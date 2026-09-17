Mientras septiembre todavía deja tardes cálidas en los cinco boroughs y muchos neoyorquinos siguen pensando en el regreso a clases, los trayectos en subway y las rutinas de trabajo, la ciudad ya prepara su respuesta para la próxima temporada invernal. El Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) abrió el reclutamiento de personal temporal para despejar acumulaciones de nieve y hielo en espacios públicos, una oportunidad que puede resultar atractiva para quienes buscan ingresos adicionales durante los meses más fríos. La remuneración comenzará en US$30 por hora y subirá a US$45 después de las primeras 40 horas semanales. La convocatoria está dirigida a mayores de 18 años autorizados para trabajar en Estados Unidos y capaces de realizar labores físicas exigentes bajo condiciones climáticas adversas.

La iniciativa forma parte de un proceso renovado para contratar a los llamados Emergency Snow Shovelers, es decir, paleadores de emergencia que el DSNY activa cuando una nevada intensa requiere refuerzos. Su tarea consiste en despejar puntos esenciales para la vida cotidiana: cruces peatonales, paradas de autobús, hidrantes y las step streets, calles con escaleras frecuentes en sectores con desniveles del Bronx y Manhattan.

Para muchas familias latinas que viven en vecindarios donde se camina, se toma el bus o se combina el transporte público para llegar al empleo, llevar a los niños a la escuela o hacer compras, esos espacios transitables pueden marcar una diferencia durante una tormenta. Sin embargo, hay una precisión importante: se trata de un empleo por jornada, activado según las necesidades municipales. Registrarse no significa obtener un horario permanente ni una cantidad de horas asegurada.

Nueva York es uno de los estados que se caracterizan por recibir nieve durante el invierno (Foto: AFP)

¿CUÁNTO PAGARÁ NUEVA YORK POR REMOVER NIEVE?

El cambio más importante para la temporada 2026-2027 es el incremento de la tarifa. El DSNY informó que el pago inicial aumentará de US$19.14 a US$30 por hora.

Las personas que superen las 40 horas en una misma semana recibirán US$45 por hora a partir de ese momento. Durante el invierno anterior, la remuneración adicional era de US$28.71.

Condición Pago anterior Pago para el invierno 2026-2027 Tarifa inicial US$19.14 por hora US$30 por hora Después de 40 horas en una semana US$28.71 por hora US$45 por hora

El monto más alto puede ser relevante durante semanas con tormentas consecutivas o acumulación considerable. Aun así, el número de turnos disponibles dependerá de la intensidad del fenómeno meteorológico y de la operación que el Departamento de Sanidad necesite desplegar.

MAMDANI QUIERE TENER PERSONAL LISTO ANTES DE LA PRIMERA NEVADA

La administración del alcalde Zohran Mamdani adelantó el proceso de inscripción al otoño, en lugar de esperar a que una tormenta afecte las calles de la ciudad. El objetivo es contar con paleadores registrados, orientados y asignados antes de que llegue una nevada significativa.

“Si el año pasado de ventiscas, tormentas eléctricas y olas de calor nos enseñó algo, es que nunca es demasiado pronto para prepararse para el clima extremo”, dijo Mamdani. “El invierno pasado, miles de neoyorquinos dieron un paso al frente para ayudar a sus vecinos a salir de la nieve y el hielo. Este año, estamos aumentando su salario y facilitando el ingreso al programa, porque cuando llegue la nieve, nuestra ciudad debe estar lista”.

Según la ciudad, más de 7,800 residentes participaron en el programa durante la temporada pasada, una cifra récord. Por primera vez, Sanidad desplegó a este grupo mientras todavía nevaba y en turnos nocturnos para acelerar la atención de los puntos más transitados.

Junto con los empleados regulares del departamento, los contratados contribuyeron a despejar:

135,000 cruces peatonales.

34,000 paradas de autobús.

29,000 hidrantes contra incendios.

El comisionado de Sanidad, Gregory Anderson, señaló que la meta para los próximos meses es tener equipos preparados para que los cruces, las paradas de bus y otras infraestructuras críticas sean seguras para pasajeros y peatones tan pronto como sea posible tras una tormenta.

El alcalde de Nueva York hizo oficial que hubo un incremento de sueldo para quienes vayan a trabajar como paleadores de nieve en este invierno (Foto: NYC)

¿QUÉ HARÁN LOS TRABAJADORES?

Los Emergency Snow Shovelers no son contratados para limpiar las avenidas principales con maquinaria pesada. Su labor se concentra en áreas públicas que deben mantenerse transitables para peatones, pasajeros y equipos de emergencia.

Entre sus tareas están:

Retirar nieve y hielo de las paradas de autobús.

Despejar cruces peatonales.

Limpiar los alrededores de hidrantes contra incendios.

Quitar acumulaciones de las step streets o calles con escaleras.

Ayudar a mantener accesibles otras zonas de infraestructura peatonal.

En una metrópoli donde millones de personas dependen del transporte público incluso durante los días más fríos, liberar una parada de bus o un cruce puede facilitar el trayecto hacia el subway, el empleo, una cita médica o la escuela.

Un ciudadano de Nueva York limpiando la nieve de una acerca cercana a un parque (Foto: AP)

REQUISITOS PARA POSTULAR

La convocatoria está abierta a personas que puedan realizar labores físicas intensas bajo temperaturas bajas y condiciones adversas. El DSNY estableció los siguientes requisitos:

Requisito Condición Edad Tener al menos 18 años Autorización laboral Estar legalmente autorizado para trabajar en Estados Unidos Capacidad física Poder realizar trabajo físico pesado bajo condiciones climáticas invernales adversas Vestimenta Contar con ropa propia adecuada y resistente al clima extremo de invierno

El último requisito merece atención. Cuando una persona sea convocada, deberá presentarse con su propia ropa apropiada para frío, hielo y humedad, además de contar con la condición necesaria para realizar la tarea manualmente.

FECHAS Y LUGARES DE REGISTRO

El primer evento de registro será el sábado 19 de septiembre en el Bronx. Después habrá una jornada en cada uno de los cinco boroughs de Nueva York.

Fecha Borough Lugar Horario Sábado 19 de septiembre Bronx Taft High School, 240 E 172nd St., Bronx, NY 10457 9 a.m. a 5 p.m. Sábado 26 de septiembre Manhattan Manhattan Center for Science and Mathematics, 260 Pleasant Ave., Manhattan, NY 10029 9 a.m. a 5 p.m. Sábado 3 de octubre Brooklyn PS 289 George V. Brower, 900 St. Marks Ave., Brooklyn, NY 11213 9 a.m. a 5 p.m. Sábado 10 de octubre Queens PS 040 Samuel Huntington, 109-20 Union Hall St., Queens, NY 11433 9 a.m. a 5 p.m. Sábado 17 de octubre Staten Island Susan E. Wagner High School, 1200 Manor Road, Staten Island, NY 10314 9 a.m. a 5 p.m.

El DSNY anticipó que anunciará actividades adicionales de inscripción en distintos puntos de la ciudad. Antes de salir de casa, conviene revisar la información oficial para confirmar que no haya cambios en las fechas, las direcciones o los horarios.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN LLEVAR

Para evitar llegar al evento y tener que volver por falta de papeles, los solicitantes deben presentar la documentación completa. El DSNY pide lo siguiente:

Un número de teléfono y una dirección de correo electrónico válidos.

La tarjeta del Seguro Social.

El formulario W-4 de retención federal completado.

El formulario IT-2014 de retención del estado de Nueva York completado.

El formulario I-9 completado.

Los documentos originales y vigentes requeridos para acreditar autorización de empleo, según la lista de documentos aceptables para el formulario I-9.

A diferencia de temporadas anteriores, ya no será necesario llevar fotografías impresas. La ciudad tomará las imágenes durante las jornadas de inscripción, una medida diseñada para simplificar el trámite.

BENEFICIO POR REGISTRARSE ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE

Quienes completen el proceso en uno de los eventos del DSNY antes del 30 de noviembre de 2026 podrán acceder a una orientación pagada de cuatro horas en diciembre. También recibirán un procesamiento acelerado de la remuneración, con la meta de que el cheque llegue dentro de las dos semanas posteriores a haber realizado una jornada.

Después de inscribirse, el solicitante recibirá una confirmación por correo electrónico aproximadamente tres semanas después de la cita. Si no la recibe, el DSNY indica que puede comunicarse con ShovelSnow@dsny.nyc.gov después del 31 de octubre para consultar el estado de su trámite.

Más adelante, cada paleador será asignado a un garaje del DSNY desde donde deberá reportarse cuando sea convocado por una nevada importante. La ubicación dependerá de las necesidades de cada borough y de las tres preferencias que la persona indique al completar su solicitud.

Para quienes buscan una fuente temporal de ingresos durante el invierno neoyorquino, la convocatoria ofrece una tarifa considerablemente superior a la de la temporada pasada. Aun así, es importante postular con expectativas claras: es una labor físicamente demandante, se activa de acuerdo con el clima y exige disponibilidad cuando la ciudad necesita despejar cruces, paradas de autobús y otros puntos cubiertos de nieve o hielo.