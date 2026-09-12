Si vives en Nueva York —ya sea en una casa familiar del Bronx, un pequeño edificio de renta en Queens, una vivienda de Brooklyn o un two-family home en Staten Island— sacar bolsas directamente a la acera puede salir caro. Desde el 8 de septiembre de 2026, el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) aplica plenamente la obligación de utilizar el NYC Bin oficial en propiedades residenciales de una a nueve unidades. La medida rige en los cinco boroughs y busca reducir los montones de desperdicios que durante años han ocupado las veredas, atraído ratas y dificultado el paso de peatones, coches de bebé y personas con movilidad reducida. Para dueños y administradores, el mensaje es claro: ya no basta con respetar el horario de recolección; los desechos deben ir dentro del recipiente autorizado, con la tapa cerrada y sin residuos alrededor.

El incumplimiento puede derivar en multas de US$50 por la primera infracción, US$100 por la segunda y US$200 desde la tercera falta. Las sanciones aumentan cuando el problema se repite, por lo que conviene verificar desde ahora cómo se está preparando la basura antes del próximo día de recogida.

¿QUIÉNES DEBEN USAR EL NYC BIN?

La obligación alcanza a inmuebles con entre una y nueve unidades residenciales. Esto incluye casas unifamiliares, viviendas de dos familias, pequeños edificios de apartamentos y otras propiedades atendidas por el servicio de recolección municipal.

La responsabilidad corresponde principalmente al propietario o administrador. Debe haber recipientes suficientes para guardar todo lo que produzcan los residentes, sin dejar bolsas negras, cajas u otros materiales expuestos en la acera.

Aspecto Regla vigente en Nueva York Propiedades alcanzadas De 1 a 9 unidades residenciales Contenedor obligatorio para basura NYC Bin oficial Capacidad máxima permitida 55 galones Tapa Debe cerrar de forma segura Inicio de la exigencia de NYC Bin 1 de junio de 2026 Aplicación plena de multas 8 de septiembre de 2026 Primera infracción US$50 Segunda infracción US$100 Tercera y posteriores US$200

El DSNY comenzó a exigir el uso del modelo oficial el 1 de junio de 2026, aunque inicialmente emitió advertencias. Esa etapa concluyó el 7 de septiembre. A partir del día siguiente, los inspectores quedaron habilitados para emitir citaciones a quienes saquen desperdicios sin cumplir la disposición.

NO SIRVE CUALQUIER BOTE

Uno de los puntos que más dudas genera entre residentes y propietarios es que un bote negro común no sustituye al modelo exigido por la ciudad.

Para los desperdicios no reciclables, los edificios de una a nueve unidades deben usar un NYC Bin oficial. Un recipiente de otra marca puede servir para guardar objetos en el patio, reciclar materiales o separar compostaje, siempre que cumpla las condiciones de cada programa. Sin embargo, no reemplaza el modelo autorizado cuando llega el momento de dejar los residuos en la acera para el camión del DSNY.

Los recipientes oficiales se venden en tamaños de 25, 35 y 45 galones. La agencia recomienda el de 35 galones para una vivienda unifamiliar pequeña y el de 45 para edificios con varias unidades. La elección depende de cuántas personas residan en el inmueble y del volumen acumulado entre las jornadas de recogida.

Tamaño del NYC Bin Recomendación Capacidad aproximada 25 galones Hogares con poco espacio o poco volumen de desperdicios Hasta 2 bolsas de cocina 35 galones Casas unifamiliares pequeñas Hasta 3 bolsas de cocina 45 galones Propiedades con varias unidades Hasta 4 bolsas de cocina

En zonas con viviendas multifamiliares, donde es habitual cocinar en casa o recibir familiares durante el fin de semana, vale la pena calcular el espacio necesario antes de comprar. La tapa debe cerrar por completo: las bolsas que sobresalen o la acumulación alrededor del recipiente pueden derivar en una citación.

¿CÓMO SACAR LA BASURA SIN MULTA?

Comprar el NYC Bin es solo una parte del cambio. También se debe respetar el horario de colocación, evitar derrames y mantener el contenedor en buenas condiciones.

En inmuebles residenciales de una a nueve unidades, los residuos pueden dejarse afuera después de las 6:00 p. m. si están dentro de un recipiente de 55 galones o menos y cuentan con una tapa segura. Todo debe estar listo antes de la medianoche, salvo que el DSNY publique instrucciones especiales para un caso concreto.

Antes de sacar los desperdicios, revisa estos puntos:

Utiliza un NYC Bin oficial para la basura común.

Verifica que el recipiente tenga una capacidad máxima de 55 galones.

Cierra la tapa completamente.

No dejes bolsas, cajas u objetos a un costado.

Evita llenar el recipiente por encima de su límite.

Saca los residuos después de las 6:00 p. m.

Deja todo preparado antes de la medianoche.

Evita derrames en la acera o cerca de la entrada.

Consulta el calendario correspondiente a tu dirección si no sabes cuándo pasa el camión.

El Departamento de Saneamiento puede imponer una sanción si el depósito está roto, carece de tapa segura, se desborda o deja materiales expuestos. También hay penalidades por dejar los residuos fuera del día u horario permitido.

Desde el 8 de septiembre se imponen multas por no botar la basura de la forma correcta (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

MULTAS POR INCUMPLIR LA NORMA

El sistema de penalidades es progresivo. Una primera infracción puede parecer menor, pero el costo aumenta rápidamente si el mismo problema vuelve a detectarse.

Número de infracción Multa Primera US$50 Segunda US$100 Tercera y posteriores US$200

Las penalidades pueden aumentar con cada nueva citación emitida dentro de un período de 12 meses. Para el dueño de una casa de dos familias, un landlord de un edificio pequeño o un administrador de renta, mantener bolsas en la vereda como se hacía antes puede convertirse en una cadena de costos evitables.

RECICLAJE Y COMPOSTAJE: REGLAS DISTINTAS

El uso del NYC Bin oficial se exige únicamente para la basura no reciclable. El reciclaje y el compostaje tienen condiciones separadas, por lo que no es necesario adquirir el modelo municipal para cada categoría.

Tipo de residuo ¿Exige NYC Bin oficial? Cómo debe sacarse Basura común Sí, en propiedades de 1 a 9 unidades En un NYC Bin oficial, cerrado y de 55 galones o menos Reciclaje No En un recipiente identificado con tapa segura o en bolsas plásticas transparentes Compostaje No En un recipiente identificado, de 55 galones o menos, con tapa segura, o en el contenedor marrón de DSNY

Los reciclables pueden sacarse en depósitos claramente identificados o en bolsas plásticas transparentes. No se deben usar cajas de cartón como recipientes. Latas, botellas, envases plásticos rígidos y cartones de bebidas deben separarse de los desperdicios comunes. El papel mixto y el cartón también deben organizarse por separado; este último puede colocarse aplanado y atado con cuerda.

Los restos de comida, residuos de jardín y papel sucio con alimentos deben ir al compostaje. En hogares donde se cocina con frecuencia, separar cáscaras, frutas, vegetales, arroz, pan o comida preparada ayuda a cumplir las normas y evita llenar innecesariamente el recipiente destinado a la basura común.

¿DÓNDE COMPRAR EL NYC BIN?

Los NYC Bins oficiales se venden en las tiendas Home Depot de los cinco boroughs. También se pueden solicitar para recogida en tienda o pedir a domicilio mediante plataformas como DoorDash, Instacart y Uber Eats, según la disponibilidad de cada zona.

El DSNY señala que propietarios y administradores deben comprar suficientes depósitos para contener todo el volumen que produzca el edificio. Si uno no alcanza entre los días de recolección, la alternativa no es dejar bolsas a un lado: se deben adquirir unidades adicionales.

El Departamento de Finanzas de Nueva York ofreció un programa de reembolso para ciertos propietarios elegibles, pero la fecha límite para presentar la solicitud fue el 8 de septiembre de 2026.

El beneficio estaba dirigido a propietarios de viviendas de una o dos familias que recibieron la exención o crédito School Tax Relief (STAR) o Enhanced STAR en 2024 o 2025. El programa cubría la compra de un contenedor oficial de 45 galones, con un límite de una unidad por propietario que cumpliera los requisitos.

Quienes revisen esta información después de la fecha límite deben tener presente que el período para pedir ese pago ya terminó.

Así son los nuevos contenedores de basura para la ciudad de Nueva York (Foto: DSNY)

¿POR QUÉ CAMBIÓ LA REGLA?

La política forma parte del plan de contenedorización residencial de Nueva York. La ciudad busca disminuir las bolsas acumuladas en las aceras, mejorar la limpieza urbana y reducir las fuentes de alimento para ratas y otros roedores.

Para quienes caminan todos los días por Washington Heights, Corona, Jackson Heights, Sunset Park, el sur del Bronx u otros barrios con gran presencia latina, la imagen es familiar: bolsas apiladas junto a los edificios, cerca de una parada de autobús o en una esquina muy transitada. La meta del gobierno municipal es que esos desechos permanezcan cerrados dentro de depósitos resistentes, en lugar de quedar expuestos en la vereda.

La iniciativa también forma parte de una transformación más amplia del sistema de recogida. Nueva York avanza hacia un modelo con mayor uso de contenedores y camiones compatibles con este tipo de equipamiento, especialmente en zonas donde las bolsas negras han formado parte del paisaje urbano durante décadas.

LO ESENCIAL PARA PROPIETARIOS

Si tu inmueble tiene entre una y nueve unidades residenciales, estas son las reglas que debes comprobar:

Usa un NYC Bin oficial para los desperdicios no reciclables.

Asegúrate de que el depósito no exceda los 55 galones.

Mantén la tapa cerrada y evita que el contenido se desborde.

No dejes bolsas en el suelo, junto al recipiente.

Saca los desechos después de las 6:00 p. m.

Colócalos antes de la medianoche, salvo que haya una instrucción especial.

Separa adecuadamente reciclaje y compostaje.

Compra más de un NYC Bin si la capacidad no alcanza para el edificio.

Recuerda que las multas comienzan en US$50 y pueden subir hasta US$200 por reincidencia.

Para muchas familias, caseros y administradores, el ajuste puede parecer sencillo: reemplazar bolsas expuestas por un contenedor oficial con tapa. Sin embargo, el período de advertencia ya concluyó y las citaciones están en vigor. Revisar cómo se prepara la basura antes de la siguiente recogida puede evitar una multa que, con reincidencia, alcanza los US$200.