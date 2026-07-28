La ciudad de Nueva York permanece este martes bajo una Vigilancia por Inundaciones mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre la posibilidad de inundaciones repentinas que podrían poner en riesgo la vida. La alerta también abarca sectores de Long Island, el valle del Hudson, la mayor parte de Connecticut, el norte de Nueva Jersey y el este de Pensilvania, donde se esperan lluvias de gran intensidad durante las próximas horas.

Según ABC 7, los pronósticos indican acumulados de entre 2 y 5 pulgadas de lluvia en varias zonas, aunque algunos lugares podrían recibir entre 2 y 3 pulgadas por hora.

Las precipitaciones más fuertes continuarían hasta la mañana del miércoles y, en áreas de los Catskills, podrían acumularse entre 6 y 8 pulgadas en apenas unas horas, lo que dificultaría los desplazamientos y aumentaría el riesgo de inundaciones repentinas.

De acuerdo con los pronósticos, la ciudad de Nueva York, Long Island y la región del Mid-Hudson presentan una probabilidad moderada, de entre el 40% y el 70%, de sufrir inundaciones repentinas.

En tanto, la Capital Region y el Mohawk Valley enfrentan un riesgo menor, de entre el 15% y el 40%, mientras que el resto del estado mantiene una probabilidad marginal, de entre el 5% y el 15%.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente peligrosas y complicaciones para los desplazamientos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Vuelos afectados y varios condados bajo vigilancia

Las tormentas también comenzaron a impactar el transporte aéreo. Según el medio citado, cientos de vuelos fueron cancelados este martes en los principales aeropuertos del área de Nueva York, entre ellos 117 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), 109 en LaGuardia y 61 en Newark, lo que representa entre el 10% y el 20% de las operaciones programadas.

La vigilancia por inundaciones incluye los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, además de los condados de Nassau, Westchester, Orange, Putnam y Rockland.

En Nueva Jersey, la alerta se extiende a Bergen, Essex, Hudson, Passaic y Union, mientras que en Connecticut también afecta a los condados de Fairfield y New Haven.

Las tormentas ya provocaron cientos de cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de JFK, LaGuardia y Newark. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Gobernadora Hochul pide tomar precauciones

Ante el avance del sistema de tormentas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a la población mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades.

“El estado de Nueva York experimentará un episodio prolongado de lluvias que comenzará el martes, traerá precipitaciones intensas y provocará inundaciones repentinas. Los neoyorquinos deben mantenerse vigilantes, informados y actuar con precaución”, señaló la mandataria.

Además, Hochul recordó que los equipos de emergencia ya se encuentran preparados para responder a cualquier incidente.

“Mientras las agencias estatales están preparadas y movilizadas para mantener seguros a los neoyorquinos, es importante que todos hagan su parte siguiendo el pronóstico local y, cuando tengan dudas, den la vuelta y no intenten cruzar zonas inundadas”, agregó.

La advertencia llega después de que, durante la noche del lunes, fuertes tormentas dejaran inundaciones repentinas, granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias torrenciales en varias zonas de Nueva Jersey.

La gobernadora Kathy Hochul instó a la población a mantenerse informada y evitar cruzar áreas inundadas. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

¿Cómo estará el clima en Nueva York durante los próximos días?

Además del riesgo de tormentas fuertes este martes, el pronóstico indica que el tiempo continuará inestable durante buena parte de la semana.

Según AccuWeater, las lluvias y tormentas podrían afectar las actividades al aire libre y provocar nuevos episodios de inundaciones repentinas, especialmente entre el martes y el miércoles.

Fecha Pronóstico Máxima Mínima Humedad Miércoles 29 de julio Tormentas y lluvias persistentes durante gran parte del día 25 °C 20 °C 96 % Jueves 30 de julio Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas 24 °C 20 °C 55 % Viernes 31 de julio Ambiente cálido con posibilidad de tormentas 27 °C 21 °C 72 % Sábado 1 de agosto Tiempo caluroso y húmedo, con lluvias y tormentas dispersas 28 °C 21 °C 84 % Domingo 2 de agosto Intervalos de nubes y sol con lluvias aisladas 28 °C 21 °C 55 %

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las tormentas más intensas podrían generar inundaciones repentinas, reducir la visibilidad en carretera y ocasionar retrasos en los desplazamientos durante los próximos días.