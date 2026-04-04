A pocas horas de celebrarse el Domingo de Pascua en Nueva York, los residentes podrían experimentar serias complicaciones ante los recientes pronósticos emitidos por los servicios de meteorología. Si bien al principio de esta semana el tiempo fue calmado en esta área, se prevé una amenaza de tormentas que anularía cualquier actividad al aire libre o los emblemáticos desfiles . De residir en esta zona del país, es importante que descubras qué condiciones climáticas se podrían registrar para este último día de Semana Santa y así tomes tus precauciones necesarias.

De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News New York , el mal tiempo ya se está registrando en esta área desde este sábado 4 de abril. En un principio, la costa litoral ha alcanzando temperaturas máximas que no superaron los 60 °F.

Si bien se prevén precipitaciones ligeras y aisladas, el pronóstico para el presente día en Nueva York señala que se mantendrán condiciones secas con una alternancia entre el sol y nubes en mayor parte del estado.

Ante este pronóstico, es posible que muchos desfiles vinculados al Domingo de Pascua queden cancelados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué condiciones climáticas esperar para este Domingo de Pascua en Nueva York

El medio citado señaló que, durante este domingo 5 de abril, la región mantendrá temperaturas suaves, pero no se descartan lluvias aisladas. En las primeras horas del día, el cielo permanecerá mayormente nublado.

Cuando el reloj marque el mediodía en Nueva York, el panorama climático cambiará rotundamente, pues se esperan chubascos de intensidad ligera a moderada, con presencia de truenos aislados. La cantidad de lluvia no será significativa, pues las acumulaciones se mantendrán en media pulgada.

Desde el mediodía de este domingo, se prevé lluvias de intensidad ligera a moderada en Nueva York. (Crédito: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

A pesar de estas lluvias, éstas finalizarán en horario de la cena, lo que te permitiría que disfrutes de una puesta de sol al finalizar el día o participes de una actividad relacionada a esta tradición religiosa.

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