Moverse por Nueva York nunca es sencillo, y quien haya pasado alguna vez por Penn Station sabe que ahí todo ocurre al mismo tiempo: trenes que llegan con retraso, pasajeros apurados, conexiones con el subway y un flujo constante de gente que va entre Manhattan, Nueva Jersey y Long Island como si el día no tuviera pausa. Pero ahora, con la llegada del FIFA World Cup 2026, ese punto neurálgico del transporte va a entrar en una etapa todavía más complicada. Durante varios días del torneo, parte de la estación operará con fuertes restricciones para dar prioridad al movimiento de los fanáticos que viajarán al MetLife Stadium, una medida que impactará de lleno a quienes usan este corredor todos los días para ir al trabajo, regresar a casa o resolver la rutina de siempre.

CIERRES PARCIALES EN PENN STATION

Durante ocho fechas específicas entre junio y julio, Penn Station tendrá accesos restringidos y operación limitada en horas clave antes de los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La medida más importante es esta:

Cuatro horas antes de cada partido, solo podrán ingresar por determinadas zonas quienes tengan boleto para el Mundial.

El resto de los pasajeros deberá usar accesos alternativos.

NJ Transit tendrá restricciones para salidas hacia Nueva Jersey desde Penn Station en ese lapso.

En la práctica, la estación funcionará casi como un punto de control especial, algo que puede complicar bastante la experiencia de los viajeros habituales, sobre todo en horarios de regreso laboral.

Los trenes del NJ Transit llevarán a los espectadores del Mundial al MetLife Stadium (Foto: NJ Transit)

¿QUIÉNES PODRÁN ENTRAR?

Para que se entienda mejor, este es el panorama:

Podrán usar la estación con normalidad o con menos restricciones:

Pasajeros de Amtrak.

Usuarios del Long Island Rail Road.

Tendrán limitaciones o desvíos:

Pasajeros de NJ Transit, especialmente en las cuatro horas previas a los partidos.

Acceso exclusivo:

Aficionados con entradas para los encuentros del Mundial, con controles en puntos específicos.

¿DÓNDE ESTARÁN LOS CONTROLES?

Los principales filtros de acceso estarán ubicados en las calles 32 y 33, sobre la Séptima Avenida, dos puntos que ya de por sí suelen concentrar bastante movimiento. Allí se verificará si la persona tiene boleto para el partido, por lo que quienes no vayan al estadio probablemente no podrán ingresar por esos accesos.

Esto significa que los pasajeros regulares tendrán que reorganizar su rutina, usar entradas alternas y, casi con seguridad, enfrentarse a más congestión de la habitual.

FECHAS QUE DEBES MARCAR

Si usas Penn Station con frecuencia, vale la pena tomar nota de las jornadas en las que habrá mayores restricciones:

Fecha Partido 13 de junio Brasil vs. Marruecos 16 de junio Francia vs. Senegal 22 de junio Noruega vs. Senegal 25 de junio Ecuador vs. Alemania 27 de junio Panamá vs. Inglaterra 30 de junio Dieciseisavos de final 5 de julio Octavos de final 19 de julio Final

EL HORARIO MÁS DELICADO

Aquí está uno de los puntos más sensibles para quienes viven y trabajan en el área triestatal: varios partidos coinciden con días laborables y con franjas de alto tráfico.

Por ejemplo:

El 22 de junio, la restricción impactará entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Otros encuentros también se cruzan con la hora pico de salida del trabajo.

Para quienes regresan desde Manhattan a Nueva Jersey, el efecto puede sentirse desde temprano.

En una ciudad donde mucha gente sale corriendo del office, del subway o del train con el café aún en la mano, este tipo de cambio no es menor.

¿POR QUÉ HARÁN ESTO?

La razón principal es logística. El MetLife Stadium no cuenta con estacionamiento suficiente para absorber el volumen de personas que se espera en cada partido, así que el transporte público será la vía principal para mover a decenas de miles de asistentes.

El plan contempla esto:

Llevar fanáticos desde Penn Station hasta Secaucus Junction.

Hacer allí el transbordo hacia el estadio.

Al terminar el partido, enviar trenes vacíos para recoger exclusivamente a quienes tengan boleto.

El MetLife Stadium será sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (Foto: AP) / Adam Hunger

UN SISTEMA YA PRESIONADO

Ni NJ Transit ni Amtrak llegan a estos meses en una situación ideal. Entre demoras, infraestructura antigua y obras, el sistema ferroviario de la región ya opera con bastante tensión en días normales.

Si a eso se le suman miles de turistas, controles de seguridad, cambios en rutas, horarios restringidos, el resultado podría ser una jornada mucho más pesada de lo habitual para cualquiera que dependa de Penn Station.

COORDINACIÓN ENTRE NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY

Aunque el Mundial se vive como un solo gran evento, la coordinación entre ambos estados no ha sido sencilla. Transporte, seguridad y costos siguen ajustándose a medida que se acerca la fecha, algo que deja cierto margen de incertidumbre para los pasajeros.

Y eso importa porque muchas de estas medidas pueden seguir cambiando sobre la marcha.

¿QUÉ HACER SI USAS PENN STATION?

Si Penn Station forma parte de tu rutina, lo mejor es no esperar al último minuto. Estas son algunas recomendaciones prácticas:

Revisar con frecuencia las alertas oficiales de NJ Transit y MTA.

Salir con más tiempo del habitual en días de partido.

Buscar rutas alternativas con anticipación.

Considerar el teletrabajo si tu empresa lo permite.

Evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor congestión.

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