Nueva York abrió una vacante poco común para profesionales de la gastronomía: la ciudad busca un cocinero de tiempo completo para Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde en Manhattan. La persona elegida preparará alimentos para Zohran Mamdani, su familia y asistentes a recepciones, cenas y otras actividades institucionales. Para cocineros que han desarrollado su trayectoria en restaurantes familiares del Alto Manhattan, servicios de banquetes en el Bronx o empresas de catering en Queens, la oportunidad ofrece una vía de ingreso al servicio público sin examen de servicio civil. El salario anual es de US$64,500, aunque las funciones demandan disponibilidad en horarios variables, reserva absoluta y conocimientos de preparaciones del sur de Asia y Medio Oriente.

La convocatoria fue difundida por la Office of the Mayor el 4 de agosto de 2026. El cargo se denomina oficialmente Cook, pertenece al Department of Gracie Mansion y está clasificado en el servicio civil como Mayoral Office Assistant, bajo el código de título 06405. La postulación no exige rendir un examen.

EL TRABAJO SERÁ EN GRACIE MANSION

Gracie Mansion funciona como residencia oficial del alcalde de Nueva York desde 1942. El inmueble está en Manhattan, dentro de Carl Schurz Park y a orillas del East River. También se le conoce como la “People’s House”, debido a que no solo sirve como hogar de la familia del mandatario local, sino que recibe reuniones públicas, actos comunitarios y compromisos protocolares.

La plaza estará integrada a la estructura de la Mayor’s Office y contempla la contratación de una sola persona.

Dato de la vacante Información Puesto Cook Salario anual US$64,500 Jornada Tiempo completo Ubicación Manhattan Lugar de trabajo Gracie Mansion Agencia Office of the Mayor Examen No requerido Puestos disponibles 1 Publicación 4 de agosto de 2026 Fecha límite 3 de octubre de 2026 Job ID 789828

Zohran Mamdani y su esposa Rama Duwaji en Gracie Mansion (Foto: Oficina del Alcalde de Nueva York)

¿QUÉ HARÁ LA PERSONA CONTRATADA?

La función abarca mucho más que preparar comidas en una residencia. El nuevo integrante trabajará bajo la supervisión del Senior Executive Chef y del Executive Sous Chef, con participación en el servicio cotidiano, el armado de menús para recepciones y la organización general de la cocina.

Entre las labores incluidas en la convocatoria figuran:

Preparar, cocinar y presentar los platos asignados.

Realizar la mise en place y cuidar la calidad de cada elaboración.

Probar y ajustar recetas de acuerdo con las indicaciones del equipo culinario.

Recibir, almacenar y controlar inventarios de insumos y suministros

Mantener en orden la cocina, los refrigeradores, los equipos y las áreas de almacenamiento.

Operar de forma segura hornos, parrillas, freidoras, cortadoras, mezcladoras y lavavajillas.

Colaborar con servicios de catering, cenas, recepciones y funciones especiales.

Ejecutar tareas de lavado de vajilla, limpieza y sanitización.

Cumplir las normas de higiene, inocuidad alimentaria y saneamiento.

Resguardar la confidencialidad sobre el alcalde, sus familiares, invitados y actividades de la residencia.

La flexibilidad horaria es otro aspecto determinante. El anuncio señala que será necesario cubrir turnos diurnos o nocturnos, además de fines de semana y feriados. También podrían producirse modificaciones con poca anticipación si cambian las necesidades operativas.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Antes de enviar la solicitud, los interesados deben verificar que cumplen las condiciones mínimas fijadas por la City of New York. El aviso contempla formación escolar, certificación de seguridad alimentaria y experiencia previa en una cocina profesional.

Requisito ¿Es obligatorio? Diploma de secundaria o equivalente Sí Certificado NYC Food Handler Sí Al menos 3 años de experiencia profesional como cocinero Sí Carta de presentación Sí Dominio del español No, pero es preferido

También se valoran la destreza para el manejo de cuchillos y maquinaria gastronómica, la capacidad de trabajar bajo presión y la resistencia física para pasar períodos prolongados de pie. El puesto requiere levantar hasta 50 libras y asumir distintas responsabilidades durante la jornada.

El español figura como una habilidad preferida, aunque no constituye una condición obligatoria. Este punto puede favorecer a candidatos bilingües de comunidades como Washington Heights, Corona, Sunset Park o el sur del Bronx, donde el trabajo culinario forma parte de la vida cotidiana de miles de familias hispanas.

BUSCAN EXPERIENCIA EN COCINA DEL SUR DE ASIA Y MEDIO ORIENTE

El perfil solicitado va más allá de la experiencia general en restaurantes o servicios de alimentos. La administración municipal busca a alguien con dominio de diversos estilos culinarios y experiencia específica en platos de Asia del Sur y Medio Oriente.

El requisito puede resultar relevante para chefs que hayan trabajado con especias, técnicas y menús de esas tradiciones, sin descuidar la presentación, la consistencia y los estándares sanitarios. En una ciudad tan diversa como Nueva York, donde las brigadas de cocina suelen reunir a trabajadores de distintos países y culturas, ese recorrido profesional puede ser decisivo.

¿CÓMO POSTULAR Y REQUISITO DE RESIDENCIA?

La candidatura debe enviarse mediante el portal oficial de empleos de New York City. Los aspirantes deben identificar la plaza con el Job ID 789828, adjuntar su currículum y presentar una carta de presentación. El proceso cerrará el 3 de octubre de 2026.

En términos generales, los empleados municipales deben establecer residencia dentro de los cinco boroughs en un plazo de 90 días después de ser nombrados. Hay excepciones para determinados trabajadores que hayan prestado servicios a la ciudad durante dos años consecutivos y cumplan las condiciones para vivir en Nassau, Suffolk, Putnam, Westchester, Rockland u Orange County.

La oferta reúne condiciones poco habituales dentro del empleo público local: paga US$64,500 anuales, se desarrolla en Manhattan y permite trabajar dentro de la residencia oficial de la alcaldía. Para quienes ya conocen el ritmo intenso de una cocina neoyorquina y buscan estabilidad laboral, el puesto puede convertirse en una alternativa atractiva.

Quien sea elegido tendrá que ayudar en la preparación de la comida que consume el alcalde Zohran Mamdani, su familia e invitados a actividades institucionales (Foto: AFP)

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