueva York, el alcalde Mamdani lanzó un nuevo esquema de seguros de vivienda que ya está generando grandes expectativas.

Este nuevo sistema de seguros de vivienda planteado por Mamdani está generando expectativos. (Crédito: Foto por MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Cómo funcionará este sistema de seguros de vivienda en Nueva York

Este proyecto plantea la creación de un sistema apoyado por fondos públicos para disminuir el valor de las pólizas en inmuebles de vivienda asequible o con rentas reguladas; de esa manera frenará la tendencia al alza en los costos operativos que está perjudicando a los propietarios.

Esta medida surge ante las primas de seguros de propiedad que aumentaron en más de un 100% en los últimos cuatro años, una tendencia que ha generado preocupación generalizada en el sector inmobiliario.

Entonces, con la aplicación de este esquema de seguros de vivienda se espera que las primas se reduzcan notoriamente y se registre una mayor estabilidad en el mercado . Según estimaciones iniciales, se proyecta una disminución en el costo de las pólizas que oscilaría entre el 20 y 30%.

La estrategia se centrará en los inmuebles con alquiler estabilizado, los cuales representan un componente para garantizar la disponibilidad de vivienda asequible.

La razón es sencilla: si se reduce las cargas financieras de los dueños de las viviendas, se alivia la presión sobre las tarifas de renta. Entonces, de esa manera se protegerá la estabilidad económica de los inquilinos.

Este nuevo esquema beneficiará tanto a propietarios de la viviendas como a los inquilinos. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Estará disponible a corto plazo?

Según lo planteado por los funcionarios de la ciudad, este plan será implementado de manera gradual, comenzando con la cobertura de 20,000 viviendas desde el 2027; el objetivo general es asegurar un total de 100,000 propiedades para el año 2030.

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