En los últimos días he estado siguiendo muy de cerca los anuncios sobre movilidad en la ciudad, porque sé que para miles de conductores en Nueva York —en especial quienes viven en zonas súper residenciales de Queens, Brooklyn, el Alto Manhattan o el Bronx y dependen del carro para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o hacer las compras de la semana— cualquier cambio en las normas de parqueo puede alterar por completo la rutina diaria. Y esta vez no se trata de un ajuste menor: las reglas del estacionamiento lateral alternativo volvieron a modificarse justo para la semana del Día de los Presidentes, en medio de una temporada marcada por nieve acumulada, montones de basura sin recoger en algunas esquinas y calles todavía resbalosas en varios vecindarios. Si manejas en la ciudad, esto es algo que te conviene tener muy claro para evitar multas innecesarias y ese típico disgusto de salir del trabajo, del súper o de la misa del domingo y encontrar el ticket amarillo pegado en el parabrisas.

Después de varias semanas marcadas por el impacto de una fuerte tormenta de nieve que dejó calles cubiertas de hielo y acumulación de residuos, las autoridades decidieron extender nuevamente la suspensión del llamado Alternate Side Parking (ASP). En primera instancia, esta ampliación iba hasta el sábado 14 de febrero, pero desde el lunes 16 todo vuelve a cambiar y es importante que lo conozcas, ya sea por beneficio propio o por que debes hacerle llegar las buenas nuevas a alguien cercano. Y es que, si manejas en la ciudad o algún familiar o amigo lo hace, esto es algo que te conviene tener muy claro para evitar multas innecesarias.

SUSPENSIÓN EXTENDIDA TRAS LA TORMENTA

La ciudad ha mantenido paralizadas las reglas de estacionamiento lateral alternativo durante más de tres semanas debido a las operaciones continuas para limpiar la nieve y el hielo que dejó una intensa tormenta invernal que afectó a Nueva York. Esta suspensión se extendió varias veces a lo largo de la semana y ahora permanecerá vigente hasta el sábado 14 de febrero, como mínimo, dando un respiro temporal a los conductores que normalmente deben mover sus vehículos para permitir la limpieza mecánica de las calles.

Para entenderlo mejor:

ASP suspendido: hasta el sábado (por labores de limpieza de nieve y hielo).

Parquímetros: siguen funcionando con normalidad en los cinco condados.

Otras reglas de estacionamiento: permanecen vigentes, incluidas zonas de carga, paradas de bus y espacios reservados.

Es importante recalcar que la suspensión del ASP no significa que todo esté permitido; solo se detienen las normas específicas de estacionamiento lateral alternativo para limpieza de calles.

Debido a las tormentas invernales que llegaron a Nueva York en las semanas anteriores, miles de autos quedaron atrapados en la nieve (Foto: AFP)

CAMBIOS CONFIRMADOS POR LA SEMANA DEL DÍA DE LOS PRESIDENTES

A partir de la próxima semana, la suspensión del ASP continuará el lunes, martes y miércoles debido a varias conmemoraciones oficiales en el calendario de la ciudad:

Día de los Presidentes

Año Nuevo Lunar

Losar (Año Nuevo tibetano)

Miércoles de Ceniza

El Día de los Presidentes (16 de febrero), que se celebra en todo Estados Unidos en honor al natalicio de figuras como George Washington y Abraham Lincoln, suele implicar ajustes en servicios municipales como recolección de basura, funcionamiento de oficinas públicas y reglas de estacionamiento. En esta ocasión, la ciudad decidió mantener suspendido el ASP durante esos tres días, en conjunto con las celebraciones del Año Nuevo Lunar y Losar, muy presentes en barrios como Chinatown, Flushing o partes de Brooklyn, y el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza, muy arraigado en la comunidad católica latina.

Para que lo tengas claro, aquí te dejo un cuadro resumen:

Día ASP (estacionamiento lateral alternativo) Parquímetros Lunes 16 (Día de los Presidentes) Suspendido Vigentes (se paga) Martes 17 Suspendido Vigentes (se paga) Miércoles 18 Suspendido Vigentes (se paga)

En otras palabras: no tendrás que mover tu vehículo por las reglas de limpieza, pero sí deberás pagar el parquímetro donde corresponda, ya sea en Manhattan, Queens, Brooklyn, el Bronx o Staten Island.

LO QUE SIGUE PROHIBIDO (Y GENERA MULTA)

Aquí es donde quiero hacer énfasis, porque muchas veces hay confusión, sobre todo entre quienes están recién llegando a la ciudad y se guían solo por lo que ven hacer a otros conductores en su cuadra. Aunque el ASP esté suspendido:

Está prohibido estacionar a menos de 15 pies de cada lado de una boca de incendio, sin excepción.

Los bordillos pintados cerca de hidrantes no indican necesariamente que se pueda estacionar; aunque veas autos allí, pueden ser multados.

Otras restricciones señalizadas en la calle siguen aplicando, como “No Standing”, “No Parking” o zonas designadas para camiones o carga y descarga.

La ciudad ha recordado que los agentes de tránsito continuarán emitiendo multas por infracciones distintas al estacionamiento lateral alternativo, y eso incluye remolques en casos graves como bloquear un hidrante o una rampa para personas con discapacidad.

¿POR QUÉ ESTAS DECISIONES IMPORTAN?

Más allá de la comodidad de no tener que mover el auto —algo que muchos neoyorquinos latinos conocen muy bien, sobre todo quienes madrugan para bajar a correr el carro antes de irse al trabajo o a dejar a los chicos en la escuela— estas suspensiones están directamente relacionadas con la seguridad y la operatividad urbana. La acumulación de nieve y hielo obliga a reorganizar prioridades, y las autoridades buscan facilitar la limpieza sin generar mayor caos en el tráfico de barrios muy transitados como Queens Boulevard, el Downtown de Brooklyn o el área de Inwood en Manhattan.

Si vives o trabajas en cualquiera de los cinco distritos de la ciudad, mi recomendación es sencilla: revisa los anuncios oficiales cada día y no des por sentado que todas las reglas están suspendidas. En Nueva York, un pequeño descuido puede traducirse en una multa considerable que se siente en el bolsillo, especialmente en plena cuesta de inicio de año.

Por varias semanas, Nueva York ha soportado fuertes nevadas que paralizaron las actividades de millones (Foto: AFP)

