Desde el 16 de febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) aplica un esquema más severo de puntos para infracciones de tránsito en todo el estado. El objetivo es sacar de las calles más rápido a los conductores peligrosos y reincidentes, especialmente en casos de alcohol, drogas y excesos de velocidad graves.

Según el aviso oficial del DMV, las nuevas puntuaciones ya están en vigor y se aplican a todas las condenas por infracciones que ocurran a partir de esa fecha. Esto implica que una sola falta grave puede bastar para revisar o suspender tu licencia, algo que antes era menos frecuente.

Infracciones que ahora suman muchos más puntos

Las autoridades estatales elevaron el valor de varias conductas consideradas especialmente peligrosas al volante. Estas son algunas de las más importantes para cualquier conductor que viva o maneje en Nueva York:

Alcohol o drogas: cualquier condena o incidente relacionado con manejar bajo la influencia (DWI, DWAI, drogas) ahora puede sumar hasta 11 puntos, cuando antes no sumaba puntos en el sistema del DMV.

Operar con licencia agravada no válida: la “aggravated unlicensed operation” también pasa a valer 11 puntos, lo que sitúa esta falta al mismo nivel que un caso grave por alcohol o drogas.

Exceso de velocidad en zonas de construcción: la conducción rápida en work zones pasa a una penalidad fija de 8 puntos, reforzando la protección a trabajadores y otros conductores.

Adelantar un autobús escolar detenido: pasar un school bus detenido, con luces y señales activadas, incrementa su penalización y se sitúa en 8 puntos, frente al valor más bajo que tenía antes.

Conducir un vehículo con exceso de altura que golpea un puente: esta conducta, vinculada a los llamados “bridge strikes”, ahora recibe 8 puntos.

Carreras y concursos de velocidad: participar en street racing o concursos de velocidad en la vía pública pasa a sumar 5 puntos.

Falta de debido cuidado y otros comportamientos inseguros: la “falta de debido cuidado” con peatones u otros usuarios, así como algunas maniobras peligrosas, suben a 5 puntos.

Además, el uso del celular u otros dispositivos electrónicos mientras manejas continúa sancionado con 5 puntos, por lo que combinar distracciones con estas nuevas faltas puede llevarte muy rápido al límite.

Un cambio clave: el DMV mira tu historial de 24 meses

Hasta ahora, el DMV evaluaba tu conducta vial revisando las infracciones de los últimos 18 meses. Con la reforma de 2026, ese periodo se amplía a 24 meses (dos años), lo que significa que tus errores permanecen “activos” más tiempo a la hora de decidir una posible suspensión.

En la práctica, si antes dos o tres multas podían quedar fuera de la ventana de tiempo, ahora es más probable que se solapen y se sumen dentro de esos 24 meses. Este cambio responde a una lógica clara: el estado quiere detectar patrones de riesgo continuo, no solo incidentes aislados.

Para un conductor promedio, esto implica que no basta con “esperar a que pase el tiempo”; mantener un historial limpio durante más de un año y medio se vuelve crucial para evitar problemas con la licencia.

¿Cuántos puntos necesitas para que revisen o suspendan tu licencia?

Con la reforma, el umbral para que el DMV revise si debe suspender tu licencia baja a 10 puntos acumulados en un periodo de 24 meses . Este punto de referencia permite que el estado actúe antes de que un conductor acumule un historial muy largo de conductas peligrosas.

Lo más llamativo es que hay infracciones que, por sí solas, ya superan ese límite. Por ejemplo:

Una condena grave por alcohol o drogas al volante, con hasta 11 puntos.

Una operación agravada sin licencia válida, que suma 11 puntos.

En estos casos, el DMV puede iniciar de inmediato procedimientos administrativos que pueden terminar en suspensión o incluso revocación del permiso, dependiendo del historial y de otras circunstancias.

Cuáles son todos los puntos exactos para cada infracción nueva

Estos son, uno por uno, los nuevos valores de puntos que se han modificado o creado en el sistema del DMV de Nueva York para 2026.

Infracción (nueva o modificada) Puntos nuevos Puntos antes Alcohol o drogas al volante (DWI, DUI, DWAI, etc.) 11 0 Conducir con licencia suspendida/revocada (aggravated unlicensed) 11 0 Exceso de velocidad > 40 mph sobre el límite 11 11 Pasar un autobús escolar detenido 8 5 Exceso de velocidad en zona de construcción (work zone) 8 3–11 Golpear puente por exceso de altura (over‑height / bridge strike) 8 0 Conducción temeraria (reckless driving) 8 5 “Speed contests” y carreras ilegales 5 0 Facilitar conducir estando suspendido (facilitating aggr. unlicensed) 5 0 Abandonar la escena con lesiones 5 3 Falta de debido cuidado (failure to exercise due care) 5 2 Seguir demasiado cerca (tailgating / following too closely) 5 4

Ten en cuenta que el resto de infracciones “clásicas” (por ejemplo, pequeños excesos de velocidad, semáforo en rojo, uso de celular) mantienen valores similares pero pueden haber recibido ajustes menores que no siempre se reflejan en los resúmenes de prensa; para el detalle completo, la referencia más segura es el comunicado y las tablas oficiales del DMV de Nueva York.

Suspensión, revocación y cómo reducir el impacto de los puntos

Es importante distinguir dos conceptos clave si manejas en Nueva York:

Suspensión: supone la retirada temporal de tu derecho a conducir; puede ser por un plazo fijo o hasta que cumplas ciertas condiciones (pago de multas, cursos obligatorios, etc.).

Revocación: es más severa, porque anula tu licencia y te obliga a pasar de nuevo por un proceso para obtener un nuevo permiso.

Acumular demasiados puntos no es la única vía hacia una revocación: múltiples infracciones graves, condenas reiteradas por alcohol o drogas o negarte a una prueba química también pueden derivar en esta medida extrema.

Si ya tienes puntos, el Programa de Reducción de Puntos y Seguro (Point and Insurance Reduction Program, PIRP) puede ayudarte parcialmente. Se trata de cursos de manejo defensivo aprobados por el DMV que permiten “restar” hasta 4 puntos a efectos de evitar una suspensión y, además, conseguir un descuento del 10% en la prima base del seguro durante tres años.

Sin embargo, esos puntos no desaparecen físicamente de tu historial: siguen figurando en tu registro y no sirven como “crédito” para futuros tickets. Solo dejan de contar para el cálculo del umbral de suspensión y no impiden que tengas que pagar recargos o evaluaciones adicionales si corresponde.​

Cómo proteger tu licencia si vives o manejas en Nueva York

Para conductores hispanohablantes en Estados Unidos, estos cambios exigen más atención a la hora de moverse por Nueva York , ya sea como residente o como trabajador que entra al estado con frecuencia. Algunas acciones prácticas:

Evita por completo manejar tras consumir alcohol o drogas, incluso en “pequeñas cantidades”; un solo incidente puede costarte 11 puntos y la licencia.

Respeta de forma estricta los límites en zonas de construcción y redobla la precaución cuando veas conos, señales naranjas o personal en carretera.

Nunca adelantes un autobús escolar detenido con luces y señales activas; la sanción en puntos y el impacto legal son cada vez mayores.

Si ya tienes infracciones, consulta tu historial de puntos y valora completar un curso PIRP con un proveedor aprobado por el DMV para reducir el riesgo de suspensión.

Ante una citación grave, considera asesorarte con un abogado de tráfico que conozca las nuevas reglas de 2026, ya que la estrategia de defensa puede haber cambiado con el nuevo sistema.

En un contexto donde el estado quiere sacar de circulación más rápido a los conductores peligrosos, la mejor defensa es construir un historial limpio y consistente. Conocer cuántos puntos se juegan en cada infracción y durante cuánto tiempo pesan sobre tu licencia te permite tomar decisiones más seguras cada vez que te pones al volante en Nueva York.