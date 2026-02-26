En Nueva York, hay proyectos que se anuncian, se olvidan y desaparecen del radar, y hay otros que se vuelven parte de las conversaciones de siempre en el barrio, en el trabajo y en el vagón del tren. Durante casi un siglo, el metro de la Segunda Avenida estuvo en esa segunda categoría: era el “algún día” del sistema de transporte, ese plan que muchos escucharon mencionar mientras hacían trasbordo en 125 St, viajaban apretados en la línea 6 o comentaban cómo de lleno venía el servicio desde el Bronx hasta Midtown. Se hablaba de él como un proyecto necesario, urgente incluso, pero que siempre parecía tropezar con una nueva crisis económica o política. Para muchos residentes del East Side y de comunidades latinas en East Harlem, El Barrio y el Alto Manhattan, era el “gran pendiente” del sistema de transporte más famoso del país, un pendiente que impactaba la rutina diaria de quienes dependen del subway para ir a limpiar oficinas en Downtown, hacer delivery desde Queens o cubrir turnos nocturnos en hospitales del Upper East Side.

La idea fue planteada por primera vez en 1929 para reemplazar antiguos trenes elevados. Sin embargo, la Gran Depresión y luego la Segunda Guerra Mundial frenaron su avance. En los años setenta se excavaron túneles bajo East Harlem, pero la crisis fiscal de 1975 obligó a abandonar las obras. Esos túneles quedaron vacíos durante más de 40 años. No fue hasta 2017 cuando la Fase 1 entró en operación. Ahora, casi 100 años después de su concepción, el proyecto entra en una etapa decisiva.

EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN PESADA EN 2026

La Metropolitan Transportation Authority (MTA) confirmó que en 2026 comenzará la construcción civil principal de la Fase 2 del Metro de la Segunda Avenida. Después de años de trabajos menos visibles —como la reubicación de tuberías, cables y sistemas eléctricos—, ese año marcará la llegada de las tuneladoras (TBM), enormes máquinas que perforarán el nuevo tramo hacia Harlem. Será la obra subterránea más importante en Manhattan desde la ejecución de la primera fase.

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Concepto Detalle Organismo responsable MTA Subvención federal aprobada US$3.400 millones Plan al que pertenece Plan de Capital 2025-2029

El respaldo federal de US$3.400 millones es clave para garantizar que la expansión avance, incluso en medio de debates presupuestarios locales.

LA NUEVA RUTA: EL TREN Q LLEGARÁ A LA CALLE 125

Si la Fase 1 llevó el servicio hasta la Calle 96, esta nueva etapa ampliará el recorrido 2,4 kilómetros hacia el norte. El trazado continuará por la Segunda Avenida hasta la Calle 125 y luego girará hacia el oeste hasta Park Avenue. En términos prácticos, el tren Q llegará finalmente a East Harlem, un sector que durante décadas ha estado desatendido en comparación con otras zonas de Manhattan.

La Fase 2 incorporará tres estaciones:

Calle 106 y Segunda Avenida

Calle 116 y Segunda Avenida

Calle 125 y Avenida Lexington

La estación de la Calle 125 será especialmente estratégica. Allí los pasajeros podrán hacer conexión con:

Líneas 4, 5 y 6 del metro

Ferrocarril Metro-North

El tren Q es una línea clave para miles de neoyorquinos (Foto: MTA)

¿A QUIÉNES BENEFICIARÁ ESTA EXPANSIÓN?

Si alguna vez has intentado abordar la línea 6 en hora punta sobre Lexington Avenue, sabes que la congestión puede ser extrema. Por eso esta ampliación no es solo una extensión geográfica, sino un alivio estructural para el sistema.

Según estimaciones oficiales, la Fase 2 tendrá el siguiente impacto:

Impacto estimado Indicador Pasajeros diarios 100.000 Reducción de tiempo de viaje Hasta 20 minutos Accesibilidad Estaciones con ascensores modernos Descongestión Alivio significativo en la línea de Lexington Avenue

Esto significa menos aglomeraciones, trayectos más cortos para quienes viajan desde East Harlem hacia el West Side o Brooklyn, y mejores condiciones para personas con movilidad reducida gracias a estaciones completamente accesibles.

Por décadas, miles de usuarios del tren Q del Metro de Nueva York han esperado la ampliación de la ruta (Foto: MTA)

MIRANDO HACIA 2032

La fecha proyectada de apertura de las nuevas estaciones es septiembre de 2032. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión será 2026, cuando comiencen las excavaciones profundas y el proyecto deje de ser una promesa para convertirse, otra vez, en una obra tangible.

Esta expansión es una pieza central del Plan de Capital 2025-2029 de la MTA, que busca modernizar un sistema con más de 120 años de historia. Y aunque pueda parecer sorprendente que una línea propuesta en la década de 1920 esté apenas consolidándose, lo cierto es que su avance representa algo más grande: una apuesta por equilibrar el acceso al transporte en una ciudad donde cada minuto de viaje cuenta.

El Metro de Nueva York mueve a millones de pasajeros todos los días (Foto: MTA)

