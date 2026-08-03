La región triestatal (zona urbana compartida por Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut) comenzó la semana bajo la influencia de un nuevo sistema de tormentas que llegó durante la noche del domingo y continuará provocando varios periodos de lluvias intensas a lo largo del lunes. Las autoridades advirtieron que el mayor riesgo es la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en zonas que ya fueron afectadas por las fuertes precipitaciones registradas en semanas recientes.

De momento, se mantienen vigentes las advertencias y los avisos por inundaciones repentinas para la ciudad de Nueva York y otras localidades de la región durante las primeras horas del lunes.

Aunque no lloverá de manera constante durante todo el día, se esperan varios episodios de precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas y, de forma aislada, algunas podrían alcanzar intensidad severa.

Las autoridades emitieron alertas por inundaciones repentinas debido a la intensidad de las precipitaciones. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

También se esperan fuertes ráfagas de viento

NBC 4 New York informa que, además de la lluvia, el sistema podría generar ráfagas de viento cercanas a las 60 millas por hora en algunos sectores; sin embargo, los meteorólogos señalan que la principal amenaza sigue siendo la acumulación de agua y las inundaciones en calles, carreteras y zonas de drenaje deficiente.

El martes sería el único día con condiciones más estables y agradables antes de un nuevo cambio en el tiempo.

Los pronósticos indican que la lluvia podría regresar desde la tarde del miércoles, mientras que entre el jueves y el fin de semana aumentarán nuevamente las probabilidades de tormentas en gran parte de la región triestatal.

El martes se perfila como el único día con tiempo estable antes del regreso de nuevas lluvias. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Operativo de emergencia en marcha y restricciones costeras

Según CBS News, el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York activó desde el domingo su Plan de Emergencia por Inundaciones Repentinas, una medida que incluye la inspección avanzada y la limpieza preventiva de sumideros en áreas propensas a anegamientos.

Como parte de este despliegue, varias fuerzas de tarea se mantienen en total alerta para atender de inmediato reportes de árboles caídos o vehículos que hayan quedado varados en las calles debido a la acumulación de agua.

Al mismo tiempo, las autoridades emitieron un aviso de fuerte oleaje para las playas ubicadas al sur de la ciudad de Nueva York y en Long Island, advirtiendo que las olas podrían alcanzar alturas de entre seis y diez pies.

Esta condición costera se ve agravada por un alto riesgo de corrientes de resaca, por lo que se recomienda extremar las precauciones en las zonas de costa mientras persisten los efectos del sistema de tormentas.