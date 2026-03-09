Una nueva ley podría cambiar la forma en que funcionan muchos consultorios dentales en Nueva York. La gobernadora Kathy Hochul firmó una legislación que permitirá a los higienistas dentales realizar limpiezas de dientes sin la supervisión directa de un dentista en el mismo edificio. Hasta ahora, las reglas exigían que un dentista estuviera presente en el consultorio mientras se realizaba una limpieza dental. Con la nueva norma, los higienistas podrán asumir más responsabilidades, lo que según las autoridades ayudará a ampliar el acceso a la atención dental para millones de personas.

La asambleísta Amy Paulin, quien patrocinó el proyecto de ley, explicó que la reforma responde a una necesidad que existe desde hace tiempo en el estado.

“Esta es una reforma que se necesitaba desde hace mucho tiempo”, afirmó Paulin en conversación con PIX 11. “Nueva York tiene escasez de atención dental en todo el estado y, al mismo tiempo, contamos con higienistas altamente capacitados que están listos para asumir más trabajo”.

La normativa permitirá que realicen limpiezas sin que un dentista esté presente en el edificio, algo que antes era obligatorio. (Foto referencial: Freepik)

La nueva ley también permitirá que higienistas con al menos tres años de experiencia trabajen en escuelas y residencias de adultos mayores, donde podrán ofrecer distintos servicios de salud dental. Entre ellos se incluyen atención preventiva, evaluaciones y radiografías para detectar problemas a tiempo.

Desde el sector profesional también expresaron su apoyo a la medida.

El presidente de la New York State Dental Association, Maurice Edwards, señaló: “Al permitir que los higienistas dentales trabajen de forma más amplia bajo la guía de un dentista activamente involucrado, esta ley amplía el acceso a la atención mientras mantiene altos estándares. Es un claro ejemplo de lo que la odontología organizada puede lograr cuando trabajamos juntos”.

Autoridades y especialistas aseguran que la medida ayudará a enfrentar la escasez de profesionales y mejorar el acceso a la atención dental, especialmente en zonas rurales. (Foto referencial: senivpetro / Freepik)

La senadora estatal Rachel May, copatrocinadora del proyecto, también destacó que muchas comunidades tienen dificultades para recibir atención dental.

“Muchos neoyorquinos, especialmente en áreas rurales, enfrentan dificultades para acceder a la atención dental debido a la escasez de proveedores”, expresó.

La falta de personal ha sido reconocida también por la American Dental Association, que señala que muchas clínicas privadas tienen problemas para contratar higienistas.

La ley, firmada por la gobernadora Kathy Hochul, entrará en vigor en julio de 2027. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Para ayudar a resolver esta situación, el presupuesto estatal de 2026 incluyó acceso gratuito a programas técnicos de dos años en áreas con alta demanda, como la higiene dental.

Cabe agregar que la nueva ley entrará en vigor en julio de 2027.

En qué se diferencia un higienista dental de un dentista

Un dentista es un profesional de la salud que completó estudios universitarios de odontología y está capacitado para diagnosticar y tratar enfermedades de la boca, los dientes y las encías. Puede realizar procedimientos complejos como empastes, extracciones, tratamientos de conducto, colocación de coronas o implantes, además de diagnosticar problemas dentales y diseñar planes de tratamiento.

Un higienista dental, en cambio, es un especialista enfocado principalmente en la prevención y el cuidado básico de la salud bucal. Su trabajo suele incluir limpiezas dentales, eliminación de placa y sarro, radiografías dentales, revisiones iniciales y educación a los pacientes sobre cómo mantener una buena higiene oral.

La principal diferencia es que el dentista tiene la formación y la licencia para diagnosticar y realizar tratamientos médicos complejos, mientras que el higienista dental se centra en la prevención y el mantenimiento de la salud bucal, normalmente trabajando bajo la supervisión o dentro del equipo de un dentista.

