Las recientes nevadas en Nueva York no solo han generado alerta entre sus residentes, también incentivó a las autoridades realizar nuevos cambios en el transporte. En estos días, se “modificó” las reglas de estacionamiento con el propósito de mitigar el caos invernal. ¿En qué consisten? A continuación, te brindaré una explicación más detallada.

En distintas localidades del mencionado estado han registrado moderadas acumulaciones de nieve. En Central Park, se registró nieve de hasta 2,39 pulgadas; sin embargo, los mayores totales se observaron en Long Island, con acumulaciones entre 7 y 7.5 pulgadas.

El suceso climático generó un impacto considerable entre los residentes de Nueva York, afectando particularmente a los conductores y a quienes tenían planificado desplazarse por las principales vías de la ciudad.

Entre el 13 y 14 de diciembre, Long Island presenció hasta 7 pulgadas de acumulaciones de nieve. (Foto: Yuki IWAMURA / AFP)

Cuáles son los nuevos cambios de reglas de estacionamiento en Nueva York

Según datos de Newsweek, los residentes de Nueva York no deberán mover sus vehículos de lado durante este lunes 15 y martes 16 de diciembre, ya que las normas de estacionamiento por lado alterno (ASP, por sus siglas en inglés) han sido modificados.

Las autoridades del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DoT, por sus siglas en inglés) mantienen la expectativa de simplificar la labor de las máquinas quitanieves, permitiendo así que retiren las acumulaciones de nieve y despejando las calles y carreteras.

Estas nuevas modificaciones en las reglas permitirán que los carros quitanieves cumplan con su función. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

La nueva disposición de estacionamiento entró en vigencia a la medianoche de hoy y se mantendrá hasta las 23:59 horas del 16 de diciembre. Si bien se realizó esta modificación, los conductores deben cumplir con las demás normas de estacionamiento; además de realizar el pago correspondiente en los lugares con parquímetro.

La ciudad mantendrá una vigilancia constante sobre las previsiones meteorológicas, reservando la posibilidad de aumentar la duración de las medidas actuales o implementar cierres y suspensiones adicionales si las condiciones lo requieren, especialmente por nevadas anticipadas o la llegada de próximos días festivos, como Navidad o Año Nuevo.

