Nueva York dejará atrás el horario de verano el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora y volverán a marcar la 1:00 a. m., por lo que se repetirá la franja entre la 1:00 y las 2:00 de la madrugada. Ese día, residentes de NYC, Long Island, Westchester, Buffalo y el resto del estado deberán llevar a cabo esta modificación clave, sobre todo quienes trabajan con turnos, viajan, tienen vuelos programados o mantienen contacto con familiares en América Latina. A continuación, te detallamos todo lo que tienes que saber sobre el final del Daylight Saving Time (DST) en el popularmente conocido como “Estado Imperio”.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 08/03/2026.- .Horario de verano 2026 en Nueva York: cuándo empieza y termina, impacto en NYC y principales ciudades del estado y recomendaciones oficiales para el cambio de hora. FOTO DE ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES / DOROO

Fecha y hora del cambio en Nueva York

El cambio al llamado horario de invierno en Nueva York será el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termina el horario de verano o Daylight Saving Time (DST). A las 2:00 a. m., la hora volverá automáticamente a ser la 1:00 a. m.

Con este ajuste, Nueva York pasa del horario de verano del Este, conocido como EDT, al horario estándar del Este o EST. El desfase cambia de UTC-4 a UTC-5, por lo que habrá una hora adicional durante esa madrugada.

Para la mayoría de las personas, el ajuste se aplicará de manera automática en teléfonos, computadoras, relojes inteligentes, televisores conectados a internet y otros dispositivos configurados con la zona horaria de Nueva York. Los relojes analógicos, algunos electrodomésticos, vehículos y equipos sin conexión deberán ajustarse manualmente.

¿Se atrasa o adelanta el reloj por el cambio de horario en Nueva York?

En noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora en Nueva York. Cuando sean las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, volverán a ser las 1:00 a. m.; es decir, esa franja horaria se repetirá.

Una fórmula sencilla para recordarlo en inglés es “fall back”: durante el otoño, el reloj vuelve una hora atrás. Esto significa que esa noche se duerme una hora más, aunque también comenzará a amanecer y anochecer más temprano.

El cambio de noviembre no marca el inicio astronómico del invierno. Se trata del regreso al horario estándar; el invierno astronómico de 2026 comenzará el 21 de diciembre.

Ejemplo práctico del cambio al horario de invierno en Nueva York

Si una persona termina su turno a las 2:30 a. m. del domingo 1 de noviembre, deberá revisar si su horario está expresado en EDT o EST. Debido a que la hora de la 1:00 a. m. se repite, esa precisión puede ser relevante para registros laborales, pagos por hora, citas médicas, vuelos, aplicaciones de transporte y eventos transmitidos en vivo.

Lo que debes saber sobre el cambio de horario en Nueva York

El fin del horario de verano está establecido para las 2:00 a. m. locales del primer domingo de noviembre. En 2026, esa fecha corresponde al 1 de noviembre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) y la información del portal NYC311.

Aunque se usa de forma común la expresión “horario de invierno”, el nombre correcto tras el cambio es horario estándar del Este o Eastern Standard Time (EST). Nueva York volverá a operar con UTC-5 hasta que el horario de verano se reactive en marzo de 2027.

Estos son los puntos más importantes antes de dormir el sábado 31 de octubre:

Atrasa una hora los relojes manuales antes de acostarte o al despertar el domingo.

Confirma que teléfonos, computadoras y relojes inteligentes tengan activada la fecha, hora y zona horaria automáticas.

Revisa alarmas para trabajo, escuela, iglesia, citas médicas o viajes.

Verifica horarios de vuelos, trenes, buses y servicios de transporte, especialmente si tu viaje ocurre durante la madrugada.

Toma en cuenta que habrá más luz temprano por la mañana y menos luz durante la tarde.

¿Qué zonas de Nueva York aplican al cambio de horario?

El cambio de horario se aplica en todo el estado de Nueva York, incluida la ciudad de Nueva York y sus cinco condados: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. También abarca Long Island, Westchester, el valle del Hudson, Albany, Syracuse, Rochester, Buffalo y otras localidades del estado.

Nueva York forma parte de la zona horaria del Este de Estados Unidos. Por ello, el cambio se coordina con otros territorios que observan el horario del Este, como Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Massachusetts, Florida —salvo parte del Panhandle— y Washington D.C.

No hay excepciones internas dentro de Nueva York: tanto quienes viven en los cinco boroughs de NYC como quienes residen en el norte del estado deben atrasar el reloj una hora. Las diferencias pueden surgir al coordinarse con lugares de Estados Unidos que no aplican el horario de verano, como la mayor parte de Arizona y Hawái.

Referencias para comunidades hispanas en Nueva York por el cambio de horario

Para las comunidades hispanas de Nueva York, el cambio de horario puede modificar de forma temporal la coordinación con familiares, negocios y servicios en otros países. Desde el 1 de noviembre, Nueva York estará en EST (UTC-5), por lo que conviene reconfirmar la hora antes de realizar llamadas internacionales, enviar remesas, participar en reuniones virtuales o seguir transmisiones deportivas y culturales.

En particular, la diferencia con varios países latinoamericanos puede cambiar por una hora:

Ciudad o país de referencia Diferencia con Nueva York tras el cambio a EST Referencia práctica Ciudad de México Nueva York estará 1 hora adelante 9:00 a. m. en CDMX = 10:00 a. m. en Nueva York Bogotá y Lima Misma hora 10:00 a. m. en Nueva York = 10:00 a. m. en Bogotá y Lima Santo Domingo y San Juan Nueva York estará 1 hora detrás 10:00 a. m. en Nueva York = 11:00 a. m. en Santo Domingo y San Juan Buenos Aires Nueva York estará 2 horas detrás 10:00 a. m. en Nueva York = 12:00 p. m. en Buenos Aires

Estas diferencias se derivan del regreso de Nueva York a EST (UTC-5), pero pueden variar si otro país modifica su propia normativa horaria. Para actividades importantes, como una cita consular, entrevista de empleo virtual o conexión aérea, conviene confirmar la hora local exacta con la entidad responsable.

En barrios con alta presencia latina, como Washington Heights, Jackson Heights, Corona, Sunset Park, Bushwick, el Bronx, East Harlem, Elmhurst y Flushing, el cambio también puede afectar rutinas de restaurantes, pequeños negocios, servicios de entrega, trabajos nocturnos y actividades comunitarias. La recomendación es actualizar los horarios publicados en redes sociales, calendarios digitales y sistemas de reservas desde la noche del sábado 31 de octubre.

ESTADOS UNIDOS, 01/11/2026.- ¿Se atrasa o se adelanta el reloj en noviembre? Revisa la fecha del cambio de horario 2026 en EE.UU. y las excepciones por estado y territorio. FOTO DE CATHERINE LANE PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / CATHERINE LANE

Preguntas frecuentes (FAQ) del cambio de horario en Nueva York 2026

¿Cuándo cambia el horario en Nueva York en 2026?

Nueva York cambia al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., el reloj se atrasará y volverá a marcar la 1:00 a. m.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. El cambio marca el fin del horario de verano y el retorno al horario estándar del Este (EST).

¿Gano o pierdo una hora de sueño?

Ganas una hora. La madrugada del domingo tendrá una hora adicional porque el periodo entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. se repetirá.

¿En qué zonas de Nueva York cambia la hora?

El ajuste rige en todo el estado, incluidos los cinco boroughs de New York City, Long Island, Westchester, Albany, Buffalo, Rochester, Syracuse y el norte de Nueva York.

¿Mi celular cambia la hora automáticamente?

En la mayoría de los casos sí, siempre que esté conectado a internet, tenga activada la actualización automática y esté configurado en la zona horaria del Este. Revisa de todos modos tus alarmas y cualquier reloj manual.

¿Nueva York estará en EST o EDT después del cambio?

Después del cambio del 1 de noviembre, Nueva York estará en EST (Eastern Standard Time), con UTC-5. Antes del ajuste funcionaba con EDT (Eastern Daylight Time), UTC-4.

¿El cambio de hora inicia oficialmente el invierno?

No. El 1 de noviembre corresponde al cambio de horario y al fin del DST, mientras que el invierno astronómico de 2026 comienza el 21 de diciembre.